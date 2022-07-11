 10 причин любить Тюрингию | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.07.2022

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По Германии

10 причин любить Тюрингию

Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса. | 11 фотографий

Эрфурт

Эрфуртский собор и церковь Святого Северина

Тюрингия - зеленое сердце и географический центр Германии. Отправимся на поиски здешних архитектурных, природных, культурных и очень вкусных достопримечательностей.

Эрфурт

Мост лавочников в Эрфурте

Эрфурт

Путешествие по Тюрингии начинаем в столице этой земли - городе Эрфурте. Иногда его называют "самым северным городом Италии", впрочем, на этот титул также претендует, например, баварский Регенсбург. В число наиболее известных эрфуртских достопримечательностей входит Мост лавочников (Krämerbrücke). Он полностью застроен домами и является самым длинным таким мостом в Европе. Его возвели здесь в XIV веке.

Хайних

Буковый лес в Хайнихе

Национальный парк Хайних

Из города - на природу. В Тюрингии находится национальный парк Хайних (Hainich). Вместе с другими такими первобытными буковыми лесами Германии эта заповедная пуща включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители могут совершить здесь прогулку среди крон деревьев - по специальной дорожке, проложенной на 24-метровой высоте.

Вартбург

Замок Вартбург с восточной стороны

Вартбург

Этот средневековый замок около Айзенаха также внесен в список Всемирного наследия. Вартбург занимает особое место в истории немецкой Реформации, 500-летие начала которой отмечается в 2017 году. После предания анафеме и наложения имперской опалы здесь нашел убежище Мартин Лютер(Martin Luther). Комната, в которой он жил и работал, стала местом паломничества почти сразу после его смерти.

Айзенах

Дом Баха в городе Айзенах

Бах

Из Вартбурга спустимся в соседний город. В 1685 году в Айзенахе родился Иоганн Себастьян Бах(Johann Sebastian Bach). Будущий всемирно известный композитор покинул его в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещают 60 тысяч человек. Отметим также, что каждый год в Тюрингии проводятся Баховские недели - самый большой фестиваль классической музыки в этой земле.

Гравюра 1850 года

Дом Гёте на гравюре 1850 года

Гёте

В Тюрингии есть много мест, в которых обязательно должны побывать любители классической литературы. Например, в этом доме в Веймаре целых полвека жил и работал Иоганн Вольфганг фон Гёте (Johann Wolfgang Goethe) - вплоть до своей смерти в 1832 году. Среди прочих произведений именно здесь были созданы роман "Избирательное сродство" и трагедия "Фауст". 

Веймар

Дом Шиллера в Веймаре

Шиллер

В Веймаре также находится дом Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller), в котором поэт провел три последних года жизни. Здесь он регулярно встречался с Гёте. В этом же городе расположен Архив Гёте и Шиллера - старейший литературный архив Германии. В нем хранятся документы из наследия более 130 писателей, ученых, философов, композиторов и художников, а также архивы ряда издательств и литературных обществ.

Веймар, 1923 год

Столярная мастерская в Баухаузе. Веймар, 1923 год

Баухауз

От классической литературы в Веймаре - рукой подать до современной архитектуры. Именно в этом городе в 1919 году Вальтер Гропиус (Walter Gropius) создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования - Баухауз. Позже она переехала в Дессау. Преподаватели и ученики Баухауза произвели революцию в прикладном искусстве и архитектуре XX века. В Веймаре можно посетить музей, посвященный его истории.

Тюрингский лес

Тюрингский лес и замок Вартбург

Тюрингский лес

Завершая путешествие, заглянем в Тюрингский лес. Здесь проходит часть 170-километрового пешеходного маршрута Ренштайг (Rennsteig). Ежегодно по нему путешествует около ста тысяч человек. Отметим также, что в этой восточногерманской федеральной земле находится часть горного региона Гарц, который также пользуется популярностью среди любителей отдыха на природе.

Тюрингские колбаски

С пылу с жару!

Тюрингские колбаски

Свежий воздух повышает аппетит. Голод можно утолить с помощью традиционного тюрингского фастфуда - знаменитых местных жареных колбасок - Thüringer Rostbratwurst. Это название включено в список региональных деликатесов. В рецепт входят свиной фарш, соль, перец, майоран, тмин и чеснок. Подают их обычно с булочкой и тюрингской горчицей.

Игральные карты

Игральные карты 1886 года

Скат

Напоследок рекомендуем один из тюрингских сувениров. Около 1820 года здесь в городе Альтенбурге придумали карточную игру скат, ставшую популярной во всей Германии. В этом же городе в 1509 году была напечатана самая старая из дошедших до наших дней немецких игровых карт. Их выпускают в этом городе до сих пор - не только для своих игроков, но и на память для туристов.

Контекст

По Германии: статьи и репортажи

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.  

Достопримечательности немецких земель

В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.  

Древние храмы столицы Тюрингии

На этом холме в Эрфурте находятся два храма - Эрфуртский собор и церковь Святого Северина. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.  

Вартбург - замок, в котором Лютер перевел Новый Завет

31 октября в Германии официально стартует юбилейный год, посвященный 500-летию Реформации. Одним из мест, тесно связанных с этим событием, является замок Вартбург.  

Памятные места Лютера в Германии

В 2017 году в Германии отмечали 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма.  

500 лет Реформации: Лютер и религиозная революция в Германии

31 октября отмечается юбилей события, ставшего отправной точкой в истории протестантизма. В этот день Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге свои 95 тезисов.  

Дорога классиков - по местам Гёте, Шиллера и Баха

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.  

Всемирное наследие в Веймаре - городе Гёте, Шиллера и Баухауза

В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО, связанных с немецкой классической литературой и с историей современной архитектуры.  

Старые буковые леса - памятник Всемирного наследия

Помимо буковых рощ, здесь можно увидеть растение, из которого делают берлинский зеленый сироп для пива, поля цветущей весной пушицы, аистов, черных дятлов и орланов-белохвостов.  

Веймар - тюрингский город немецких классиков

Здесь жили и работали Гёте и Шиллер, был создан Баухаус и принята конституция первой немецкой республики.  

Айзенах - город, где учился Лютер

"Ни один другой город не знает меня лучше", - говорил об Айзенахе Мартин Лютер. Здесь будущий отец немецкой Реформации ходил в школу, а позже работал над переводом Нового Завета.  

Хаус-ам-Хорн - самый первый дом легендарного Баухауса

Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования?  

Времена года в сказочном Гарце

Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.  

10 цитат Гёте

Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день идет за них на бой. +++ Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muss.  