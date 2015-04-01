Мрачные прогнозы для оппозиции: Путин всех переиграл?

12.10.2024 12 октября 2024 г.

В Берлине прошел двухдневный форум Бориса Немцова. Его начало застало российскую оппозицию в изгнании в одном из ее самых турбулентных периодов. Какая судьба ждет раздробленную российскую оппозицию? И на что она способна повлиять? Обсудили в ток-шоу "В самую точку" с Еленой Барышевой.