Политик Горинов получил 3 года по делу о "терроризме"

Алексей Горинов - экс-депутат Совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы - в пятницу, 29 ноября, был приговорен к трем годам колонии строго режима по новому делу "об оправдании терроризма".

Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд во Владимире. Прокуратура запрашивала 3,5 года. По версии обвинения, Горинов в разговоре с другими осужденными оправдывал подрыв Крымского моста, а также действия украинского батальона "Азов", признанного в России "террористической организацией", и подразделения ГУР "Кракен". Экспертиза усмотрела в высказываниях Горинова оправдание терроризма.

"Я убежденный интернационалист"

27 ноября, на первом заседании суда по делу о "терроризме", Горинов заявил следующее: "Я являюсь убежденным интернационалистом, противником войны, насилия, о чем не раз заявлял публично и демонстрировал всей своей жизнью. Все люди рождаются равными в правах, я не оцениваю их по национальной принадлежности. У меня нет причин плохо относиться к многострадальным жителям Крыма, Луганской, Донецкой областей, которые были обмануты в своих ожиданиях".

"Я далек от идеологии терроризма, я не способен сформировать ее у других людей - вопреки формулировкам обвинительного заключения. У меня нет никакой убежденности в ее привлекательности, я не считаю ее правильной. Имейте совесть: иное в ходе следствия не доказано, здесь просто гадость какая-то написана. Про украинские организации "Кракен" и "Правый сектор" я вообще представления не имею, ничего про них не говорил. Эксперты в свои выводы добавили это зачем-то сами. В начале сентября 2023 года ко мне в ИК-2 Покрова дважды приезжали сотрудники ФСБ, спрашивали, знаю ли я организацию "Кракен". Я отвечал отрицательно", - цитирует Алексея Горинова онлайн-издание The Insider.

Горинов: Как гражданин России, я виноват в том, что допустил эту войну

В последнем слове, которое судья 29 ноября прервал и не стал слушать, Горинов процитировал слова Льва Толстого, подчеркнув: "Давайте прекратим эту кровавую, никому не нужную бойню... Не пора ли оставить в покое наших соседей и заняться своими внутренними проблемами, которые нарастают, как снежный ком...".

Алексей Горинов попросил суд отметить в приговоре, что он, как гражданин РФ, чувствует себя виноватым в том, что "допустил эту войну, не смог ее остановить". "Я хотел бы, чтобы мою вину и ответственность разделили со мной также и организаторы, участники, сторонники войны, а также преследователи тех, кто выступает за мир", - добавил политик.

Преследование мундепа Алексея Горинова в России

Политик находится под стражей с 26 апреля 2022 года. В июле 2022 года он был приговорен к семи годам колонии общего режима за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти". Поводом для его преследования стало то, что во время заседания Совета депутатов политик, среди прочего, предложил объявить минуту молчания "по жертвам происходящей военной агрессии в Украине".

Тогда же Горинов выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда мундеп.

Дело Алексея Горинова вызвало международное осуждение, включая призывы специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в России к его немедленному освобождению.

Из-за нахождения в колонии и неоказания помощи у Горинова серьезно ухудшилось состояние здоровье.

Состояние здоровья Алексея Горинова

У 62-летнего Алексея Горинова официально подтверждено хроническое заболевание легких, отмечают его адвокаты. После этапирования в ИК-2 во Владимирской области в конце ноября мужчина пожаловался на серьезное ухудшение состояния здоровья, но, несмотря на это, его выводили на обязательные работы на улицу и из всей медицинской помощи предлагали только таблетки парацетамола. "Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал", - говорилось о его встрече с адвокатом в группе поддержки Горинова в декабре 2023 года.

В марте 2024 года стало известно, что Алексея Горинова фактически лишают сна в колонии, "проверяя" каждые два часа в любое время суток.

В 2016 году Алексей Горинов перенес обширную операцию - у него удалили часть легкого из-за ранее перенесенного туберкулеза. Об этом говорилось в открытом письме, под которым в конце 2023 года подписались более 300 российских врачей.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Алексея Горинова политзаключенным.