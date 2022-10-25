244-й день войны: В Берлине обсудили восстановление Украины

На 244-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину во вторник, 25 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

В Берлине прошла международная конференция по восстановлению Украины

В Берлине прошла международная конференция по восстановлению Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что задача форума - "создание плана Маршалла XXI века". По словам главы кабмина, история Германии показала: восстановление возможно даже после опустошительной войны. "Важно планировать будущее Украины как процветающего и демократического члена ЕС, экспортера зеленой энергии и высокотехнологичной продукции", - отметил глава германского правительства.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в свою очередь сообщила, что Украине требуется до 5 млрд евро в месяц только для покрытия бюджетных трат, включая расходы на зарплаты и пенсии. Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз готов финансировать Украину в размере 1,5 млрд евро в месяц, при этом общая сумма за 2023 год составит около 18 млрд евро. Брюссель рассчитывает, что аналогичная сумма будет предоставлена США, отдельный вклад предстоит внести международным финансовым учреждениям, в частности, Международному валютному фонду (МВФ).

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед собравшимися по видеосвязи из Киева. Украинский лидер указал, что его правительство нуждается в немедленном финансировании в размере 17 млрд долларов США (17 млрд евро) для покрытия бюджетного дефицита Украины. В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что в эту сумму не входит компенсация недавнего масштабного ущерба, нанесенного ВС РФ энергетической инфраструктуре страны.

Президент ФРГ посетил Киев впервые с начала войны

Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский в Киеве Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) во время необъявленного визита в Украину встретился с главой государства Владимиром Зеленским. Это - первая поездка Штайнмайера в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. По словам президента ФРГ, ему важно "послать украинцам знак солидарности именно сейчас, в этот период воздушных налетов с применением беспилотников, крылатых и других ракет". Политик прибыл в Киев на поезде. Во время визита Штайнмайер провел полтора часа в бомбоубежище. Воздушная тревога была объявлена, когда глава немецкого государства общался с местными жителями в городе Корюковка Черниговской области близ границы с Беларусью.

Военные действия

Российские силы наносят по объектам в Украине заметно меньше воздушных и ракетных ударов, а также ударов беспилотными летательными аппаратами, чем в предыдущие дни, констатировал американский Институт изучения войны (ISW). Более медленный темп российских ударов, возможно, отражает уменьшение запасов ракет и беспилотников и ограниченную эффективность атак по достижению стратегических военных целей России, полагают военные аналитики. Кроме того, российские войска не полностью отводятся из северной части Херсонской области и вероятно, готовятся противодействовать наступлению украинских сил в направлении Херсона, указывается в сводке.

По данным ISW, позиции основателя частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгения Пригожина продолжают усиливаться, он создает военную структуру в параллель к российским вооруженным силам, которая может представлять угрозу власти президента РФ Владимира Путина - по меньшей мере, в информационном пространстве.

По данным британской военной разведки, российские силы все чаще прибегают к высокорискованным вертолетным операциям как к одному из немногих доступных вариантов непосредственной поддержки войск в бою. России по-прежнему не удается поддерживать достаточное превосходство в воздухе, чтобы осуществлять надежную и эффективную авиационную поддержку вблизи линии фронта, при этом ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются, отмечается в сводке Минобороны Великобритании.

Ведомство указывает, что с момента начала полномасштабного вторжения в Украину было подтверждено не менее 23 потерь российских ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а это более 25 процентов действующего парка российской военной авиации, который насчитывает 90 вертолетов Ка-52. В Лондоне предполагают, что российские ударные вертолеты особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку часто работают с меньшим прикрытием со стороны боевых самолетов, чем предусмотрено российской военной доктриной.

AFP: Обсуждение ситуации вокруг "грязной бомбы" вынесено на закрытое заседание Совбеза ООН

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Запад серьезно отнестись к распространяемым Москвой утверждениям о "грязной бомбе", взрыв которой якобы планирует Украина. Обвинения РФ в адрес Киева могут быть началом новой военной эскалации, заявил он в Вильнюсе. "Это очень напоминает о заявлениях России в преддверии 24 февраля", - отметил Ландсбергис, напомнив о риторике российских властей перед полномасштабным вторжением на территорию Украины. По его словам, РФ распространяла перед началом войны ложную информацию, к которой не все отнеслись всерьез. "Мы думали, что это лишь одна из российских кампаний по распространению лжи, но мы видим, что из этого получилось", - добавил он.

Обсуждение ситуации вокруг "грязной бомбы" вынесено на закрытое заседание Совета Безопасности ООН, передало агентство AFP. По его данным, инициатором созыва выступила Россия.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на брифинге заявил иностранным журналистам: "Мы держим мир в курсе и не позволим российской пропаганде добиться успеха".

Новый премьер Великобритании Сунак заверил Киев в поддержке

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей первой речи на этом посту осудил войну РФ против Украины и заверил Киев в неизменной поддержке Соединенного Королевства. Война должна завершиться для Украины успехом, заявил Сунак.

Всемирный банк перечислил Киеву транш в размере 500 млн долларов

Всемирный банк перечислил Украине очередной транш в размере 500 млн долларов (501 млн евро). "Российское вторжение продолжает наносить масштабные разрушения инфраструктуре Украины - в том числе водопроводным, канализационным и электрическим сетям", - заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. "Выделенная сегодня новая часть финансирования будет использована для поддержания важнейших государственных служб. Мы твердо намерены помогать украинскому народу в условиях этого беспрецедентного кризиса", - подчеркнул он.

Письмо 30 демократов к президенту США с призывом начать прямые переговоры с Россией

В США группа из 30 демократов в Палате представителей Конгресса США подготовила для президента Джо Байдена письмо. В нем она призвала американского лидера начать прямые переговоры с Россией, которые могли бы привести к завершению войны, передала газета The Washington Post. В противном случае, миру грозит затяжная война с "катастрофическими и непостижимыми рисками", отметили законодатели во главе с Прамилой Джаяпал (демократ от штата Вашингтон). Позднее стало известно, что демократы решили отозвать свое послание.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не собираются указывать Киеву, как действовать в вопросе урегулирования отношений с РФ. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс отметил что Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готова вести диалог и предпринимать дипломатические усилия.

В Чехии вступил в силу запрет на въезд для граждан РФ по турвизам

В Чехии вступил в силу запрет на въезд для граждан России с туристическими шенгенскими визами. "В ситуации, когда российский режим бомбит гражданские объекты, мы не можем закрывать на это глаза", - заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Чехия стала шестой страной Европейского Союза, закрывшей границы для российских туристов. Ранее о запрете на въезд россиян с шенгенскими визами объявили страны Балтии, Польша и Финляндия.

РФ внесла в черный список поставщиков вооружений Киеву из ЕС

Россия расширила список представителей стран - членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом сообщили в российском МИД. В перечень, среди прочих, включены "представители европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции" Украине. "Ограничения также распространены на отдельных депутатов" Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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