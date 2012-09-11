 В России на дверях квартир журналистов рисуют надписи с буквой Z | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.03.2022

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Россия

В России на дверях квартир журналистов рисуют надписи с буквой Z

После нападения России на Украину буквы Z и V стали практически официальной символикой "спецоперации". Потерпевшие полагают, что надписи оставили правые активисты.

Буква Z на российском бронетехнике в Украине

Буква Z на российском бронетехнике в Украине

В России на входных дверях в квартиры целого ряда активистов и журналистов неизвестные нанесли белой краской надписи с буквой Z, сообщили в четверг, 17 марта, российские интернет-СМИ со ссылкой на издание Sota. Так, на двери квартиры автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова неизвестные написали "Не пре (о)давай Родину, Дима" и нарисовали три буквы Z.

Похожие надписи появились на дверях квартир активистки Ольги Мисик, журналистки Sota Анны Лойко, а также одной из сторонниц движения "Социалистическая альтернатива". По словам соседки последней, надпись оставили трое молодых людей. В самом движении считают, что случившееся - дело рук правых активистов, действовавших по указанию сотрудника Центра "Э" (Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ).

После российского вторжения в Украину буква Z, наряду с буквой V, фактически стала официальной символикой российской "спецоперации". Сначала эти буквы были замечены на российской военной технике, а затем власти и официальная пропаганда стали использовать Z и V для демонстрации поддержки российской армии и ее действий в Украине.

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    Автор: Николай Пермяков


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