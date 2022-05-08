 В годовщину окончания Второй мировой войны Шольц пообещал дальнейшую поддержку Украине | NRS-Import | DW | 08.05.2022

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NRS-Import

В годовщину окончания Второй мировой войны Шольц пообещал дальнейшую поддержку Украине

В телеобращении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны канцлер ФРГ заверил Украину в том, что Германия и впредь будет поддерживать ее в борьбе с российским агрессором.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает с телеобращением по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает с телеобращением по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны

В годовщину окончания Второй мировой войны канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал Украине дальнейшую поддержку  в борьбе с Россией, развязавшей против нее войну. Оказывая помощь Украине, Федеративная Республика впервые в своей истории "направила оружие в зону боевых действий", а также "тщательно продуманным" образом осуществила поставки тяжелой техники, заявил Шольц в телевизионном обращении к гражданам в воскресенье, 8 мая. "Мы будем продолжать это делать", - заверил глава германского правительства. Как он отметил далее, у него нет сомнений в том, что "Путин не выиграет войну".

"Больно наблюдать новую войну в Европе"

"Для меня 8 мая - совершенно особенный день", - подчеркнул Шольц, имея в виду окончание Второй мировой войны. Молчание орудий, наступившее  77 лет назад, было сродни "кладбищенской тишине", отметил канцлер. "Миллионы людей были убиты в своих городах и деревнях, в концентрационных лагерях или лагерях смерти. Это преступление против человечества совершили немцы", - напомнил он.

"Тем больнее" наблюдать, как сегодня "грубая сила снова нарушает закон в центре Европы - как российская армия убивает мужчин, женщин и детей в Украине, разрушает города и даже нападает на беженцев", - подчеркнул Шольц.

Тот факт, что президент России Владимир Путин даже приравнивает "свою варварскую агрессивную войну к борьбе с национал-социализмом", является "фальсификацией истории и позором", указал Шольц. Путин хочет "подчинить себе Украину, уничтожить ее культуру и самобытность", констатировал далее глава правительства ФРГ.

"Германия будет защищать закон и свободу, но не пойдет на поводу"

Тот факт, что сейчас в Европе снова идет война, может означать для Германии только одно: она будет защищать закон и свободу - "на стороне атакуемых", подчеркнул Шольц. "Мы поддерживаем Украину в борьбе против агрессора", - выразил позицию Германии глава ее правительства. Помимо поставок оружия, он также упомянул о поддержке Украины со стороны Германии беспрецедентными санкциями против России и приемом украинских беженцев.

В своем телеобращении Шольц также выразил опасения по поводу того, что война может распространиться за пределы Украины и что "мир может оказаться под угрозой и в нашей стране". По его мнению, было бы "неправильно просто отмахнуться от этого". Но "страх не должен парализовать нас", предостерег политик. В то же время он предупредил о своей твердой позиции: поддерживая Украину, "мы не обязаны делать абсолютно все, что требует та или иная сторона".

В соответствии с политикой "четырех принципов"

Шольц подчеркнул, что впредь он будет руководствоваться четырьмя принципами: никаких односторонних действий Германии – только в координации с партнерами по НАТО; сохранение собственной обороноспособности Германии; не проводить никакой политики, которая навредит Германии "и нашим партнерам больше, чем России"; и, в-четвертых, он не примет никакого решения, "которое превратит НАТО в участника войны". "То, что больше не должно быть мировых войн - и уж тем более между ядерными державами, - это тоже урок 8 мая", - убежден канцлер.

"Когда и чем закончится  жестокая война России  против Украины", он пока не берется сказать, признался Шольц: "Однако ясно одно: мира, продиктованного Россией, не будет. Украинцы этого не примут - и мы тоже".

Шольц выразил "глубокую убежденность" в том, что Украина выстоит и что свобода и безопасность восторжествуют - "так же, как 77 лет назад свобода и безопасность восторжествовали над рабством, насилием и диктатурой". И наследие 8 мая заключается в том, чтобы каждый внес в это посильный вклад, подчеркнул в своем видеообращении канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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    Автор: Максим Нелюбин


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