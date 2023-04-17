Навальный назвал "фашистским" приговор Кара-Мурзе

Лидер российской оппозиции считает приговор Кара-Мурзе местью за то, что тот в свое время не умер, пережив два отравления, совершенные сотрудниками ФСБ РФ.

Отбывающий срок в колонии во Владимире, лидер российской оппозиции Алексей Навальный назвал приговор, вынесенный Московским городским судом политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, "незаконным, бессовестным и фашистским". Заявление Навального, сделанное им в суде по иску к владимирской колонии о недопуске к нему адвоката, цитирует соратник политика Иван Жданов в своем Telegram-канале.

"Срок, который он получил, - это месть за то, что он в свое время не умер, пережив два отравления, которые были совершены, очевидно, и это уже доказано, сотрудниками ФСБ России", - заявил Навальный, добавив, что Кара-Мурза преследуется по политическим мотивам.

"Я очень беспокоюсь за его здоровье. Я видел его после второго отравления и был свидетелем, как его здоровье уже было практически уничтожено", - подчеркнул Навальный.

Уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы

Ранее в тот же день московский городской суд приговорил оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Дело рассматривал судья Сергей Подопригоров, являющийся фигурантом санкционного "списка Магнитского", который был принят в том числе в результате усилий Кара-Мурзы.

Политик был арестован Басманным судом 22 апреля 2022 года по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Предположительно, причиной стало выступление Кара-Мурзы в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года, в котором он упомянул о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" в Украине.Кроме того, против оппозиционера были выдвинуты обвинения в государственной измене и осуществлении деятельности "нежелательной" организации (политик был координатором движения "Открытая Россия"). Сам Кара-Мурза не признал вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

За время нахождения под стражей здоровье оппозиционера резко ухудшилось. По данным адвокатов, он потерял 17 килограммов, у него отнимаются обе ступни из-за диагностированной у него полинейропатии ног. 16 марта в беседе с DW адвокат Вадим Прохоров назвал состояние Кара-Мурзы следствием двух его отравлений в 2015 и 2017 годах. 10 апреля десятки российских журналистов и правозащитников обнародовали открытое письмо в поддержку Владимира Кара-Мурзы. В этом документе они назвали дело политика "ярким примером возвращения к сталинскому террору".

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