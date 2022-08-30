188-й день войны России против Украины: главные события

Войска РФ на юге Украины испытывают проблемы с личным составом и снабжением. В ЕС будут обучать украинских солдат. ФРГ предлагает приостановить визовое соглашение с РФ. Россия получила боевые беспилотники из Ирана.

На 188-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 30 августа, российские войска продолжали попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон военного конфликта по независимым источникам невозможно.

Наступление украинских войск в Херсонской области

В Украине не подтверждают информацию из западных СМИ об успехах в ходе начатого накануне контрнаступления украинской армии на юге страны, поскольку опасаются за безопасность жителей Херсонской области. "В отличие от компании CNN, я очень переживаю за судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем", - заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По мнению военной разведки Минобороны Великобритании, российские войска в районе оккупированного Херсона, несмотря на усилия по укреплению группировки, испытывают проблемы с личным составом и снабжением. Большинство российских подразделений вокруг Херсона остаются недоукомплектованными и находятся в сильной зависимости от путей снабжения через паромные переправы и понтонные мосты. Смогут ли россияне противостоять начавшемуся украинскому контрнаступлению в регионе, в решающей степени зависит от того, окажется ли успешной реорганизация оперативного командования, показавшего свою неэффективность в начале вторжения, говорится в отчете.

В то же время американский Институт изучения войны ISW в ежедневном отчете отмечает, что Россия пытается сохранить видимость военных успехов в Украине, делая пренебрежительные заявления о контрнаступлении украинских вооруженных сил в Херсонской области.

Обстрелы украинских городов

Российские войска за прошедшие сутки вновь обстреляли центр Харькова, а также Запорожье и Николаев. По данным городских властей, в Харькове в результате восьми ракетных ударов погибли пять человек, еще семь получили ранения. В Николаеве погиби один и был ранен еще один человек. В Запорожье обошлось без пострадавших.

В свою очередь российские оккупационные власти сообщили об украинском ракетном ударе по городу Новая Каховка в Херсонской области без информации о пострадавших. По их данным, город остался без электричества и водоснабжения. Кроме того, в телеграм-каналах сообщалось об обстреле Херсона. "В небе видны следы от ракет систем ПВО, слышны звуки взрывов", - говорилось в одном из сообщений.

Усилия России по продолжению войны

Россия использует на оккупированных территориях Украины около 5000 наемников, сообщило в своем Telegram-канале Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По его данным, скрытая мобилизация в центральных и юго-восточных регионах России терпит неудачу. На определенных направлениях эти боевики используются как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск, утверждает разведка.

За несколько недель Россия потратила не менее 10 крылатых ракет "Калибр" на поражение ложных целей. По информации газеты The Washington Post, украинские военные делают деревянные муляжи реактивных систем залпового огня HIMARS, которые объективы российских беспилотников не могут отличить от настоящих. Именно использование таких фальшивых целей объясняет заявления военного командования РФ об уничтожении образцов западного оружия. "Они утверждают, что поразили больше HIMARS, чем мы даже отправили", - цитирует газета американского дипломата.

Газета The Washington Post также сообщила об отправке Ираном в Россию первой партии беспилотных летательных аппаратов для применения в войне против Украины. Речь идет о беспилотниках Mohajer-6 и Shahed, указали представители администрации президента США. Российская сторона при первых испытаниях аппаратов столкнулась с многочисленными сбоями в их работе, отмечает газета.

Эксперты МАГАТЭ В Украине для инспекции Запорожской АЭС

Группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев в преддверии запланированного на эту неделю посещения оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Во вторник президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Ожидается, что эксперты МАГАТЭ пробудут на станции с 31 августа по 3 сентября.

Оккупационные власти Запорожской области заявили, что во вторник утром ВСУ "нанесли очередной удар по территории Запорожской АЭС". В сообщении утверждается, что есть попадания около хранилища отработанного топлива. Москва и Киев обвиняют друг друга в обстреле территории ЗАЭС.

ЕС займется подготовкой украинских солдат

В Евросоюзе создадут миссию по подготовке украинских солдат. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. "Украина нуждается в нашей поддержке, и мы продолжим оказывать эту поддержку. Помимо военных поставок мы рассмотрим и вопрос о запуске миссии ЕС по обучению украинской армии, чтобы усилить помощь и сделать ее более предсказуемой", - сказал он на пресс-конференции в Праге в преддверии неформальной встречи министров обороны стран ЕС.

ФРГ предложила приостановить соглашение ЕС с Россией по визам

В дискуссии о возможной отмене шенгенских виз для россиян Германия предложила полностью приостановить действие соглашения между Евросоюзом и Россией об облегчении визового режима. Как сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, одним из пунктов является полное прекращение выдачи гражданам РФ многолетних многоразовых виз в Евросоюз. Кроме того, страны Евросоюза смогут проверять, на каком основании была подана заявка на визу, и какова близость заявителя к российскому правительству, прежде чем выдавать ее.

Полное приостановление визового соглашения, заключенного в 2007 году, может значительно увеличить стоимость виз в ЕС и усложнить формальности для желающих их получить. Кроме того, это позволит странам ЕС ограничить выдачу шенгенских виз. После нападения России на Украину Евросоюз приостановил действие данного соглашения для бизнесменов, дипломатов и чиновников из России.

Россия продолжает газовый шантаж Европы

Российский газовый монополист "Газпром" проинформировал французскую Engie, что сокращает поставки газа "из-за разногласий между сторонами по поводу применения некоторых контрактов". Очевидно, что Россия использует газ в качестве оружия, заявила министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше. По ее словам, во Франции готовятся к наихудшему сценарию – полному прекращению поставок российского газа к зиме. Газовые хранилища в стране заполнены на более чем 90 процентов, и запасов газа стране хватит, чтобы пережить "обычную" зиму. Франция получает от России около 17 процентов потребляемого газа.

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