Против Горинова возбудили дело об "оправдании терроризма"

Против бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, осужденного на семь лет лишения свободы по статье о "фейках об армии", возбудили очередное уголовное дело. Как следует из обращения, опубликованного в Telegram-канале "Свободу Алексею Горинову!" от его имени в пятницу, 17 мая, политика подозревают в "оправдании терроризма". Сообщается, что еще 2 мая старший следователь Полежаев привлек Горинова в качестве подозреваемого по делу.

В обращении говорится, что в постановлении о привлечении Алексея Горинова по делу говорится, что он "является сторонником националистической идеологии", "негативно относится к жителям Крыма, Донецкой и Луганской областей", "поддерживает насильственное возвращение Крыма в состав Украины", формирует у других заключеных убежденность в привлекательности "идеологии терроризма" и "поддерживает идеи захвата власти путем государственного переворота".

Алексей Горинов отверг все указанные в постановлении обвинения и отметил: "Полагаю, что хорошо знающие меня люди подтвердят мою приверженность миру, ценностям демократии, свободы, равенству всех граждан в их правах независимо от их национальности". Он также добавил, что не является шпионом какого-либо государства.

Дело против Алексея Горинова

Алексей Горинов стал одним из первых, кто получил реальный срок по статье о распространении "фейков" об армии РФ, которая была принята вскоре после начала войны России против Украины и стала поводом для преследования граждан РФ за антивоенные высказывания.

Политик на заседании совета депутатов в марте выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе из-за войны в Украине. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Горинов.

8 июля 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата к 7 годам колонии общего режима. В сентябре стало известно, что на Горинова завели новое дело - об "оправдании терроризма". Поводом для этого стали беседы Горинова с другими заключенными в тюремной больнице, в которых он якобы упоминал батальон "Азов" и подрыв Крымского моста.

Состояние здоровья Горинова

У 62-летнего Алексея Горинова официально подтверждено хроническое заболевание легких, отмечают его адвокаты. После этапирования в ИК-2 во Владимирской области в конце ноября мужчина пожаловался на серьезное ухудшение состояния здоровья, но, несмотря на это, его выводили на обязательные работы на улицу и из всей медицинской помощи предлагали только таблетки парацетамола. "Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал", - говорилось о его встрече с адвокатом в группе поддержки Горинова в декабре 2023 года.

В марте 2024 года стало известно, что Алексея Горинова фактически лишают сна в колонии, "проверяя" каждые два часа в любое время суток.

В 2016 году Алексей Горинов перенес обширную операцию - у него удалили часть легкого из-за ранее перенесенного туберкулеза. Об этом говорилось в открытом письме, под которым в конце 2023 года подписались более 300 российских врачей.