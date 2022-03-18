 Шойгу требует исключить Зеленского и Роднянского ″из культурной повестки РФ″ | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2022

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Россия

Шойгу требует исключить Зеленского и Роднянского "из культурной повестки РФ"

Популяризация Владимира Зеленского и продюсера Александра Роднянского "не способствует выполнению решений" руководства РФ, сообщил глава Минобороны в письме министру культуры, опубликованном The Insider.

Кадр из украинского сериала Слуга народа с Владимиром Зеленским в главной роли

Кадр из украинского сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал прекратить в России показы фильмов с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также реализацию проектов продюсера и режиссера украинского происхождения Александра Роднянского. Фотоснимок письма Шойгу, адресованного министру культуры РФ Ольге Любимовой, опубликовало в четверг, 17 марта, издание The Insider, которое получило фото от источника, близкого к Минкульту.

Министр обороны сообщил в письме, что "в рамках проведения специальной военной операции реализуются мероприятия по формированию позитивного общественного мнения в поддержку руководства страны и действий Вооруженных сил РФ". Вместе с тем, по словам Шойгу, "в культурном секторе российского медиапространства продолжаются показы фильмов и телепередач с участием В.А. Зеленского, а также реализация творческих проектов крупного украинского медиаменеджера А.Е. Роднянского".

"Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны России", - сказано в письме. В этой связи министр обороны попросил "проработать вопрос об исключении В.А. Зеленского и А.Е. Роднянского из культурной повестки Российской Федерации".

Александр Роднянский сообщил The Insider, что ничего не знает об этом письме. "Если же эта информация подтвердится, на моей деятельности это никак не отразится. Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь пользоваться деньгами российского государства", - заявил Роднянский. Ранее он вместе с рядом других российских кинематографистов выступил в спецвыпуске YouTube-канала "Радио Долин" против войны России с Украиной.

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    Автор: Николай Пермяков


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