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Фото: FEISAL OMAR/REUTERS
Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН
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Генеральный секретарь ООН, бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев
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Новости
1 ч. назад
1 ч. назад
Генсек ООН Гутерриш направил в Судан своего заместителя
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Контекст
День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину
День 425-й войны: визит премьера Эстонии в Украину
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Житомир, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Конфликты
24.04.2023
24 апреля 2023 г.
День 378-й войны: Россия наступает на Бахмут
День 378-й войны: Россия наступает на Бахмут
18 немецких танков Leopard 2 будут доставлены в Украину уже в марте.
Конфликты
08.03.2023
8 марта 2023 г.
Опасения генсека ООН и другие события 348-го дня войны
Опасения генсека ООН и другие события 348-го дня войны
Папа римский готов встретиться с Путиным и Зеленским. СБУ задержала российских агентов в Херсоне и Одессе.
Конфликты
06.02.2023
6 февраля 2023 г.
Скоро мира ждать не стоит: эксперты о "мирном саммите" Киева
Скоро мира ждать не стоит: эксперты о "мирном саммите" Киева
Глава МИД Украины Кулеба предложил до конца февраля обсудить условия окончания войны в Нью-Йорке при посредничестве ООН.
Конфликты
27.12.2022
27 декабря 2022 г.
Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве
Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве
На весть о кончине экс-президента СССР помимо российских политиков отозвались в ЕС, ФРГ, Великобритании, Франции, США.
Политика
31.08.2022
31 августа 2022 г.
О чем договорились Зеленский, Эрдоган и Гутерриш во Львове
О чем договорились Зеленский, Эрдоган и Гутерриш во Львове
Президенты Украины и Турции вместе генсеком ООН говорили о расширении зернового соглашения, Еленовке и визите на ЗАЭС.
Политика
19.08.2022
19 августа 2022 г.
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