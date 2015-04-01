Мрачные прогнозы для оппозиции: Путин всех переиграл?

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Гости в студии:
🔵 Саша Скочиленко, художница и музыкантша
🔵 Лев Гудков, социолог, научный руководитель "Левада-центра"
🔵 Глеб Богуш, юрист-международник, научный сотрудник Кельнского университета
Гости в студии:
🔵 Саша Скочиленко, художница и музыкантша
🔵 Лев Гудков, социолог, научный руководитель "Левада-центра"
🔵 Глеб Богуш, юрист-международник, научный сотрудник Кельнского университета
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России, Беларуси и соседних странах.