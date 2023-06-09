Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Утром 6 июня стало известно о разрушении возведенной в конце 1950-х Каховской гидроэлектростанции, которую с февраля 2022 года, во время войны России против Украины, контролировали российские войска. По данным Киева, которые опровергает Москва, в ночь на 6 июня был совершен подрыв КГЭС, в результате чего сама станция была разрушена, произошел прорыв плотины . В Днепр стала неконтролируемо сбрасываться вода, уровень воды в Каховском водохранилище начал стремительно падать. Окрестные районы в низовьях на правом и левом берегу Днепра, а также Херсон, начало затапливать. В Херсон отправился корреспондент DW. Вот, что он там увидел в первые три дня.

Утро 7 июня. Такого в Херсоне не видел никто

Десятки ошеломленных жителей Херсона, собравшихся у монумента погибшим во Второй мировой войне, смотрят, как огромные тополя проносятся по Днепру вдоль набережной в сторону Черного моря. Несколько раньше туда же протянуло две баржи, сорванные течением с якорей.

К набережной от монумента спускается гранитная лестница, десятилетиями служившая концертной площадкой для местных опен-эйров - ныне под водой уже нижние три пролета, и вода продолжает прибывать. На лицах у горожан, переживших восемь месяцев оккупации и полгода обстрелов на передовой, растерянность и удивление - такого еще не видел никто.

Херсон затапливает в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года Фото: Olexander Kornyakov/AFP

Максим, мужчина лет сорока, говорит, что гипотетическое разрушение плотины - тема для херсонцев давняя. "В последний раз сильно паниковали, кажется, еще в 2000 году, когда все боялись компьютерного сбоя из-за миллениума - тогда много говорили о цунами, - не отводя глаз от реки, рассказывает Максим. - Но тогда инженеры объясняли, что в Херсоне подтопит разве что нижние кварталы". Мужчина говорит, что сейчас приютил коллегу из "Облэнерго", чей дом в пригородном поселке Камышаны день назад оказался полностью под водой.

"Нет-нет, было уже такое, что нас сильно подтапливало, мне тогда лет пять, кажется, было", - вспоминает какое-то масштабное наводнение 78-летняя Мария, стоящая рядом, но сразу же начинает путаться в годах и событиях. Ее сын, Игорь, соглашается провести нас по узкой тропинке между частными домами поближе к дому матери, крыша которого сейчас едва торчит из воды. "Мама, да вы же помидоры вчера полили", - пытается шутить напуганный мужчина. До его дома воде подниматься еще метров 10-15 - покидать его семья не собирается.

Между тем тремя километрами ниже по течению жители улицы Воронцовской с самого утра оказались в ловушке: за ночь береговая линия "подвинулась" на 500 метров от здания речного вокзала, затопив несколько кварталов многоэтажек до уровня второго этажа, а порой и выше.

Днем 7 июня. Спасение людей и животных

На новом "берегу" Херсона собираются спасатели, полицейские, военные, журналисты и волонтеры, съезжающиеся в город со всей страны. Из многоэтажек нужно доставать людей, несколько резиновых моторных лодок забирают их прямо из окон и чердаков. Некоторые спасаются в нижнем белье, много вещей взять с собой все равно не дают, разве что деньги и документы. А еще чуть ли не половина волонтеров и лодок здесь занимаются спасением домашних животных - после недавних новостей о гибели животных в зоопарке в Новой Каховке на оккупированном левом берегу Днепра никто не хочет оставлять питомцев в беде.

Спасатели эвакуируют людей из затопленной многоэтажки Херсона Фото: Igor Burdyga/DW

Утро 8 июня. Херсонский Остров ушел под воду почти полностью

Вода поднимается еще на несколько метров, но все еще не способна затопить высокие склоны Днепра полностью. Об этом и говорили раньше: из-за особенностей рельефа правобережью грозит разве что частичное подтопление. Впрочем, херсонский Остров - он же микрорайон Корабел - ушел под воду почти полностью. Эвакуация тех немногих жителей, кто оставался там после полугода беспощадных артиллерийских обстрелов, началась как только появились первые новости о разрушении Каховской ГЭС и плотины. На третий день спасатели на лодках выискивают между домами только животных.

