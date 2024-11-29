Алексея Горинова обвинили по делу об "оправдании терроризма"

Московскому муниципальному депутату Алексею Горинову запросили еще 3,5 года колонии по новому делу - об "оправдании терроризма". Об этом сообщает издание "Медиазона" в четверг, 28 ноября, со ссылкой на корреспондента из зала суда. Поводом для возбуждения этого дела стали беседы с сокамерниками об Украине.

Адвокат Горинова Алена Савельева рассказывала на суде о провокациях со стороны осужденных, ставших затем свидетелями обвинения. Аудиозаписи разговоров депутата и других осужденных стали одним из доказательств по делу.

"Новая газета" выяснила, что в декабре 2023 года Алексея Горинова специально отправили в больницу при ИК-3 во Владимирской области, где по заданию ФСБ четыре рецидивиста - насильник, грабитель, наркоторговец и угонщик - с нательными микрофонами выводили его на обсуждение телевизионных новостей, особо останавливаясь на теме Украины. Ответы Горинова в этих подставных беседах легли в основу нового дела. В частности, он обсуждал взрыв на Крымском мосту и деятельность украинского полка "Азов", признанный в России "террористической организацией". Экспертиза усмотрела в высказываниях Горинова оправдание терроризма.

В июле 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Алексея Горинова к семи годам колонии, признав его виновным в распространении "фейков" про российскую армию. Поводом для дела стало то, что во время заседания совета депутатов Горинов, среди прочего, предложил объявить минуту молчания "по жертвам происходящей военной агрессии в Украине". Из-за нахождения в колонии и неоказания помощи у Горинова серьезно ухудшилось состояние здоровье.

По суммированию сроков прокуратура требует, чтобы после вступления в силу нового приговора Горинов отбыл еще пять лет.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Горинова политзаключенным.