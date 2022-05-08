74-й день войны России против Украины: главные события

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
С "Азовстали" эвакуированы мирные жители, но защитники остаются на заводе. Страны G7 обязались отказаться от импорта российской нефти, США ввели новые санкции в отношении России.
На 74-й день войны России против Украины - в воскресенье, 8 мая, - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Армия и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.
Армия РФ сосредоточила усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры и активизировала боевые действия на востоке Украины, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. Отмечается рост интенсивности применения российской оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря. Российские войска продолжают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и сухопутного коридора между ними и аннексированным Крымом.
По данным украинских властей, российские подразделения захватили разрушенный в результате продолжавшихся несколько недель боев город Попасная в Луганской области. "Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили раньше времени", - заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире украинского телемарафона. Он указал, что этот город обстреливался более двух месяцев и разрушен "до основания". Гайдай также указал, что "все свободные населенные пункты Луганщины являются горячими точками", бои идут, среди прочего, в Белогоровке, Воеводовке и в направлении Попасной. При этом планы ВС РФ "захватить полностью Луганскую область до 9 мая" невыполнимы. В настоящее время войска ВС РФ и пророссийских сепаратистов контролируют до 90 процентов территории Луганской области.
В результате российского авиаудара по школе в Белогоровке, нанесенного накануне вечером, по предварительным данным, погибли 60 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В момент удара в подвале здания укрывались около 90 человек. 30 из них удалось эвакуировать из-под завалов. Семеро получили ранения. Обнаружены тела двух погибших.
По словам Гайдая, эвакуация из Луганской области невозможна: российские силы обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут. Эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать жителей из бомбоубежищ, попал под огонь, людей из села забрать не смогли, указал он.
Ранее Гайдай сообщил, что в результате очередного российского авиаудара по Луганской области оказались обесточены Лисичанск и Северодонецк. По его данным, российские силы совершили утром 8 мая обстрел Лисичанска с применением артиллерии и авиации. Под обстрел попал и нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, сообщил Гайдай. Кроме того, по его словам российские военные повредили Попаснянский водоканал в Луганской области, из-за этого миллион человек остался без воды.
Украинская сторона накануне сообщила о завершении эвакуации мирных граждан из подземных убежищ завода "Азовсталь" в Мариуполе. Позднее завершение эвакуации гражданских лиц подтвердила и российская сторона. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках первого этапа эвакуационной миссии с "Азовстали", организованной при помощи ООН и Красного Креста, удалось спасти более 300 женщин, детей и пожилых людей. Вечером 8 мая в Запорожье на автобусах прибыли еще 173 мирных жителя, вывезенных с территории завода "Азовсталь", сообщил Мариупольский городской совет. Теперь усилия сосредоточены на эвакуации с территории завода всех раненых и медиков.
Между тем бойцы батальона "Азов", которые отражали российское наступление на "Азовсталь" решили остаться на месте и сражаться, пока они живы. "Мы продолжим бороться до тех пор, пока живы, для отражения российских оккупантов", - заявил капитан Святослав Паламар на пресс-конференции, сообщает Reuters. "У нас не так много времени, мы под интенсивными обстрелами", - сказал он и призвал международное сообщество помощь эвакуировать раненых военных с территории завода.
По данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину российская армия потеряла 25 500 человек погибшими. Только за последние сутки погибли около 400 российских военнослужащих, отмечается в заявлении в Facebook, опубликованном утром 8 мая. Кроме того, за истекшие сутки украинские силы уничтожили, среди прочего, 28 боевых бронированных машин, 19 беспилотных летательных аппаратов, 8 танков, 7 реактивных систем залпового огня, 2 комплекса ПВО и один вертолет. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении, заявил Генштаб ВСУ.
Страны "Группы семи" (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести эмбарго на него. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам видеоконференции "большой семерки", в работе которой принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, США обнародовали новые санкции в отношении менеджеров Сбербанка, Газпромбанка, а также трех российских телеканалов.
