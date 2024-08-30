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СМИ: Алексею Горинову улучшили условия содержания

Александра Иванова
30 августа 2024 г.

Добиться изменения условий содержания Горинова удалось благодаря десяткам обращений сочувствующих ему в региональную ОНК, пишет "Новая газета".

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Экс-депутат Алексей Горинов в суде, 2022 год
Экс-депутат Алексей Горинов в суде, 2022 годФото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images

Бывшему муниципальному депутату Красносельского района Москвы Алексею Горинову, осужденному в России на семь лет лишения свободы по статье о "фейках об армии", улучшили условия содержания в колонии, пишет "Новая газета" в четверг, 29 августа.

"Матрас, одеяло, туалет и тепло - все это теперь есть у политзэка Алексея Горинова. Мыши, с которой он делился печеньем, нет - она осталась в прежней камере. А Горинова перевели в нормальную, со сносными бытовыми условиями. Доступа к библиотеке и письмам, правда, пока по-прежнему нет. Но, по крайней мере, дрожать от холода 63-летнему зэку больше не придется", - говорится в публикации.

Указывается, что добиться изменения условий содержания Горинова удалось благодаря десяткам обращений сочувствующих ему россиян в региональную общественную наблюдательную комиссию (ОНК), а также к владимирскому омбудсмену, поступивших после появления информации об ужасных условиях содержания Горинова во владимирском СИЗО-1.

27 августа "Новая газета" сообщила об обращении в Международный Комитет Красного Креста сооснователя "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира за 2021 год Дмитрия Муратова с призывом вмешаться в судьбу политзаключенного Горинова. Однако к 29 августа ответа от организации в редакцию еще не поступило, уточнялось в статье.

Преследование Алексея Горинова

Депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов стал одним из первых, кто получил реальный срок по статье о распространении "фейков" об армии РФ, принятой вскоре после начала войны против Украины и ставшей поводом для преследования за антивоенные высказывания.

На заседании совета депутатов он выступил против организации развлекательных мероприятий из-за вторжения РФ в Украину. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал тогда Горинов.

8 июля 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил его к 7 годам колонии общего режима. Позже стало известно, что на Горинова завели новое дело - об "оправдании терроризма". Поводом для этого стали беседы Горинова с другими заключенными в тюремной больнице, в которых он якобы упоминал батальон "Азов" и подрыв Крымского моста.

В 2016 году Алексей Горинов перенес обширную операцию - у него удалили часть легкого из-за ранее перенесенного туберкулеза. Об этом говорилось в открытом письме, под которым в конце 2023 года подписались более 300 российских врачей. В марте 2024 года стало известно, что Горинова фактически лишают сна в колонии, "проверяя" каждые два часа в любое время суток.

 

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