  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ТеатрБеларусь

Александр Жданович: "Кто не теряет надежду - не ошибается"

Ирена Котелович
6 января 2025 г.

Перед Рождеством "главный белорусский сказочник" Маляваныч был занят батлейкой с детскими группами. В перерыве он поговорил с DW о вере в сказки.

https://p.dw.com/p/4orub
Александр Жданович, белорусский актер
Актер Александр ЖдановичФото: Darja Kalada

Александр Жданович, многим известный с детства как Маляваныч, занимается театром с детскими группами в Варшаве, но своих детей не видел уже три года. DW поговорила с белорусским актером о переезде из Грузии в Польшу, традиции батлейки и веру в сказки и в людей.

В Польше белорусские дети легко становятся маленькими поляками

DW: В предпраздничные дни вы с трудностью нашли время на наш разговор из-за работы с детскими группами - расскажите об этом подробнее.

Александр Жданович: Когда я переехал из Тбилиси в Варшаву, не знал, чем буду заниматься и как зарабатывать. Мне дали адреса белорусских школ, где учат в том числе театру, и я пошел по этим адресам, думая, что куда-нибудь меня, может, возьмут. В итоге меня взяли везде, я был вынужден даже отказываться там и сям. Сейчас есть четыре места, где я занимаюсь с детьми, а всего я насчитал 8 групп.

- Перед Рождеством эти занятия особенные?

- У меня есть батлейка, которую я сделал в Грузии, - я объездил с ней много стран, и было бы глупостью не использовать ее в предрождественское время. В трех школах с детками 7-9 лет мы занимаемся батлейкой, поэтому я и был так занят в эти дни: как всегда, не хватает последней или предпоследней репетиции, чтобы то, что мы сделали, выглядело достойно и красиво.

- Вы помогаете белоруским эмигрантам с детства оставаться в контексте беларусчины. Вы как-то специально работаете с этой задачей?

- После 2020 года многое изменилось в моей жизни, я, в том числе, пересмотрел свое отношение к, что мы называем, беларусчине - языку, культуре, действительной белорусской истории. И когда я увидел, что образ Маляваныча оказался настолько востребованным, понял, что в этом направлении нужно что-то делать. В Тбилиси, где я прожил два с половиной года, белорусов становилось все меньше, а мне хотелось служить именно идее беларусчины, что особенно важно в вынужденной эмиграции, когда в той же Польше - я это вижу - дети легко становятся маленькими поляками. Я знал, что наших очень много в Варшаве, и это было одной из главных причин, почему я сюда переехал. У родителей есть желание воспитывать детей так, чтобы они помнили, откуда они, но большинство из этих детей либо русскоязычные, либо - а я работаю с ними на белорусском - говорят с польским акцентом.

"Скучаю по профессиональной сцене"

- Вы один из уникальных артистов, которые сохраняют традицию батлейки. Как сегодня публика реагирует на нее?

- Ох, это вы попали в тему. Я могу долго рассказывать об аутентичности и сакральности батлейки и одновременно о ее актуальности, ведь батлеи часто разыгрывали острые, злободневные, сатирические спектакли. Сейчас я играю текст известных батлейщиков братьев Силко конца 19 - начала 20 века. Я меняю в нем совсем немного, слегка хулиганю, и зритель понимает аналогии и реагирует очень живо. На самом деле я немного авантюрист, ведь не являюсь актером театра кукол, художником или этнографом, а именно они чаще всего занимаются батлейкой. Сначала даже я смотрел на нее как на пережиток, устаревший символ народных искусств. Но я долгое время был художественным руководителем театрального фестиваля "Нябёсы" и, когда ближе познакомился с этим явлением, почувствовал, что оно оказывает на меня в хорошем смысле наркотическое влияние.

- Ранее вы высказывали некоторое сожаление из-за того, что Маляваныч стал вашим главным образом. Вы уже смирились с этим персонажем?

- Нет, не смирился (смеется). Поэтому делаю не только детские вещи. Еще в Тбилиси мы с той самой батлейной коробкой сделали взрослый спектакль "Батлейка-Шагал" - в Варшаве у меня до него пока не дошли руки. Я также хочу возобновить музыкальный моноспектакль "Маленький принц", никак не связанный с образом Маляваныча. Меня уволили из театра Горького около трех лет назад, и с тех пор я ни разу не вышел на профессиональную сцену, а она тоже будто наркотик - безусловно, у меня зудит, я по ней скучаю, и я заинтересован в предложениях от серьезного, взрослого театра. Но Маляваныч мне больше не мешает, просто на встречах со взрослыми, которые приходят прикоснуться к детству, я говорю, мол, потерпите, Маляваныч сейчас подъедет, а пока начнем со стихов.

