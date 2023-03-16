Балтийские пирсы
Морские пирсы - архитектурные символы немецких курортов на Балтийском море.
На балтийских курортах Германии насчитывается несколько десятков таких морских причалов (Seebrücken). Начнем на курорте Зеллин на острове Рюген, где раньше стоял старый пирс...
Старый пирс 1925 года в Зеллине на почтовой открытке
Новый 400-метровый пирс в Зеллине был открыт в 1998 году
Павильон на 500-метровом пирсе курорта Херингсдорф на острове Узедом
Так в Херингсдорфе выглядел старый пирс 1893 года
Новый пирс в Херингсдорфе открыли в 1995 году
Этот пирс находится недалеко от Херингсдорфа на курорте Банзин
"Чайный домик" на пирсе пляжа Тиммендорфер-Штранд около Любека
Этот 150-метровый пирс с павильоном в форме пагоды был возведен в 2011 году
В "Чайном домике" сначала находилась галерея. Позже был открыт ресторан
370-метровый причал в Бинце на острове Рюген
Старый пирс 1902 года в Бинце. Новый пирс на этом месте был открыт в 1994 году
Парусник около причала в Бинце
Морская гондола - подводный лифт на пирсе в Цингсте
Этот 270-метровый морской причал был возведен в Цингсте в 1993 году
Один из самых новых пирсов региона - 280-метровый причал на курорте Козеров на острове Узедом
На строительство пирса в Козерове было потрачено 7,4 млн евро