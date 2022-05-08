74-й день войны России против Украины: главные события

На 74-й день войны России против Украины - в воскресенье, 8 мая, - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Армия и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

Армия РФ сосредоточила усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры и активизировала боевые действия на востоке Украины, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. Отмечается рост интенсивности применения российской оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря. Российские войска продолжают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и сухопутного коридора между ними и аннексированным Крымом.

По данным украинских властей, российские подразделения захватили разрушенный в результате продолжавшихся несколько недель боев город Попасная в Луганской области. "Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили раньше времени", - заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире украинского телемарафона. Он указал, что этот город обстреливался более двух месяцев и разрушен "до основания". Гайдай также указал, что "все свободные населенные пункты Луганщины являются горячими точками", бои идут, среди прочего, в Белогоровке, Воеводовке и в направлении Попасной. При этом планы ВС РФ "захватить полностью Луганскую область до 9 мая" невыполнимы. В настоящее время войска ВС РФ и пророссийских сепаратистов контролируют до 90 процентов территории Луганской области.

Удар РФ по школе в Белогоровке: власти заявили о 60 погибших

В результате российского авиаудара по школе в Белогоровке, нанесенного накануне вечером, по предварительным данным, погибли 60 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В момент удара в подвале здания укрывались около 90 человек. 30 из них удалось эвакуировать из-под завалов. Семеро получили ранения. Обнаружены тела двух погибших.

По словам Гайдая, эвакуация из Луганской области невозможна: российские силы обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут. Эвакуационный автобус, ехавший в Белогоровку, чтобы забрать жителей из бомбоубежищ, попал под огонь, людей из села забрать не смогли, указал он.

Ранее Гайдай сообщил, что в результате очередного российского авиаудара по Луганской области оказались обесточены Лисичанск и Северодонецк. По его данным, российские силы совершили утром 8 мая обстрел Лисичанска с применением артиллерии и авиации. Под обстрел попал и нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, сообщил Гайдай. Кроме того, по его словам российские военные повредили Попаснянский водоканал в Луганской области, из-за этого миллион человек остался без воды.

Защитники "Азовстали" не намерены сдаваться

Украинская сторона накануне сообщила о завершении эвакуации мирных граждан из подземных убежищ завода "Азовсталь" в Мариуполе. Позднее завершение эвакуации гражданских лиц подтвердила и российская сторона. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках первого этапа эвакуационной миссии с "Азовстали", организованной при помощи ООН и Красного Креста, удалось спасти более 300 женщин, детей и пожилых людей. Вечером 8 мая в Запорожье на автобусах прибыли еще 173 мирных жителя, вывезенных с территории завода "Азовсталь", сообщил Мариупольский городской совет. Теперь усилия сосредоточены на эвакуации с территории завода всех раненых и медиков.

Между тем бойцы батальона "Азов", которые отражали российское наступление на "Азовсталь" решили остаться на месте и сражаться, пока они живы. "Мы продолжим бороться до тех пор, пока живы, для отражения российских оккупантов", - заявил капитан Святослав Паламар на пресс-конференции, сообщает Reuters. "У нас не так много времени, мы под интенсивными обстрелами", - сказал он и призвал международное сообщество помощь эвакуировать раненых военных с территории завода.

Генштаб ВСУ насчитал 25 500 погибших военных РФ

По данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину российская армия потеряла 25 500 человек погибшими. Только за последние сутки погибли около 400 российских военнослужащих, отмечается в заявлении в Facebook, опубликованном утром 8 мая. Кроме того, за истекшие сутки украинские силы уничтожили, среди прочего, 28 боевых бронированных машин, 19 беспилотных летательных аппаратов, 8 танков, 7 реактивных систем залпового огня, 2 комплекса ПВО и один вертолет. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении, заявил Генштаб ВСУ.

"Большая семерка" взяла обязательство по отказу от российской нефти

Страны "Группы семи" (G7) взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести эмбарго на него. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам видеоконференции "большой семерки", в работе которой принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, США обнародовали новые санкции в отношении менеджеров Сбербанка, Газпромбанка, а также трех российских телеканалов.

