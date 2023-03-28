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Логотип Amnesty InternationalФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Amnesty International критикует "двойную мораль Запада"

Сергей Куприков
29 мин. назад

Те, кто заявляют о нарушении прав человека в других странах и требуют их соблюдения, должны навести порядок и в своем собственном доме, говорится в докладе AI.

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Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) в своем ежегодном докладе о положении в области прав человека в мире резко осудила двойную мораль Запада. "Решительная реакция Запада на агрессию России против Украины резко контрастирует с прискорбным отсутствием значимых действий против серьезных нарушений со стороны некоторых его союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию и Египет", - говорится в отчете AI, представленном в понедельник, 28 марта.

"Вторжение России в Украину- это ужасающий пример того, что может произойти, когда государства считают, что могут не считаться с международным правом и беспрепятственно нарушать права человека, - заявила генеральный секретарь Amnesty Аньес Калламар. - Реакция на вторжение России в Украину показала нам, что можно сделать, если есть политическая воля". По ее словам, такая реакция с жесткими санкциями должна стать образцом для борьбы с другими нарушениями прав человека.

Однако жесткость Запада в отношении Москвы резко контрастирует со снисходительностью к другим странам. Двойные стандарты Запада позволили ряду государств обойти критику нарушений прав человека, подчеркивается в докладе Amnesty. Это ведет к безнаказанности и нестабильности во всем мире. В частности, правозащитники привели в пример "оглушительное молчание по поводу ситуации с правами человека в Саудовской Аравии, бездействие в отношении Египта и отказ противостоять израильской системе апартеида в отношении палестинцев".

AI Германии: Война в Украине - катализатор ситуации с правами человека

Генеральный секретарь немецкой секции Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) указал, что российское вторжение в Украину действует как катализатор, усиливающий негативные тенденции в области прав человека. По его словам, обращенным к Германии и Евросоюзу, "те, кто заявляет о нарушении прав человека в других странах и требует их соблюдения, должны навести порядок и в своем собственном доме".

Беко высоко оценил прием Германией более миллиона беженцев из Украины. Но предоставление людям защиты также означает предоставление ресурсов для того, чтобы они имели хорошее жилье и могли участвовать в жизни общества. "Для этого местные власти должны получать постоянную поддержку от федерального правительства", - подчеркнул он. - Небюрократизированная помощь людям из Украины должна стать образцом для работы с людьми, ищущими защиты, со всего света".

Тенденции 2002 года: рост миграции и протестов

По данным AI, во всем мире в 2022 году были вынуждены покинуть места постоянного проживания 103 миллиона человек. Это на 20 миллионов больше, чем в 2021 году, и больше, чем когда-либо ранее.

Наряду с беспрецедентным ростом миграции 2022 год характеризуется ростом социальных протестов во всем мире и их жестоким подавлением.

По словам Маркуса Беко, органы безопасности применяли незаконную силу против протестующих в 85 из 156 государств, ситуация в которых охвачена в докладе. В 35 странах они использовали летальное оружие, а в 33 странах имели место убийства протестующих. Кроме того, в 79 странах активисты подвергались произвольным арестам. В 29 странах было ограничено право на мирный протест.

Критика ситуации в Германии

На фоне растущего государственного насилия против протестных движений во всем мире важно, чтобы свобода собраний в Германии оставалась приоритетной, предупредил Беко. Именно поэтому Amnesty International раскритиковала тот факт, что все больше федеральных земель принимают репрессивные законы о собраниях, которые ограничивают право на мирный протест и расширяют полномочия полиции.

Беко также потребовал от правительства Германии и ЕС запретить разработку, продажу и экспорт технологий биометрического наблюдения. Такие технологии используются, например, в Иране или России для слежки за протестующими.

Amnesty также выразила озабоченность недостаточным расследованием обвинений в дискриминационном расовом персональном контроле (Racial Profiling) в Германии .

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