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Роднянский спродюсирует фильм о вторжении РФ в Украину

Кирилл Шестаков
3 мая 2024 г.

В Голливуде снимут художественный фильм о российском вторжении в Украину. Его продюсером станет уроженец Киева Александр Роднянский.

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Режиссер Александр Роднянский
Александр РоднянскийФото: Andreas Rentz/Getty Images

Голливудская компания Anonymous Content снимет художественный фильм о российском вторжении в Украину. Его продюссером станет уроженец Киева Александр Роднянский. По его словам, идея о съемках картины появилась у компании Anonymous Content после прочтения статьи известного международного эксперта по российской пропаганде Питера Померанцева "Мы можем быть только врагами", которая была опубликована в журнале The Atlantic в первые месяцы полномасштабной российской агрессии. Опираясь на "свидетельские показания мирных жителей", статья рассказывала об "одном из множества эпизодов российской оккупации украинских сел", написал Александр Роднянский на своей странице в Instagramв пятницу, 3 мая.

Режиссером фильма станет киевлянин Мирослав Слабошпицкий

На должность режиссера в проекте Роднянский пригласил киевлянина Мирослава Слабошпицкого, фильм которого "Племя" в 2014 году произвел фурор на международном Каннском кинофестивале. Слабошпицкий  уже подготовил сценарий к фильму под названием "Оккупация".

"Каждый раз, когда я читаю его, мне становится не по себе. Потому что он абсолютно реалистичен. В нем нет картонных героев и злодеев, а только страшный рассказ об обычных людях, оказавшихся в худших из возможных обстоятельствах - военных. И о том, что происходит с людьми, получающими власть над другими", - пишет о сценарии Роднянский. Его пост в Instagram сопровождается фото мирных жителей, укрывающихся под разрушенным мостом в Ирпене.

Съемки фильма должны начаться осенью 2024 года в Польше, сообщает издание Deadline.

Роднянский - в рейтинге самых влиятельных людей мировой киноиндустрии

Украинский и российский теле- и кинопродюссер Александр Роднянский - многократный призер Каннского фестиваля и номинант на премию "Оскар" и член киноакадемии США,
 обладатель "Золотого глобуса" и национальной кинопремии Франции "Сезар". По версии международного издания Variety, он входит в рейтинг 500 наиболее влиятельных людей мировой киноиндустрии.

В первые дни полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Александр Роднянский публично выступил против российской агрессии, объявил о закрытии или замораживании всех своих российских проектов и об отмене крупнейшего российского кинофестиваля "Кинотавр", продюсером и президентом которого он был. В марте 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал исключить Роднянского из "культурной повестки России". В октябре того же года Минюст РФ объявил Роднянского "иноагентом", а в мае 2023 года Басманный суд Москвы выписал ордер на заочный арест продюсера по уголовному делу о распространении "фейков" о вооруженных силах РФ.

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