Это третье заседание лидеров G7 за время председательства Германии с начала 2022 года. В преддверии встречи официальный представитель федерального правительства в Берлине напомнила, что она проходит в годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. Завершившаяся 77 лет назад война вызвала "невиданные ранее ужас, смерть и разрушения" на европейском континенте, поэтому сплоченность G7 сейчас "важна как никогда ранее", подчеркнули в Берлине.

В то же время постпреды Европейского Союза после нескольких дней переговоров так и не пришли к соглашению о нефтяном эмбарго против России. Гарантии безопасности снабжения нефтью некоторых стран, находящихся в особой ситуации в силу зависимости от поставок российской нефти, все еще прорабатываются, заявили 8 мая председательствующая в Совете ЕС Франция и Еврокомиссия. Они также сообщили, что последние несколько дней ими активно обсуждались компромиссные предложения и в результате достигнут значительный прогресс.

Германия обещает дальнейшую поддержку Украине

В годовщину окончания Второй мировой войны канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал Украине дальнейшую поддержку в борьбе с Россией, развязавшей против нее войну. Оказывая помощь Украине, Федеративная Республика впервые в своей истории "направила оружие в зону боевых действий", а также "тщательно продуманным" образом осуществила поставки тяжелой техники, заявил Шольц в телевизионном обращении к гражданам 8 мая. "Мы будем продолжать это делать", - заверил глава германского правительства. Как Шольц отметил далее, у него нет сомнений в том, что "Путин не выиграет войну".

О дальнейшей поддержке Украине заявил и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), выступавший с речью на открытии конгресса Объединения немецких профсоюзов 8 мая. В этот день в ФРГ отмечают 77-летнюю годовщину освобождения страны от национал-социализма. Штайнмайер назвал войну России против Украины разрывом со многим из того, что считалось само собой разумеющимся. "Это перелом эпохи", - заявил он и указал, что президент РФ Владимир Путин, напав на Украину, "окончательно разрушает основу европейского миропорядка". Нападение на Украину президент Германии считает и "нападением на идею либеральной демократии, и на ценности, на которых она основана: это свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства".

В Киев приехала председатель бундестага ФРГ

Председатель германского бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) вместе со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком почтила память жертв национал-социализма и возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Киеве. То, что ее пригласили в Украину на памятные мероприятия, посвященные 77-летию окончания Второй мировой войны в Европе "как представителя страны, которая несет ответственность" за эту войну, "является большим шагом", заявила Бас 8 мая во время своего выступления в украинской столице.

В воскресенье Украину посетила первая леди США Джилл Байден. Она приехала в Ужгород, где встретилась с женой Владимира Зеленского. Вместе с Еленой Зеленской они побывали в ужгородской школе, где пообщались с беженцами, сообщила Закарпатская областная государственная администрация. Тем временем в Ирпень Киевской области прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вице-премьер Христя Фриланд, а также министр иностранных дел Мелани Жоли, сообщил мэр города Александр Маркушин. Офис Трюдо подтвердил визит, цель которого - еще раз заверить Украину в поддержке со стороны Канады.

Зеленский: Через десятилетия после Второй мировой зло вернулось в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко дню памяти погибших во Второй мировой войне провел параллели с российским вторжением в Украину. "В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине", - заявил он в Бородянке Киевской области. По словам Зеленского, Россия пытается реконструировать Вторую мировую войну, но зима, которая началась 24 февраля и продолжается 8 мая, завершится, "ее растопит украинское солнце". Спустя десятилетия после Второй мировой войны "зло вернулось" в Украину - "в другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью", отметил Зеленский. По его словам, в Украине устроили "кровавую реконструкцию нацизма", попытку повторить его преступления и даже их превзойти, а также "сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества". При этом "ни одно зло не сможет укрыться в бункере", добавил украинский президент.

