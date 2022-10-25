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МИД РФ (фото из архива)Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance
ПолитикаРоссия

РФ внесла в черный список поставщиков вооружений Киеву из ЕС

Екатерина Венкина
28 мин. назад

Среди тех, кому запрещен въезд в Россию из Евросоюза, - поставщики вооружений Киеву и ряд депутатов ПАСЕ.

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Россия расширила список представителей стран - членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в российском МИДе.

В перечень, среди прочих, включены "представители европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции" Украине. "Ограничения также распространены на отдельных депутатов" Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Москве заявляют, что меры - ответ на санкции ЕС от 6 октября, а также на принятие ПАСЕ резолюции 13 октября.

Восьмой пакет санкций ЕС

В Евросоюзе 6 октября утвердили восьмой пакет санкций в отношении России в ответ на ее войну в Украине.

Новые меры сохраняют запрет на транспортировку российской нефти с декабря 2022 года и нефтепродуктов российского происхождения (с февраля 2023 года) в третьи страны, а также предоставление связанных с ней финансовых и иных услуг. Кроме того, вводится потолок цен на российскую нефть: если нефть и нефтепродукты из РФ куплены дешевле установленной цены, европейским операторам разрешено перевозить ее.

В восьмой пакет также вошел запрет на импорт из России товаров на общую сумму в 7 млрд евро, в том числе - на ввоз из РФ готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, некоторых химикатов, одежды, кожи, керамики и ювелирных изделий.

Запрещен экспорт в Россию некоторых электронных компонентов, которые используются в оружейной промышленности, технических изделий, некоторых химических веществ, а также товаров, используемых в авиационном секторе. Эти ограничения направлены на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, сообщили в Еврокомиссии.

Санкции запрещают гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в госпредприятиях России. Незаконными становятся все операции с Российским морским регистром судоходства, а также предоставление России финансовых услуг, консультаций в области информационных технологий и некоторых других бизнес-услуг.

Пакет расширил спектр услуг, которые больше не могут оказываться правительству России или юридическим лицам, зарегистрированным в РФ теперь они включают ИТ-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги.

Россиянам запрещено иметь криптоактивы в странах ЕС, независимо от объема. Кроме того, Брюссель установил новое условие для внесения в санкционные списки: теперь под ограничения смогут попасть те, кто способствует обходу введенных против РФ санкций.

Резолюция ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы 13 октября приняла резолюцию, осуждающую эскалацию российской агрессии в Украине, и призвала европейские страны признать правящий в РФ режим "террористическим". Проект документа и предложенные поправки опубликованы на сайте организации. Резолюцию поддержали 99 участников из 100, сообщил делегат от Украины Алексей Гончаренко.

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