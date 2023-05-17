Роднянский и Вырыпаев заочно арестованы за "фейки" об армии
Даниил Сотников
2 ч. назад
Продюсера Роднянского и режиссера Вырыпаева, которые открыто выступают против войны, заочно арестовали по статье о распространении "фейков".
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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева по делам о распространении "фейков" о российской армии (статья 207.3 УК РФ). Об этом сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на карточки дел на сайте суда в среду, 17 мая.
Согласно информации на сайте суда, оба заседания по избранию меры пресечения прошли 27 апреля. Арест Роднянского на следующий день был обжалован, а решение в отношении Вырыпаева вступило в силу 3 мая. При этом карточки дел были опубликованы судом лишь 17 мая. Кроме того, МВД России объявило Вырыпаева в федеральный розыск, пишет "Медиазона" со ссылкой на базу ведомства.
Вырыпаев и Роднянский открыто выступают против войны
Продюсер Александр Роднянский - уроженец Киева. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он уехал из России и открыто выступал против войны. В марте 2022 года стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от Минкульта прекратить в России реализацию проектов Роднянского. В октябре 2022 года Минюст России объявил Роднянского "иностранным агентом".
Драматург, режиссер и актер Иван Вырыпаев последние годы живет и работает в Варшаве. Он также открыто выступает против российского вторжения в Украину.
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