Памятные мероприятия по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны прошли в воскресенье в Париже. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан написал в Twitter, что, отмечая окончание Второй мировой войны, Франция "не забывает солдат со всего бывшего Советского Союза, включая украинцев и русских, которые внесли свой вклад в эту победу". Но при этом он отверг "любую форму инструментализации и манипулирования памятью".

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Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Александра уехала из Киева 23 марта. Сейчас живет в Бергиш-Гладбахе: "Я хочу домой, но пока нельзя. Иногда хочется все бросить и уехать в Киев, даже если там бомбят. Здесь тяжело - чужие люди. Я все равно вернусь, когда разрешат. Мы должны сохранить как можно больше украинских жизней, чтобы потом отстроить страну. Эта мысль помогает мне справляться с ситуацией".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Ее воспоминания: "15 марта я решила, что надо уезжать. Рядом подорвали метро. Я проснулась от того, что стены трясутся. В 7 утра я вышла и домой больше не возвращалась. 23 марта села на поезд во Львов. Ночевала у подруги. 26 марта Львов бомбили. Я сидела в подвале и думала: "Боже, дай дожить до завтра". Во Львове узнала, что волонтер возит до Богумина. Из Чехии уехала в Германию".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Александра родилась в Кировограде. 19 лет жила в Киеве. "Я жила в хорошем месте, в хорошей квартире, в доме на Подоле, в старом городе, в историческом центре. Работала в IT-компании", - рассказывает она. На фото: дом в Киеве на проспекте Лобановского, недалеко от убежища, где во время обстрелов находилась Александра.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О первых днях войны, проведенных в подвале, она вспоминает так: "К третьему дню еда начала заканчиваться. У меня не было сил даже резинку для волос завязать. В подвале был туалет и умывальник, можно было помыть посуду, но душ принять нельзя. Еще в подвале все время сидишь, все затекает". На фото: Александра в помещениях подземной парковки.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля "В Германии все помогают. Волонтеры дали одежду, есть гуманитарная помощь, еда, ежемесячная социальная помощь. Для меня главная проблема - незнание немецкого языка. Во всех ведомствах без немецкого тяжело. Если бы я знала язык, я бы уже работала. У меня только украинский, русский, английский. Непонятно, надолго ли я тут", - говорит женщина в интервью DW.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елена уехала с детьми из Киевской области 10 марта. Сейчас живет в Кельне. "Я родилась в Донецкой области. Авдеевка - моя родина. Мы прожили под обстрелами 8 месяцев в 2014-2015 годах. И тут… 24 февраля. Боже, я никогда бы не поверила, что война… Одну войну закончили бы. Я была в шоке, просто не могла поверить". В поселке Клавдиево-Тарасово Елена жила с 2015 года.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О первых двух неделях: "В самом поселке российских военных не было. Но рядом Буча, Макаров, Бородянка… Там уже обстрелы были страшные. Со всех сторон были русские или украинские военные, и они через нас перестреливались. Я решила, что лучше соберу чемоданы и уеду. Остаться - всем рисковать. Не только жизнями, но и здоровьем моих и детей. Могут искалечить, могут изнасиловать".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елену с детьми вывезла незнакомая семейная пара на своей машине. "Слышали, что могут быть российские блокпосты: если не понравится машина, может начаться обстрел. Состояние - комок нервов. Не знала, как посадить детей. Внутри на заднем сидении к дверям машины поставили рюкзаки, хотя понимали, что от пуль это не спасет. Выехали, слава богу, тихо. На дорогах лежали трупы в украинской военной форме".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля "Я перешла границу у Пшемысля. Нас отвезли в лагерь для беженцев. В Польше принимали очень хорошо. В лагере были волонтеры из разных стран. Обычные люди на своих машинах. Нашла переводчика, он познакомил меня с ребятами из Германии. Пауль и Тим - из Кельна. Я решила ехать в Германию". На фото: очереди за гуманитарной помощью в Киевской области.