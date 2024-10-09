В Германии теперь можно гулять по Балтийскому морю кругами

Расположенная недалеко от Любека община Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн входит в число самых популярных курортов на Балтийском море в Германии. В прибрежных отелях и пансионах Тиммендорфер-Штранда насчитывается около девяти тысяч мест. Ежегодно здесь отдыхает до 300 тысяч туристов, в общей сложности - более 1,3 миллиона ночевок.

Новый морской прогулочный причал Маритим-Зебрюкке на курорте Тиммендорфер-Штранд Фото: Sebastian Stoll, L+W

Новый пирс Маритим-Зебрюкке

В конце нынешнего сезона на курорте торжественно открыли новый морской прогулочный причал - Маритим-Зебрюкке (Maritim-Seebrücke Timmendorfer Strand).

427-метровый пирс был возведен на месте старого причала 1976 года, отслужившего свой более чем сорокалетний срок и снесенного в 2021 году. Самый первый причал для пассажирских пароходов и прогулочных катеров открыли на этом месте в 1908 году. Как сообщает медиакомпания NDR, сейчас на возведение нового морского пирса было потрачено в общей сложности 11,8 миллиона евро из земельного и коммунального бюджетов.

Причал Маритим-Зебрюкке, который местные власти называют "инфраструктурной жемчужиной", имеет необычную форму большой петли, по которой можно прогуливаться кругами, делая при желании остановки на расставленных на причале скамейках. Здесь же будут швартоваться прогулочные и пассажирские катера и паромы. Проектный срок эксплуатации составляет 100 лет.

Первый пирс 1908 года постройки на курорте Тиммендорфер-Штранд Фото: arkivi/picture alliance

"Замки любви"

Такого рода сооружения в Германии и других странах часто становятся местами, где влюбленные пары вешают замки в качестве символа своих чувств и серьезности намерений. Однако местные власти вскоре после открытия пирса сообщили, что Маритим-Зебрюкке не станет таким местом.

Как пишет региональное издание SHZ, сотрудники коммунального строительного ведомства будут регулярно совершать обходы причала и срезать висячие замки, владельцы которых при желании смогут забрать свою собственность в офисе этого управления.

Морские пирсы на Балтийском море

Морской пирс Зешлёсхенбрюкке Фото: A. Rose/imageBROKER/picture alliance

Недалеко от нового пирса на здешнем семикилометровом пляже расположен еще один необычный причал - Зешлёсхенбрюкке (Seeschlösschenbrücke), на котором возведен "Чайный домик".

Эта достопримечательность появилась на этом курорте в 2012 году на месте старого пирса, пострадавшего во время сильного шторма. Еще больше морских причалов на балтийских курортах Германии можно увидеть в нашей фотогалерее: