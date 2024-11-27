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Экс-депутат Горинов провел антивоенный пикет в суде

Жан Рофе
27 ноября 2024 г.

Бывший муниципальный депутат Алексей Горинов перед заседанием суда по делу об "оправдании терроризма" достал плакат с надписью "Хватит убивать. Остановим войну".

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Экс-депутат Алексей Горинов в суде держит лист бумаги с надписью "Я против войны", 21 июня 2022 года
Алексей Горинов в суде, 2022 годФото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

2-й Западный окружной военный суд во Владимире начал рассматривать по существу новое уголовное дело против бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова. Об этом сообщает "Медиазона", которая ведет текстовую трансляцию с выездного заседания во Владимирском гарнизонном военном суде в среду, 27 ноября.

Перед заседанием Горинов, которого уже осудили на 7 лет за "фейки" о ВС РФ, а теперь обвиняют в "оправдании терроризма", прямо в судебной клетке развернул плакат с надписью "Хватит убивать. Остановим войну". Приставы попытались отобрать этот плакат, на что политзаключенный ответил, что они должны составить акт изъятия. Бирку со своим именем на тюремной робе Горинов заклеил пацификом.

Поддержать Горинова во Владимир приехали около 20 человек, в том числе политик Юлия Галямина, пишет "Медиазона".

Преследование Алексея Горинова

Депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов стал одним из первых, кто получил реальный срок по статье о распространении "фейков" об армии РФ, принятой вскоре после начала войны против Украины и ставшей поводом для преследования за антивоенные высказывания.

На заседании совета депутатов он выступил против организации развлекательных мероприятий из-за вторжения РФ в Украину. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Горинов.

В июле 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил его к 7 годам колонии общего режима. Позже стало известно, что на Горинова завели новое дело - об "оправдании терроризма". Поводом для этого стали беседы Горинова с другими заключенными в тюремной больнице, в которых он якобы упоминал батальон "Азов" и подрыв Крымского моста.

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