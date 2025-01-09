700 дней изоляции: что происходит с Николаем Статкевичем

От Николая Статкевича, одного из самых известных политиков Беларуси, задержанного в 2020-м, почти два года не приходят письма. Его не видели ни жена, ни адвокат.

9 февраля исполняется 700 дней полной информационной блокады, устроенной властями Беларуси для Николая Статкевича, заключенного политика, кандидата на президентских выборах 2010 года, известного и давнего оппонента Александра Лукашенко.

Последнее письмо от осужденного на 14 лет Статкевича пришло его жене Марине Адамович 9 февраля 2023 года. От этого момента супруга политика отсчитывает: 100 дней неизвестности.., 200.., 500... Две дочери Статкевича от первого брака живут в Германии. Родные ничего не знают о нем почти два года. Всего же 68-летний Статкевич на 9 января находится за решеткой уже 1684 дня, или 4 года 7 месяцев 9 дней.

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"Со Статкевичем на свободе в 2020-м все могло быть по-другому"

Такие знаковые фигуры, как Николай Статкевич, всегда были под пристальным вниманием в Беларуси, их часто задерживали еще до важных политических событий. Так произошло и в 2020-м: политика задержали 31 мая, задолго до выборов. "Если бы к моменту протестов 2020 года Микола Статкевич был на свободе, история могла пойти другим путем, - считает политолог Валерий Карбалевич. - Лукашенко понимал это и арестовал его на дальних подступах".

2015 год. Николай Статкевич организовал протест против размещения российских военных баз в Беларуси. Фото: picture-alliance/AP Photo/S. Grits

14 декабря 2021-го Николая Статкевича на закрытом суде приговорили к 14 годам колонии особого режима за "организацию массовых беспорядков". Политика судили в составе якобы "преступной группы", вместе с политиком и блогером Сергеем Тихановским, блогерами Игорем Лосиком, Артемом Саковым, Владимиром Цыгановичем и Дмитрием Поповым. По словам жены Марины Адамович, если с Тихановским Статкевич был хотя бы знаком, то некоторых "подельников" увидел на суде впервые.

Пережил в тюрьме смерть отца

Свой срок политик отбывает в колонии № 13 в Глубоком. Администрация тут же поставила его на учет как "экстремиста", затем Статкевича бросили в ШИЗО, после него - на полгода в одиночную камеру. Эти наказания чередуют, постоянно ужесточая условия, лишив передач и свиданий. Какое-то время от Статкевича приходили письма. Затем не стало и их.

Режим инкоммуникадо (отсутствие связи с внешним миром) признан правозащитниками одним из видов пытки. "Человек не знает, что происходит в мире, борются ли за него, что с родными. Это сильно давит. Кроме того, это способ запугивания и его родных, и других оппонентов власти, мол, вот что может быть с вами", - считает Валерий Карбалевич.

19 марта 2024 года умер отец Николая. Виктор Статкевич прожил 97 лет, надеялся дождаться сына из тюрьмы. Марина Адамович сообщает в соцсетях, что постоянно ездит в Глубокое. Администрация колонии рассказывала ей, как и родным других политзаключенных в состоянии инкоммуникадо, что все по закону, их близкие не хотят общаться. По заверению начальства колонии, о смерти отца политика уведомили.

Образ лидера улицы

Мировоззрение Статкевича как белорусского патриота складывалось еще при СССР, когда он, военнослужащий, перешел на белорусский язык, создал "Беларускае згуртаванне вайскоўцаў" - организацию военных, выступающих за независимость. Политическое преследование Статкевича за его взгляды также началось еще тогда, при премьер-министре Вячеславе Кебиче его уволили из армии.

Но свои взгляды Статкевич не изменил, занялся политикой, возглавлял различные движения, организовывал акции. "Микола Статкевич не уехал, как Зенон Позняк, остался, попадал в тюрьму, получал сроки", - напоминает Валерий Карбалевич.

Именно Николай Статкевич для многих - образец непримиримого, бескомпромиссного борца с режимом Лукашенко. "Во-первых, в Беларуси нет нормальных демократических механизмов политической борьбы - избирательных институтов, парламента. Единственный способ политической борьбы - уличные протесты, и Статкевич - яркий представитель такого борца, умеет организовывать и возглавлять уличные акции. Он лидер радикального крыла оппозиции, - считает политолог. - И второй момент - Статкевич выдвинул тезис, что победить Лукашенко может человек не менее решительный, еще более крутой "мачо". Статкевич предстал в этом образе, и остается в нем. Его не сломали ни аресты, ни сроки, ни суды".

Владимир Некляев, Николай Статкевич и Евгений Афнагель на "Марше рассерженых белорусов" после принятия так называемого "закона о тунеядстве" в 2017 году Фото: DW

Узник совести и дважды политзаключенный

Нынешний срок - не первый для Николая Статкевича за время его политической деятельности. После массовых протестов из-за фальсификаций выборов 2010 года политик был осужден на шесть лет. Он отсидел пять из них и был освобожден в августе 2015-го. Белорусский режим вел переговоры с ЕС, и в рамках "оттепели" Лукашенко помиловал шестерых политзаключенных. Трое из них - Николай Статкевич, Николай Дедок и Игорь Олиневич- сегодня снова в тюрьме.

Еще раньше, в октябре 2004-го, после выборов в парламент и референдума, который позволил Лукашенко баллотироваться на пост президента неограниченное число раз, Николай Статкевич был организатором мирных протестов. Он и Павел Северинец вполучили по три года ограничения свободы, так называемой "химии", и были признаны узниками совети.

"Статкевича специально не позвали на встречу в КГБ"

"Безусловно, во всем происходящем присутствует элемент личной мести Лукашенко по отношению к Статкевичу, - уверен Валерий Карбалевич. - Он давно стал главным врагом Лукашенко. Во время выступлений по телевидению в 2010 году Статкевич критиковал его более жестко, чем другие, получил самый большой срок и вышел позже всех".

Также политолог обращает внимание, что в 2020 году Статкевича не было на знаменитой встрече Лукашенко с оппозиционными политиками в СИЗО КГБ: "Если бы его пригласили, не получилось бы просто разговора, была бы резкая, жесткая дискуссия, перепалка. И Лукашенко это знал".