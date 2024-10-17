  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ТуризмГермания

720-метровый морской причал - самый длинный на Балтике

Максим Нелюбин
18 октября 2024 г.

Этот морской пирс в Прерове соединяет берег и новый порт для яхт на искусственном острове в форме подковы.

https://p.dw.com/p/4ltr6
Морской пирс Зебрюкке Преров (Seebrücke Prerow) на Балтийском море
Морской пирс Зебрюкке Преров и новый порт для катеров и яхт на Балтийском мореФото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

В октябре 2024 года в Германии на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст завершили возведение нового 720-метрового морского пирса Зебрюкке Преров (Seebrücke Prerow) - самого длинного на Балтийском море. Ранее первое место здесь занимал 512-метровый морской причал в польском Сопоте. На балтийском побережье Германии и немецких островах самым длинным был 508-метровый пирс на курорте Херингсдорф.

Морской пирс Зебрюкке Преров (Seebrücke Prerow) на Балтийском море
Новый 720-метровый пирс в Прерове - самый длинный на Балтийском море Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Морской пирс и порт в Прерове

Строительство пирса в Прерове в земле Мекленбург - Передняя Померания было частью инфраструктурного проекта по созданию в этом районе Балтийского моря новой надежной гавани для спортивных яхт, катеров и рыбацких лодок на случай внезапной непогоды.

Они должны будут направляться в Преров после получения штормового предупреждения в случае невозможности быстро добраться до какого-то другого подходящего места на участке между городом Росток и островом Хиддензе. В обычную погоду сюда можно будет заходить на временную стоянку не более чем на сутки.

Преровский порт (Inselhafen Prerow) на Балтийском море
Во время непогоды в этом новом порту смогут найти надежную стоянку несколько десятков катеров, лодок и яхтФото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Преровский порт (Inselhafen Prerow) на искусственном острове рассчитан в общей сложности на четыре десятка мест. Также здесь теперь находится постоянная база 28-метрового катера немецкой поисково-спасательной службы DGzRS. Как сообщает информационное агентство dpa, в целом на весь этот инфраструктурный проект было потрачено около 46 миллионов евро из средств Европейского союза.

Морской пирс Зебрюкке Преров (Seebrücke Prerow) на Балтийском море
Праздничная иллюминация в Прерове по случаю завершения проекта Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Морские пирсы - достопримечательности курортов

Морские пирсы часто служат не только в качестве причалов для прогулочных катеров и пассажирских судов, но также являются своего рода архитектурными символами и визитными карточками популярных курортов.

Самый первый в Германии такой пирс на Балтийском море возвели 1882 году в Альбеке на острове Узедом. Всего лишь несколько недель назад новый 427-метровый морской пирс необычной формы, по которому можно гулять кругами, открыли для туристов на балтийском курорте Тиммендорфер-Штранд около Любека.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Херингсдорф

Балтийские пирсы

Балтийские пирсы

Морские пирсы - архитектурные символы немецких курортов на Балтийском море.
Туризм16 марта 2023 г.17 фото
Курорт Тиммендорфер-Штранд на Балтийском море в Германии

В Германии теперь можно гулять по Балтийскому морю кругами

В Германии теперь можно гулять по Балтийскому морю кругами

Новый 427-метровый морской пирс необычной формы открыли для туристов на курорте Тиммендорфер-Штранд.
Туризм9 октября 2024 г.
Песчаный пляж и дюны на острове Амрум

10 причин любить Балтийское море

10 причин любить Балтийское море

От пляжных корзин - до сувениров из янтаря. Чем интересны прибрежные балтийские регионы и острова в Германии?
Туризм4 июня 2022 г.
Показать еще