"Эти три года вживую с детьми я не виделся"

- У вас есть возможность видеться со своими детьми?

- К сожалению, за эти три года вживую я с детьми не виделся, на это есть определенные причины. Но мы буквально каждый день либо созваниваемся, либо переписываемся, и таким образом остаемся как бы рядом, знаем все друг о друге. Представляю, какие эмоции вызвала бы у меня живая встреча.

- После переезда в Польшу ваш рабочий график изменился?

- Изменился, безусловно, и я знал, что он изменится, потому что, когда выбирал, где жить, несколько раз приезжал в Польшу, присматривался и возвращался обратно. Грузия многому меня научила, и ментально мне там жилось очень хорошо. К тому же я ленивый человек, а Грузия способствует тому, чтобы жить в моменте, делая только небольшие усилия. В Тбилиси много бездомных собак - они ходят по улицам, греются на солнце, их подкармливают, и они такие толстые, они прекрасно живут. В какой-то момент я понял, что превращаюсь в такую ленивую солнечную собаку, а чтобы развиваться, нужно менять этот самый график. Белорусская эмигрантская жизнь бурлит все же в Польше, в Варшаве я даже незаметно для себя стал рано вставать и больше работать. Кроме восьми театральных групп у меня возникают и будут возникать другие проекты.

"Белорусы сохранили самое главное"

- Недавно ваши банковские счета были ограблены мошенниками - вы не теряете веру в людей из-за таких случаев?

- Наоборот! Как бы я ни хотел называться великим артистом, я все же соответствую образу Маляваныча: внутри меня живет мальчик. А как дети? Они что-то потеряли, может, даже поплакали, а на следующий день уже живут новыми радостями. Для меня это была значительная сумма, я понимал, что это моя личная ошибка, но стал искать, чему можно радоваться, и оказывается, это работает. Через несколько дней ко мне обратился BySol с предложением сделать сбор в помощь Маляванычу. И то, что за считанные часы люди собрали эту сумму, еще раз убедило меня, что белорусы очень пассионарные, солидарные, красивые люди. Так что я благодарю всех, также за выбор в 2020 году. Не жалейте! Я, человек уже немолодого возраста, потерявший, по сути, профессию, родину, возможность видеться с детьми, театр, в котором работал 36 лет, ни на секунду не пожалел о том своем выборе. Белорусы сохранили самое главное - красивые человеческие качества.

- А вы сами как "главный белорусский сказочник" верите в сказки?

- Конечно. Очень важно верить и до последнего не терять надежды - верить, что, если ты что-то отправляешь во вселенную, вселенная откликнется, пусть не с первого раза, может, сначала ты и по голове получишь. Сказочный герой, который шел к своей цели, но останавливался помочь этому и этому, в итоге опаздывал, но персонажи, на которых он тратил время и силы, приходили ему на помощь. Тот, кто не теряет надежду, не ошибается.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Спектакль "Радзіва Прудок" в Вильнюсе, 2023 год

"Запасного плана не было". Чем теперь занимаются бывшие актеры РТБД

"Запасного плана не было". Чем теперь занимаются бывшие актеры РТБД

После 2020-го актерам Театра белорусской драматургии не сразу удалось вернуться на сцену - была работа в школе, такси и службе доставки.
Культура2 апреля 2024 г.
Зоя Белохвостик на сцене

Актриса Зоя Белохвостик: Тем, кто остался в Беларуси, гораздо труднее

Актриса Зоя Белохвостик: Тем, кто остался в Беларуси, гораздо труднее

О жизни и творчестве в эмиграции, новом спектакле и мечте вернуться в Беларусь в интервью DW рассказала бывшая прима Купаловского театра, народная артистка РБ Зоя Белохвостик.
Общество1 ноября 2023 г.
Марина Якубович

Главные герои фильма "Кураж" преподают студентам Моцартеума

Главные герои фильма "Кураж" преподают студентам Моцартеума

Белорусские актеры Марина Якубович и Павел Городницкий рассказали DW, как ведут занятия в университете Австрии.
Культура3 августа 2023 г.
Показать еще