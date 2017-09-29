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Бремен
Бременский свободный торговый порт для беспошлинного ввоза и вывоза товаров на почтовой открытке около 1900 годаФото: akg-images/picture alliance
ТуризмГермания

10 причин любить Бремен

Максим Нелюбин

Бременские музыканты, рыцарь Роланд и другие главные достопримечательности Бремена и Бремерхафена. | 11 фотографий

https://www.dw.com/ru/10-pricin-lubit-bremen/a-18712651

Вольный ганзейский город Бремен (Freie Hansestadt Bremen) - один из немецких городов со статусом федеральной земли. Он всегда занимал особое место в Германии. Причин и поводов, чтобы посетить этот город, найдется много. Первая приходит на ум сразу и в особом представлении не нуждается...

Бременские музыканты 

Бременские музыканты
Памятник Бременским музыкантам, установленный около ратуши в 1953 годуФото: lassedesignen/Fotolia

Летом 2018 года исполнилось 200 лет со дня первой публикации сказки братьев Гримм о бродячих музыкантах - обиженных своими хозяевами осле, собаке, коте и петухе. Как известно из первоисточника и многочисленных экранизаций, они отправились в ганзейский город Бремен, чтобы спасти свои жизни и начать там карьеру в местном шоу-бизнесе. Всем, кто бывал в этом городе, хорошо знаком бронзовый памятник великолепному и дружному сказочному квартету перед Старой ратушей. Ноги осла отполированы от прикосновений тех, кто уже загадал здесь желание. 

Бременская ратуша 

Бремен
Бременская ратуша в ночное времяФото: picture-alliance/dpa/I. Wagner

Бременские музыканты несут почетный караул около ратуши (Bremer Rathaus). Она входит в число важнейших готических памятников Европы. Здание, в котором заседает городской сенат и работает бургомистр, возвели около шести столетий назад. Ратуша является главным украшением Рыночной площади (Marktplatz) - одной из самых красивых немецких площадей.

Бременский Роланд 

Бремен
Бременский Роланд на Рыночной площадиФото: Peter Schickert/picture alliance

В 1404 году здесь установили пятиметрового рыцаря Роланда (Bremer Roland) - символ свободы и независимости вольного ганзейского города. Общая высота монумента превышает десять метров. Бременский Роланд был самой высокой отдельно стоящей статуей немецкого Средневековья. В 2004 году готическую ратушу и каменного рыцаря внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бременский собор 

Бремен
Внутри Бременского собораФото: Peter Schickert/picture alliance

Буквально в двух шагах от ратуши находится Бременский кафедральный собор Святого Петра (St. Petri Dom). Храм начали возводить в XI веке, используя песчаник и кирпич. Изначально он строился в романском стиле, но за свою многовековую историю неоднократно расширялся и подвергался изменениям. Южная башня открыта для посещения. Смотровая площадка находится на почти 60-метровой высоте.

Квартал Шноор 

Бремен
Улочка Хинтер дер Бальге (Hinter der Balge) в БременеФото: Bildagentur-online/Schoening/picture alliance

В историческом центре Бремена много уютных уголков, но одним из самых романтических считается квартал Шноор (Schnoor), в котором еще чувствуется атмосфера средневекового купеческого города. Когда-то здесь жили моряки и шкиперы торговых судов, а также находились мастерские и лавки, торговавшие корабельными снастями. Самые старые дома, сохранившиеся в этом квартале, были построены в начале XV века.

Улица Бёттхерштрассе 

Бёттхерштрассе 
Фасады домов на улочке БёттхерштрассеФото: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance

В отличие от квартала Шноор, следующая улица на нашем пути получила свой нынешний облик в 1920-х годах. Длиной всего в сто метров, Бёттхерштрассе (Böttcherstraße) считается неформальной главной улицей Бремена и одним из его культурных центров. Дома в стиле кирпичного экспрессионизма были построены здесь по заказу кофейного барона Людвига Розелиуса (Ludwig Roselius) - одного из разработчиков процесса декофеинизирования.

Везер 

Бремен
Вид на город Бремен и реку Везер сверхуФото: picture alliance/blickwinkel/McPhotos

Все важнейшие города Ганзейского союза располагались около воды - на реках или морском побережье. Бремен находится на Везере (Weser) примерно в 70 километрах от места впадения этой реки в Северное море. Там расположен его город-спутник - портовый Бремерхафен (Bremerhaven), входящий в федеральную землю Вольный ганзейский город Бремен (Freie Hansestadt Bremen).

Бремерхафен 

Бремерхафен
Бремерхафен в вечернее времяФото: picture alliance/Dumont Bildarchiv/T. Babovic

Центральная часть Бремерхафена и старые портовые кварталы богаты достопримечательностями и впечатляют сочетанием исторических зданий и новой архитектуры. Современный грузовой терминал является самым большим контейнерным портом в Европе, а из пассажирского центра отправляются круизные лайнеры. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов.

Дом-музей эмиграции

Бремерхафен
Продавец мороженого в Южной Германии. Фотография 1909 года из экспозиции Немецкого дома-музея эмиграции Фото: picture-alliance/dpa

В 2005 году в Бремерхафене открыли Немецкий дом-музей эмиграции (Deutsches Auswandererhaus). В 1852-1890 годах только через Новый порт, в районе которого он расположен, на поиски лучшей жизни за океан отправилось около 1,2 миллиона человек, а из всех здешних портов в общей сложности - 7,2 миллиона. Помимо постоянной выставки в музее регулярно организуют временные экспозиции.

"Дом климата" 

Бремерхафен
"Дом климата" в БремерхафенеФото: picture-alliance/dpa/Ingo Wagner

Это футуристическое здание появилось в портовом квартале Бремерхафена в 2009 году. Посетители "Дома климата" (Klimahaus) могут, не путешествуя через многочисленные часовые зоны, посетить разные зоны климатические, а также узнать много интересного, например, о последних результатах научных исследований. Ежегодно музей посещает около 600 тысяч человек.

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