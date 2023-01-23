Аналитики ISW прогнозируют наступление ВС РФ в Украине

На 335-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 24 января (время московское).

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию его заместителя Алексея Симоненко. Об этом говорится в заявлении на сайте Генпрокуратуры.

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Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его инициатива поддержана главой оборонного ведомства Алексеем Резниковым. Как сообщется на сайте министерства, Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, решил оставить должность, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

Аналитики ISW прогнозируют скорое наступление российских войск в Украине

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Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Россия может начать наступательную операцию в ближайшие месяцы, возможно, весной. Таким образом, они подтверждают информацию украинской разведки о том, что российское военное руководство готовится к новому наступлению весной или в начале лета 2023 года. Эксперты также обращают внимание на то, что Россия углубляет военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному уклонению от санкций.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют возможные злоупотребления Минобороны при закупке питания для военных на сумму более чем в 13 млрд гривен. В сообщении НАБУ в Telegram указано, что следствие начато "по собственным наработкам" и до появления соответствующих публикаций в СМИ.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушел в отставку

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Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уволен с должности указом президента. Ранее он лично подтвердил, что написал заявление об уходе с должности. Заявление на имя Владимира Зеленского он опубликовал в своем Telegram-канале. В посте он также поблагодарил президента, украинцев и Вооруженные силы Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовящихся кадровых перестановках среди чиновников разного уровня. "Уже есть также кадровые решения - часть сегодня, часть будет завтра - относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе", - заявил он в своем видеообращении по итогам 334-го дня войны. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники, сообщило, в частности, об уходе отставку заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

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Чрезмерная зависимость ЧВК Вагнера от вербовки заключенных, судя по всему, все больше сказывается на ее боеспособности, полагают в Институте изучения войны (ISW). Военные эксперты указывают, что считают очень правдоподобной оценку главы "Руси сидящей" Ольги Романовой, по данным которой, из-за высокого уровня потерь, сдачи в плен и дезертирства в Украине воюют только 10 тысяч заключенных из примерно 50 тысяч, завербованных ЧВК Вагнера. "ISW не может независимо подтвердить эти цифры, но они очень правдоподобны, учитывая модель группы Вагнера по использованию заключенных в качестве пушечного мяса в наступательных операциях, требующих значительных усилий", - говорится в традиционном аналитическом отчете Института изучения войны .

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В рамках изменения "плана строительства и развития" вооруженных сил РФ российское командование планирует развернуть в Херсонской и Запорожской областях Украины еще три мотострелковые дивизии. Об этом начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов рассказал в интервью "Аргументам и фактам".

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Один человек погиб и двое получили ранения в результате российского обстрела города Часов Яр Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко вечером 23 января. По его словам, удар нанесен по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня, повреждено не менее 9 многоэтажных домов, перебиты сети снабжения микрорайона электричеством и газом. В результате "фактически весь микрорайон остался без света и тепла".

Концерн Rheinmetall может поставить Украине 139 танков Leopard

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может поставить в Украину в общей сложности 139 танков Leopard 1 и Leopard 2. "У нас есть 22 машины Leopard 2A4, которые мы могли бы ввести в строй и поставить Украине, - заявил представитель компании изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland . - Приведение их в порядок займет чуть меньше года. Поставка возможна в конце 2023 - начале 2024 года". Кроме того, по словам представителя концерна, для проектов кругового обмена уже в апреле-мае 2023 года будут подготовлены 29 танков Leopard 2A4. Что касается танков типа Leopard 1, то Rheinmetall может предоставить 88 таких машин.

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По данным Детского фонда ООН (UNICEF) , война в Украине повлияла на получение образования более пяти миллионов детей. Прошедшие одиннадцать месяцев военного конфликта только усугубили серьезные проблемы в секторе образования, вызванные пандемией коронавируса, заявила организация в Нью-Йорке, уточнив, на востоке Украины дети страдают от конфликта с Россией уже на протяжении восьми лет. Бои в жилых районах привели к тому, что тысячи школ и других учебных заведений по всей стране были повреждены или разрушены, многие родители не отпускали своих детей в школу из соображений безопасности. "Миллионы детей были вынуждены учиться дома из-за постоянной угрозы попадания снарядов и ракетных ударов, а теперь даже онлайн-обучение нарушается из-за частых отключений электричества и интернета", - заявила Соня Хуш, директор организации Save the Children ("Спасите детей") по Украине.

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В течение минувших суток российские войска обстреляли девять общин Сумской области - Белопольскую, Середино-Будскую, Знобь-Новгородскую, Юнаковскую, Путивльскую, Краснопольскую, Миропольскую, Ворожбянскую и Эсманскую, сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий . Огонь велся из минометов, самоходных артиллерийских установок и РСЗО. В селе Кучеровка, по которой было выпущено 30 ракет из "Градов", погибла молодая женщина, еще трое членов ее семьи ранены. "Без матери остались двое малышей", - добавил председатель ОВА. Имеются значительные разрушения.

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В Украине введены персональные санкции против 22 митрополитов и священников РПЦ. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие соответствующего решения СНБО. "Введены санкции против 22 человек - граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

В отношении шести человек санкции введены на 30 лет - это глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев); замглавы отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов; архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим (Павла Волочков); протоиерей, писатель, проповедник и педагог Артемий Владимиров; митрофорный протоиерей Андрей Ткачев; а также доктор богословия Алексей Осипов. В отношении остальных 16 фигурантов санкционного списка , среди которых племянник патриарха Кирилла Михаил Гундяев, представляющий РПЦ во Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, ограничительные меры будут действовать 5 лет.

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Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе в отставку, пишет "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники в СНБО и правительстве. По их данным, вместо Тимошенко на его должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Эту информацию подтвердил депутат Рады Ярослав Железняк .

Кроме того, по сведениям издания, в отставку уйдут главы военной администрации Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

В свою очередь информированные собеседники в офисе президента сообщили "РБК-Украина" , что Кирилла Тимошенко могут назначить главой Херсонской областной военной администрации.

Зеленский: Украинским чиновникам и депутатам запрещен выезд за границу в личных целях

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: President of Ukraine/apaimages/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете чиновникам и госслужащим выезжать за границу на отдых или с другими, не связанными с нуждами государства, целями. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении .

Ограничение касается представителей центральной и местной власти, а также "правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве". "Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинский кабмин должен в пятидневный срок разработать порядок пересечения границы должностными лицами, при котором основанием для выезда за пределы страны будет только служебная командировка.

Хроника событий 23 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 января 00.00 - 13.59 >>>

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