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елена считает, что ей очень повезло. "Раньше никогда не была здесь, но это была единственная страна, куда я хотела. Пауль и Тим помогли мне найти жилье. Здесь я чувствую себя хорошо и спокойно. Думаю, что мы останемся в Германии. Дети пошли в немецкую школу, учат язык, я тоже. Мы уже два раза уезжали от войны, хочу, чтобы мои дети выросли в спокойной обстановке", - говорит женщина в интервью DW.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна уехала из Харькова 5 марта. Сейчас живет в Бонне. В Украине она провела с ребенком три недели под обстрелами. "Моя 10-летняя дочка была очень напугана, часто плакала и все время спрашивала: "Мама, я же здесь не умру?". Уезжать было страшно, но смотреть на ребенка в таком состоянии сил больше не было", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О своем отъезде: "До Львова мы добрались за 5 дней, оттуда - в Польшу. Польские пограничники улыбались, постоянно говорили, что мы теперь в безопасности, помогали нести сумки. Волонтеры встретили нас с игрушками для детей, горячей едой и целыми мешками предметов первой необходимости, объясняли маршруты до Германии". На фото: дочь Татьяны в бомбоубежище.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Из Польшы Татьяна с дочерью отправилась в Германию: "Мы поехали с большим чемоданом и несколькими сумками. В Берлине на вокзале мы ненадолго зашли в магазин и оставили чемодан на платформе. Когда вернулись, его уже не было. В Бонн мы прибыли 11 марта. Нас с дочкой бесплатно поселили в небольшой комнате в отеле".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна благодарна Германии и другим европейским странам за помощь: "Хотя я нахожусь в безопасности, сердце мое осталось в Харькове, с родными и близкими мне людьми. Каждый вечер я читаю новости о том, что снова бомбили, что снова кого-то ранили и есть убитые. Каждое утро обзваниваю тех, кто остался, в надежде, что ответят, скажут, что с ними все хорошо".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Во время съемок дочь Татьяны пряталась под одеялом. "Моя дочь занимается с психологом, у нее психологическая травма. Она спрашивает, не нападет ли Россия на Германию. Недавно мы шли по улице и услышали петарды. Она прижалась ко мне и кричала, что нужно прятаться. Мои доводы на нее не действуют. Когда она остается в номере одна, то нередко прячется в ванной", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инна рассказывает, что в Германию она с Ксенией приехала к знакомым, которые предложили временно у них остановиться. Дети доучиваются в своих украинских школах в режиме онлайн. Женщины благодарны всем, кто оказывал им помощь жильем и вещами", - говорит Инна.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Ксения и Инна уехали из Одессы. "Мы живем в неведении, не знаем, что дальше будет. Мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать свою страну. Понятно, что долгое время не будет работы, пострадала экономика, к этому все украинцы готовы. Но если бы какие-то сроки были, а так получается, что никто не понимает, что дальше делать, это самое сложное", - говорит они.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В интервью DW Ксения вспоминает: "24 февраля пролетело над нашим домом. Скорее всего, сбивали ракеты. Мы до сих пор боимся этих звуков. Дети могут их забыть, но мы никогда не забудем. В городе началась паника. В магазинах люди все сметали, на заправках - очереди. Я позвонила куме. Мы побежали покупать продукты, памперсы. Спали все у нас дома в коридоре на полу. На машине выехали в Приднестровье".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В Приднестровье Ксения и ее кума Инна прожили две недели. "Из-за того, что Приднестровье слишком пророссийское, мужья сказали нам уезжать оттуда, - говорит Инна. - По дороге сломалась машина, ночевали в Румынии, Венгрии, в Австрии. В Вене волонтеры на вокзале помогли с бесплатными билетами. Из Вены мы уже на поезде ехали в Германию". На фото: сумки, с которыми Инна и ее сын приехали в Германию.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инне (на фото) хочется вернуться в Одессу. Ксения добавляет: "Страшно, хочется домой, мы здесь гости, а ехать нельзя, муж категорически не разрешает. Я была пару раз на грани, когда хотелось просто вернуться, несмотря на войну. Я никогда не выезжала из своего города. Если бы муж был бы со мной, я бы, возможно, по-другому себя чувствовала. Он дома, патрулирует нашу улицу". Автор: Дарина Мелетина

