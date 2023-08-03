Главные герои фильма "Кураж" преподают студентам Моцартеума

Мы встретились с Мариной Якубович и Павлом Городницким в Варшаве. Они только вернулись из Зальцбурга, где преподавали актерское мастерство в Моцартеуме - одном из самых крупных и престижных музыкально-театральных университетов. Павел сразу занялся репетициями в Свободном театре, где они с Мариной раньше работали вместе. В прошлом году актриса оттуда ушла. Не жалеет ли? "Нет, - говорит, - особенно после того, как посмотрела, как к тебе относятся в Моцартеуме".

"Профессор Моцартеума узнал нас в фильме"

"Все началось очень давно, - рассказывает Марина. - 15 лет назад, в самом начале существования Свободного театра, немецкий режиссер Кай Охрем поставил у нас спектакль "Грум". И все, мы больше нигде не встречались. А когда вышел фильм "Кураж", Кай, уже профессор Моцартеума, увидел его, узнал нас и предложил организовать показ в университете".

Марина с Павлом, а также Денис Тарасенко - главные герои фильма Алексея Палуяна "Кураж". Его премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале в 2021 году. Картина показывает актеров Свободного театра (ребята еще известны как музыканты группы "Разбітае сэрца пацана"), которые по-своему борются с системой, а в результате оказываются в вихре протестов 2020 года.

Афиша фильма "Кураж" Фото: Living Pictures Production

Марина и Алексей провели для студентов Моцартеума короткий мастер-класс, а после Алексея пригласили стать приглашенным доцентом Института Томаса Бернхарда, а Марину и Павла - организовать там проект.

"В Австрии очень интересная система образования, - объясняет Марина, - Актерское мастерство студенты изучают один семестр, а после у них только работа над проектами, то есть спектаклями, и мастер-классы с выдающимися режиссерами, актерами и педагогами со всего мира. Нас пригласили сделать со студентами один такой проект".

"На нашем спектакле еще и стучали ногами, кричали и свистели"

"Кай сказал нам, мол, будет спектакль - хорошо, не будет - в любом случае, отличный опыт, по Зальцбургу погуляете, студенты кайфанут, - вспоминает Павел. Но за два месяца актеры все же сделали со студентами постановку "Home". Тема дома возникла как что-то, что лично затрагивает каждого.

"Спектакль получился очень классный. Мы показывали его три раза, что необычно - обычно один, максимум два показа, - вспоминает Марина. А Павел продолжает: "Его круто приняли. Спектакли смотрят и студенты, и преподаватели, которые обычно аплодируют, а у нас они еще стучали ногами, кричали и свистели".

Павел Городницкий и Денис Тарасенко в Берлине Фото: Dmitry Vachedin/DW

Для Марины этот спектакль оказался важным еще и по личным причинам: "Когда я ушла из Свободного театра, у меня был огромный страх, что я больше не сделаю ценного проекта, который будет что-то значить для людей. А с "Home" я выдохнула: все работает, все делается".

Позже белорусским актерам предложили стать приглашенными доцентами. "Я потом говорю мужу: "Ты знаешь, с кем разговариваешь? Перед тобой приглашенный доцент Моцартеума!" - вспоминает Марина. - А через три минуты: "А может, они нас пригласили просто потому, что переживают за Беларусь?" Муж говорит, вас могли так пригласить один, может, два раза, но третий раз - это результат твоей работы".

Павел, по его словам, когда узнал о предложении, прыгал от счастья.

"В Моцартеуме - ты уникальный"

"Нам сказали: "Готовьтесь, это будет очень тяжелая работа - 5 часов в день, 5 дней в неделю", - говорит Марина и ждет реакции. "А иногда четыре", - смеется Павел.

В качестве приглашенных доцентов Марина с Павлом два с половиной месяца преподавали студентам первого курса актерское мастерство. Марина поехала в Зальцбург с семьей, поэтому пришлось искать жилье, а Павел остановился в самом университете, где есть комнаты для преподавателей. "Я на работу ходил - просто открывал дверь и поднимался на другой этаж".

Марина признается, что у нее "взрывалась" голова от того, какая огромная разница между системами образования в Австрии и в Беларуси: "Насколько у них все - для тебя и для студента, чтобы ты со всех сторон получал то, что тебе нужно".

Павел вспоминает свое студенчество: "Мне повезло, я не чувствовал диктатуры, но смотрел такой же курс в Академии искусств и видел несвободных людей, которые становились слепками своего мастера. Ведь у нас все направлено на то, чтобы убить индивидуальность, а в Моцартеуме наоборот - ты уникальный, там большая свобода. У преподавателей и студентов примерно одинаковый уровень мировосприятия, так что преподаватель не скажет: "А что это - две девочки целуются на сцене?".

Первокурсники Моцартеума каждый год готовят постановку, которую никто из преподавателей не видит до премьеры, Марина и Павел посмотрели одну из них. "Это был просто треш-спектакль, такой панк-рок, студенты прокалывали себе уши прямо на сцене, текла кровь, - рассказывает актер. - Помню наш экзамен по сценязыку, нас было шестеро - побрились налысо. Наша преподавательница поставила нам двойки: "Вы мне уничтожили сцену, это Чехов, а вы лысые!".

"Я уже записала Моцартеум себе в резюме"

Что преподавание в Моцартеуме значит с профессиональной точки зрения? "Признание нас как авторов и профессионалов, мне кажется, это круто, запишем себе в резюме", - говорит Павел.



"Я себе уже записала", - смеется Марина. - Мне кажется, у нас, у большинства белорусских театральных актеров, такое восприятие себя, мол, мы ничего не знаем, нам просто повезло. Я помню, думала: ну, пригласили и пригласили. А потом начала читать про Институт Томаса Бернхарда и такая: "Ааа, это я туда еду преподавать!" А там везде – "лучший институт", "лучшая театральная школа".

Марину и Павла пригласили продолжить преподавание в качестве приглашенных доцентов в следующем учебном году. "Надеюсь, мы будем также делать там театральные проекты, мне важно, чтобы на выходе был продукт", - говорит актриса. Она уже начала учить немецкий язык.



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