Лодок становится все больше и больше. Вообще-то, Херсон - город корабелов, до войны здесь работали несколько судостроительных верфей, пара яхт-клубов, а моторная лодка была чуть ли не у каждого обитателя прибрежных районов. Но в ноябре, отступая на левобережье, российская армия, по словам жителей, "отжимала" все имеющиеся плавсредства. Теперь их собирают по всему югу и даже по всей Украине - лодка становится универсальным пропуском в город, который военные время от времени порываются закрыть на въезд из-за опасности авиационных и артиллерийских ударов по большим скоплениям людей.

Полдень 8 июня: В Херсон приехал президент Зеленский

В Херсон прибыл президент Украины Владимир Зеленский. После совещания со спасателями и военными он спускается на уже изрядно подтопленную Корабельную площадь - отсюда на Остров ведет мост, от которого сейчас нет никакой пользы, ведь добраться туда можно только на лодках.

Президент Владимир Зеленский в Херсоне Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Несколькими кварталами севернее корреспондент DW и коллеги находят плавсредство - небольшую резиновую лодку без мотора, "тузик", как называют ее местные яхтсмены. Лодка лежит без хозяина в опустевшем переулке, поэтому, гребя, журналисты втроем медленно проплывают мимо чьих-то садов, продуктового ларька, от которого из воды торчит только вывеска. Людей уже нет ни здесь, ни в соседних многоэтажках.

После обеда 8 июня. Взрывы и обстрелы

Прямо над головами начинают свистеть мины - с левого берега как раз обстреливают Корабельную площадь. Логикой объяснить эту атаку сложно - украинский президент уехал оттуда уже более часа назад, эвакуационные работы продолжаются, поэтому мишенью становятся спасатели, полицейские, волонтеры и журналисты. После нескольких взрывов, завершающихся залпом из "Града" , - девять раненых, в том числе волонтер из Германии.

Корреспондент DW и двое коллег в это время втискиваются "тузиком" в желтую стену полузатопленной двухэтажки, держась за кабели, чтобы не снесло течением. Одна из мин попадает в дом в 30 метрах от лодки, к счастью, он пустой. Подождав, пока артиллерия по обе стороны окончательно затихнет, журналисты с двойным энтузиазмом гребут назад к берегу.

Обстрел Херсона 8 июня Фото: Igor Burdyga/DW

Вечер 8 июня. Вода не поднимается

Вода перестает подниматься.

9 июня. Попытки помочь людям на левом берегу

Но не прекращаются продолжающиеся 9 июня обстрелы. Несмотря на обеспокоенность ООН и более резкие заявления гуманитарных организаций, боевые действия продолжаются. Согласно спутниковым снимкам и информации, которой обмениваются в чатах жители левого берега, наводнение заставило российскую армию отойти подальше от Днепра. Расстояние до сих пор доступно для артиллерии и реактивных систем залпового огня, но в Херсоне больше ошибочных попаданий по гражданским объектам. В этот день один из снарядов попадает в гимназию недалеко от берега, другой - под крышу девятиэтажки в Шуменском микрорайоне. К счастью, обходится без жертв.

В Херсоне спасают от затопления людей и животных Фото: Igor Burdyga/DW

Наводнение позволяет украинским военным осторожно проплывать к левому, оккупированному российской армией, берегу. В первую очередь - к Алешкам, которые затопило почти полностью. В соцсетях распространяются видео, на которых видны местные, ожидающие спасения, сидя прямо на крышах. Нескольким группам спасателей удается добраться до Алешек из Херсона на тяжелых лодках - резиновые просто сносит течением.

Но быстро возникает другая проблема - паводок поднял с берегов мины, которыми военные обороняли подходы к своим позициям последние полгода. После первых сообщений о взорванных лодках, военные пытаются ограничить спасательную навигацию или хотя бы взять под контроль всю волонтерскую флотилию.

Констатируют начало оттока воды. Впрочем, до прежнего уровня вода уже не опустится, объясняют местные экологи, что означает, что из подтопленных домов ее скоро придется откачивать. "Насосы и химические средства очистки воды", - так кратко назвают самые актуальные потребности города в ближайшие месяцы в местном гуманитарном штабе.

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