Это третье заседание лидеров G7 за время председательства Германии с начала 2022 года. В преддверии встречи официальный представитель федерального правительства в Берлине напомнила, что она проходит в годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. Завершившаяся 77 лет назад война вызвала "невиданные ранее ужас, смерть и разрушения" на европейском континенте, поэтому сплоченность G7 сейчас "важна как никогда ранее", подчеркнули в Берлине.
В то же время постпреды Европейского Союза после нескольких дней переговоров так и не пришли к соглашению о нефтяном эмбарго против России. Гарантии безопасности снабжения нефтью некоторых стран, находящихся в особой ситуации в силу зависимости от поставок российской нефти, все еще прорабатываются, заявили 8 мая председательствующая в Совете ЕС Франция и Еврокомиссия. Они также сообщили, что последние несколько дней ими активно обсуждались компромиссные предложения и в результате достигнут значительный прогресс.
В годовщину окончания Второй мировой войны канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал Украине дальнейшую поддержку в борьбе с Россией, развязавшей против нее войну. Оказывая помощь Украине, Федеративная Республика впервые в своей истории "направила оружие в зону боевых действий", а также "тщательно продуманным" образом осуществила поставки тяжелой техники, заявил Шольц в телевизионном обращении к гражданам 8 мая. "Мы будем продолжать это делать", - заверил глава германского правительства. Как Шольц отметил далее, у него нет сомнений в том, что "Путин не выиграет войну".
О дальнейшей поддержке Украине заявил и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), выступавший с речью на открытии конгресса Объединения немецких профсоюзов 8 мая. В этот день в ФРГ отмечают 77-летнюю годовщину освобождения страны от национал-социализма. Штайнмайер назвал войну России против Украины разрывом со многим из того, что считалось само собой разумеющимся. "Это перелом эпохи", - заявил он и указал, что президент РФ Владимир Путин, напав на Украину, "окончательно разрушает основу европейского миропорядка". Нападение на Украину президент Германии считает и "нападением на идею либеральной демократии, и на ценности, на которых она основана: это свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства".
Председатель германского бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) вместе со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком почтила память жертв национал-социализма и возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Киеве. То, что ее пригласили в Украину на памятные мероприятия, посвященные 77-летию окончания Второй мировой войны в Европе "как представителя страны, которая несет ответственность" за эту войну, "является большим шагом", заявила Бас 8 мая во время своего выступления в украинской столице.
В воскресенье Украину посетила первая леди США Джилл Байден. Она приехала в Ужгород, где встретилась с женой Владимира Зеленского. Вместе с Еленой Зеленской они побывали в ужгородской школе, где пообщались с беженцами, сообщила Закарпатская областная государственная администрация. Тем временем в Ирпень Киевской области прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вице-премьер Христя Фриланд, а также министр иностранных дел Мелани Жоли, сообщил мэр города Александр Маркушин. Офис Трюдо подтвердил визит, цель которого - еще раз заверить Украину в поддержке со стороны Канады.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко дню памяти погибших во Второй мировой войне провел параллели с российским вторжением в Украину. "В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", - заявил он в Бородянке Киевской области. По словам Зеленского, Россия пытается реконструировать Вторую мировую войну, но зима, которая началась 24 февраля и продолжается 8 мая, завершится, "ее растопит украинское солнце". Спустя десятилетия после Второй мировой войны "зло вернулось" в Украину - "в другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью", отметил Зеленский. По его словам, в Украине устроили "кровавую реконструкцию нацизма", попытку повторить его преступления и даже их превзойти, а также "сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества". При этом "ни одно зло не сможет укрыться в бункере", добавил украинский президент.
Памятные мероприятия по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны прошли в воскресенье в Париже. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан написал в Twitter, что, отмечая окончание Второй мировой войны, Франция "не забывает солдат со всего бывшего Советского Союза, включая украинцев и русских, которые внесли свой вклад в эту победу". Но при этом он отверг "любую форму инструментализации и манипулирования памятью".
Смотрите также: