10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории и отдохнуть в пляжной корзине. | 11 фотографий

Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holstein) - самая северная немецкая федеральная земля. Она расположена между побережьями Балтийского и Северного морей на германско-датской границе.

Остров Зюльт

Площадь острова Зюльт составляет почти 100 км² Фото: picture-alliance/dpa/C. Rehder

Особой популярностью в Шлезвиг-Гольштейне пользуется остров Зюльт (Sylt) - излюбленное место отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт. Попасть на Зюльт можно на поезде по 11-километровой дамбе, построенной в 1927 году и названной в честь президента Веймарской республики Пауля фон Гинденбурга - Hindenburgdamm. Здесь также есть небольшой аэропорт, ежегодно обслуживающий около 125 тысяч пассажиров.

Ваттовое море

Экскурсия по дну Ваттового моря во время отлива около Куксхафена Фото: pictue-alliance/dpa/C. Jaspersen

Зюльт находится посреди Ваттового моря (Wattenmeer) - североморского прибрежного мелководья. По своему биологическому разнообразию оно относится к числу самых богатых экологических систем в мире. В 2009 году Ваттовое море было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самое интересное время здесь - отливы, когда по илистому дну можно прокатиться на повозке или прогуляться пешком.

Остров Фемарн

Маяк на острове Фемарн Фото: picture-alliance/Bildagentur-online/McPhoto-KPA

Балтийское побережье этой федеральной земли отличается более мягким климатом, чем североморское. Голштинский остров Фемарн (Fehmarn) является третьим по площади немецким островом - после Рюгена и Узедома. Здесь насчитывается два десятка песчаных пляжей. Согласно статистике, он входит в число самых солнечных регионов страны - 2200 часов в год. Впрочем, в облачную погоду выглядит он тоже красиво.

Ганзейский город Любек

Голштинские ворота в Любеке - памятник кирпичной готики Фото: Fotolia/AndreasEdelmann

Столицей Шлезвиг-Гольштейна является город Киль, но туристической столицей можно смело назвать Любек. В Средние века он был важнейшим городом Ганзейского союза, а сейчас включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Одним из главных архитектурных символов Любека считаются Голштинские ворота, возведенные здесь в XV веке в позднеготическом стиле.

Большая регата

Парад парусников во время "Кильской недели" Фото: picture-alliance/dpa/C. Rehder

Столица земли город Киль - город портовый. Больше всего гостей здесь принимают во время традиционной "Кильской недели" (Kieler Woche). Эта международная регата одновременно является важным событием в мире парусного спорта и большим летним народным праздником. В регате участвует около сотни кораблей. Число посетителей праздника составляет около трех миллионов человек.

Озерный край

Город Плён на озере Гросер-Плёнер-Зе Фото: xim.gs/picture alliance

Эта северогерманская земля, расположенная между двух морей, также славится своими озерами. В одной только "Голштинской Швейцарии", как называют Голштинскую озерную низменность, их насчитывается более двух сотен. Здешний холмистый ландшафт был сформирован ледниками. Озера богаты рыбой, а лиственные леса дают приют многочисленным животным и птицам.

Балтийский фьорд

Бухта Шлей в туманное утро Фото: picture-alliance/dpa/C. Rehder

Еще одной достопримечательностью этой земли является Шлей (Schlei) - узкая и длинная фьордообразная бухта Балтийского моря. Она вдается в восточный берег Шлезвиг-Гольштейна более чем на 40 километров. Шлей образовался в ледниковый период около 115 тысяч лет назад. Один из самых красивых природных ландшафтов дает много разных возможностей для активного отдыха на природе.

Путешествие во времени

Музей под открытым небом в Хедебю Фото: Carsten Rehder/dpa/picture alliance

На берегу фьорда Шлей находилось поселение Хедебю (Haithabu) - важнейший торговый центр датских викингов, расцвет которого пришелся на IX-XI века. Оно считается одним из первых городов Северной Европы. Среди двух тысяч жителей были представители разных народов: саксы, фризы, славяне и скандинавы. Ближе познакомиться с историей этого места можно в здешнем музее - Wikinger Museum Haithabu. В 2018 году археологический комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке на севере Шлезвиг-Гольштейна были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дикий Запад на немецком курорте

Репетиция фестивального представления летом 2022 года Фото: Gartner/IMAGO

На курорте Бад-Зегеберг (Bad Segeberg) тоже можно попутешествовать во времени, но отправиться не в гости к викингам, а на американский Дикий Запад позапрошлого века. Уже более 60 лет здесь ежегодно устраивают театральный фестиваль под открытым небом, посвященный творчеству и героям Карла Майя - автора знаменитых вестернов.

Фризское пиво

"Plopp! Plopp!" во Фленсбурге Фото: Flensburger Brauerei

Напоследок заглянем во Фленсбург - самый северный крупный немецкий город. По всей Германии можно купить пиво Flensburger, которое здесь варят. Его разливают в фирменные бутылки с керамическими пробками, которые при открытии издают характерный звук - "Plopp!". Долгое время местная пивоварня оставалась единственной в стране, которая их использовала, но в последние годы они вновь вошли в моду.