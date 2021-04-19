Акции в поддержку Навального 21 апреля: в регионах арестовывают активистов

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, а сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акций в поддержку своего лидера. Сейчас Навальный находится в тюремной больнице во Владимирской области в тяжелом состоянии, его врачей к нему не пускают. DW следит за событиями этого дня.

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Партии Роста" Максим Резник в своем Telegram-канале сообщил об угрозах в свой адрес в связи с акцией в поддержку Навального. По словам политика, двое неизвестных на улице попросили его сесть в автомобиль, где потребовали осудить акцию "как незаконную и провокационную", а в случае отказа перевести Резника из свидетелей в обвиняемого по "делу о наркотиках". Депутат не уточнил, о каком именно деле шла речь, но добавил, что в ближайшие часы с ним обещали связаться и "обеспечить реализацию".

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Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 8 и 10 суток двух активисток местного штаба Навального из-за ролика в TikTok с анонсом протестной акции, передает Telegram-канал "Апология протеста". По его информации, Марьям Дадашева арестована на 8 суток, а Алипат Султанбегова - на 10 суток.

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В Твери координатор штаба Навального Андрей Прокудин арестован на четверо суток по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, сообщили в штабе.

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