10 причин любить Тюрингию

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Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса. | 11 фотографий
Тюрингия - зеленое сердце и географический центр Германии. Отправимся на поиски здешних архитектурных, природных, культурных и очень вкусных достопримечательностей.
Путешествие по Тюрингии начинаем в столице этой земли - городе Эрфурте. Иногда его называют "самым северным городом Италии", впрочем, на этот титул также претендует, например, баварский Регенсбург. В число наиболее известных эрфуртских достопримечательностей входит Мост лавочников (Krämerbrücke). Он полностью застроен домами и является самым длинным таким мостом в Европе. Его возвели здесь в XIV веке.
Из города - на природу. В Тюрингии находится национальный парк Хайних (Hainich). Вместе с другими такими первобытными буковыми лесами Германии эта заповедная пуща включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители могут совершить здесь прогулку среди крон деревьев - по специальной дорожке, проложенной на 24-метровой высоте.
Этот средневековый замок около Айзенаха также внесен в список Всемирного наследия. Вартбург занимает особое место в истории немецкой Реформации, 500-летие начала которой отмечается в 2017 году. После предания анафеме и наложения имперской опалы здесь нашел убежище Мартин Лютер(Martin Luther). Комната, в которой он жил и работал, стала местом паломничества почти сразу после его смерти.
Из Вартбурга спустимся в соседний город. В 1685 году в Айзенахе родился Иоганн Себастьян Бах(Johann Sebastian Bach). Будущий всемирно известный композитор покинул его в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещают 60 тысяч человек. Отметим также, что каждый год в Тюрингии проводятся Баховские недели - самый большой фестиваль классической музыки в этой земле.
В Тюрингии есть много мест, в которых обязательно должны побывать любители классической литературы. Например, в этом доме в Веймаре целых полвека жил и работал Иоганн Вольфганг фон Гёте (Johann Wolfgang Goethe) - вплоть до своей смерти в 1832 году. Среди прочих произведений именно здесь были созданы роман "Избирательное сродство" и трагедия "Фауст".
В Веймаре также находится дом Фридриха Шиллера (Friedrich Schiller), в котором поэт провел три последних года жизни. Здесь он регулярно встречался с Гёте. В этом же городе расположен Архив Гёте и Шиллера - старейший литературный архив Германии. В нем хранятся документы из наследия более 130 писателей, ученых, философов, композиторов и художников, а также архивы ряда издательств и литературных обществ.
От классической литературы в Веймаре - рукой подать до современной архитектуры. Именно в этом городе в 1919 году Вальтер Гропиус (Walter Gropius) создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования - Баухауз. Позже она переехала в Дессау. Преподаватели и ученики Баухауза произвели революцию в прикладном искусстве и архитектуре XX века. В Веймаре можно посетить музей, посвященный его истории.
Завершая путешествие, заглянем в Тюрингский лес. Здесь проходит часть 170-километрового пешеходного маршрута Ренштайг (Rennsteig). Ежегодно по нему путешествует около ста тысяч человек. Отметим также, что в этой восточногерманской федеральной земле находится часть горного региона Гарц, который также пользуется популярностью среди любителей отдыха на природе.
Свежий воздух повышает аппетит. Голод можно утолить с помощью традиционного тюрингского фастфуда - знаменитых местных жареных колбасок - Thüringer Rostbratwurst. Это название включено в список региональных деликатесов. В рецепт входят свиной фарш, соль, перец, майоран, тмин и чеснок. Подают их обычно с булочкой и тюрингской горчицей.
Напоследок рекомендуем один из тюрингских сувениров. Около 1820 года здесь в городе Альтенбурге придумали карточную игру скат, ставшую популярной во всей Германии. В этом же городе в 1509 году была напечатана самая старая из дошедших до наших дней немецких игровых карт. Их выпускают в этом городе до сих пор - не только для своих игроков, но и на память для туристов.
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