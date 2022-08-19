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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Фото: FEISAL OMAR/REUTERS

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН

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Генеральный секретарь ООН, бывший верховный комиссар ООН по делам беженцев

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Новости

1 ч. назад

Генсек ООН Гутерриш направил в Судан своего заместителя

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Контекст

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