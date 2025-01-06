Александр Жданович: "Кто не теряет надежду - не ошибается"

Перед Рождеством "главный белорусский сказочник" Маляваныч был занят батлейкой с детскими группами. В перерыве он поговорил с DW о вере в сказки.

Александр Жданович, многим известный с детства как Маляваныч, занимается театром с детскими группами в Варшаве, но своих детей не видел уже три года. DW поговорила с белорусским актером о переезде из Грузии в Польшу, традиции батлейки и веру в сказки и в людей.

В Польше белорусские дети легко становятся маленькими поляками

DW: В предпраздничные дни вы с трудностью нашли время на наш разговор из-за работы с детскими группами - расскажите об этом подробнее.

Александр Жданович: Когда я переехал из Тбилиси в Варшаву, не знал, чем буду заниматься и как зарабатывать. Мне дали адреса белорусских школ, где учат в том числе театру, и я пошел по этим адресам, думая, что куда-нибудь меня, может, возьмут. В итоге меня взяли везде, я был вынужден даже отказываться там и сям. Сейчас есть четыре места, где я занимаюсь с детьми, а всего я насчитал 8 групп.

- Перед Рождеством эти занятия особенные?

- У меня есть батлейка, которую я сделал в Грузии, - я объездил с ней много стран, и было бы глупостью не использовать ее в предрождественское время. В трех школах с детками 7-9 лет мы занимаемся батлейкой, поэтому я и был так занят в эти дни: как всегда, не хватает последней или предпоследней репетиции, чтобы то, что мы сделали, выглядело достойно и красиво.

- Вы помогаете белоруским эмигрантам с детства оставаться в контексте беларусчины. Вы как-то специально работаете с этой задачей?

- После 2020 года многое изменилось в моей жизни, я, в том числе, пересмотрел свое отношение к, что мы называем, беларусчине - языку, культуре, действительной белорусской истории. И когда я увидел, что образ Маляваныча оказался настолько востребованным, понял, что в этом направлении нужно что-то делать. В Тбилиси, где я прожил два с половиной года, белорусов становилось все меньше, а мне хотелось служить именно идее беларусчины, что особенно важно в вынужденной эмиграции, когда в той же Польше - я это вижу - дети легко становятся маленькими поляками. Я знал, что наших очень много в Варшаве, и это было одной из главных причин, почему я сюда переехал. У родителей есть желание воспитывать детей так, чтобы они помнили, откуда они, но большинство из этих детей либо русскоязычные, либо - а я работаю с ними на белорусском - говорят с польским акцентом.

"Скучаю по профессиональной сцене"

- Вы один из уникальных артистов, которые сохраняют традицию батлейки. Как сегодня публика реагирует на нее?

- Ох, это вы попали в тему. Я могу долго рассказывать об аутентичности и сакральности батлейки и одновременно о ее актуальности, ведь батлеи часто разыгрывали острые, злободневные, сатирические спектакли. Сейчас я играю текст известных батлейщиков братьев Силко конца 19 - начала 20 века. Я меняю в нем совсем немного, слегка хулиганю, и зритель понимает аналогии и реагирует очень живо. На самом деле я немного авантюрист, ведь не являюсь актером театра кукол, художником или этнографом, а именно они чаще всего занимаются батлейкой. Сначала даже я смотрел на нее как на пережиток, устаревший символ народных искусств. Но я долгое время был художественным руководителем театрального фестиваля "Нябёсы" и, когда ближе познакомился с этим явлением, почувствовал, что оно оказывает на меня в хорошем смысле наркотическое влияние.

- Ранее вы высказывали некоторое сожаление из-за того, что Маляваныч стал вашим главным образом. Вы уже смирились с этим персонажем?

- Нет, не смирился (смеется). Поэтому делаю не только детские вещи. Еще в Тбилиси мы с той самой батлейной коробкой сделали взрослый спектакль "Батлейка-Шагал" - в Варшаве у меня до него пока не дошли руки. Я также хочу возобновить музыкальный моноспектакль "Маленький принц", никак не связанный с образом Маляваныча. Меня уволили из театра Горького около трех лет назад, и с тех пор я ни разу не вышел на профессиональную сцену, а она тоже будто наркотик - безусловно, у меня зудит, я по ней скучаю, и я заинтересован в предложениях от серьезного, взрослого театра. Но Маляваныч мне больше не мешает, просто на встречах со взрослыми, которые приходят прикоснуться к детству, я говорю, мол, потерпите, Маляваныч сейчас подъедет, а пока начнем со стихов.

"Эти три года вживую с детьми я не виделся"

- У вас есть возможность видеться со своими детьми?

- К сожалению, за эти три года вживую я с детьми не виделся, на это есть определенные причины. Но мы буквально каждый день либо созваниваемся, либо переписываемся, и таким образом остаемся как бы рядом, знаем все друг о друге. Представляю, какие эмоции вызвала бы у меня живая встреча.

- После переезда в Польшу ваш рабочий график изменился?

- Изменился, безусловно, и я знал, что он изменится, потому что, когда выбирал, где жить, несколько раз приезжал в Польшу, присматривался и возвращался обратно. Грузия многому меня научила, и ментально мне там жилось очень хорошо. К тому же я ленивый человек, а Грузия способствует тому, чтобы жить в моменте, делая только небольшие усилия. В Тбилиси много бездомных собак - они ходят по улицам, греются на солнце, их подкармливают, и они такие толстые, они прекрасно живут. В какой-то момент я понял, что превращаюсь в такую ленивую солнечную собаку, а чтобы развиваться, нужно менять этот самый график. Белорусская эмигрантская жизнь бурлит все же в Польше, в Варшаве я даже незаметно для себя стал рано вставать и больше работать. Кроме восьми театральных групп у меня возникают и будут возникать другие проекты.

"Белорусы сохранили самое главное"

- Недавно ваши банковские счета были ограблены мошенниками - вы не теряете веру в людей из-за таких случаев?

- Наоборот! Как бы я ни хотел называться великим артистом, я все же соответствую образу Маляваныча: внутри меня живет мальчик. А как дети? Они что-то потеряли, может, даже поплакали, а на следующий день уже живут новыми радостями. Для меня это была значительная сумма, я понимал, что это моя личная ошибка, но стал искать, чему можно радоваться, и оказывается, это работает. Через несколько дней ко мне обратился BySol с предложением сделать сбор в помощь Маляванычу. И то, что за считанные часы люди собрали эту сумму, еще раз убедило меня, что белорусы очень пассионарные, солидарные, красивые люди. Так что я благодарю всех, также за выбор в 2020 году. Не жалейте! Я, человек уже немолодого возраста, потерявший, по сути, профессию, родину, возможность видеться с детьми, театр, в котором работал 36 лет, ни на секунду не пожалел о том своем выборе. Белорусы сохранили самое главное - красивые человеческие качества.

- А вы сами как "главный белорусский сказочник" верите в сказки?

- Конечно. Очень важно верить и до последнего не терять надежды - верить, что, если ты что-то отправляешь во вселенную, вселенная откликнется, пусть не с первого раза, может, сначала ты и по голове получишь. Сказочный герой, который шел к своей цели, но останавливался помочь этому и этому, в итоге опаздывал, но персонажи, на которых он тратил время и силы, приходили ему на помощь. Тот, кто не теряет надежду, не ошибается.