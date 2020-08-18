10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

Северный Рейн - Вестфалия (Nordrhein-Westfalen / NRW) - немецкая федеральная земля, состоящая из очень разных, непохожих друг на друга регионов: от индустриальной Рурской области до заповедного Айфеля, от равнин Нижнего Рейна до живописных холмов Бергишес-Ланд. Здесь проживает около 18 миллионов человек, и насчитывается огромное количество культурных, исторических, природных и прочих достопримечательностей.

Телевизионная башня и "Пьяные дома" в Дюссельдорфе

Современный Дюссельдорф

Знакомство с достопримечательностями Северного Рейна - Вестфалии начнем в Дюссельдорфе - столице этой земли. Среди современных зданий города особое место занимают так называемые "Пьяные дома", построенные в "Медийной гавани" по проекту американского архитектора Фрэнка Гери в 1996-1998 годах. Впечатляющий вид на бывший портовый квартал открывается со смотровой площадки здешней телебашни.

Мозаика на куполе Ахенского собора

Ахенский собор

В Северном Рейне - Вестфалии находится несколько объектов Всемирного культурного наследия. Среди них - Ахенский собор, заложенный при императоре Карле Великом в 796 году. Он стал первой немецкой достопримечательностью, получившей особый статус памятника ЮНЕСКО. Решение было принято в 1978 году.

Река Везер и колокольни Корвейского аббатства

Корвей

Аббатство Корвей - бенедиктинская обитель, расположенная на берегу реки Везер под вестфальским городом Хёкстер. Этот имперский монастырь был основан по воле Карла Великого. Он должен был стать форпостом христианизации завоеванных им саксонских земель. Монастырь действовал до 1792 года. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО его включили в 2014 году.

Охотничий замок Фалькенлуст в Брюле

Резиденция под Кельном

В городе Брюль под Кельном находятся две резиденции - дворец Аугустусбург и охотничий замок Фалькенлуст, также внесенные в список Всемирного наследия. Построенные на заре эпохи рококо под влиянием французской моды, они принадлежат к числу наиболее ранних примеров этого стиля в Германии. Сначала в 1725 году заложили основную летнюю резиденцию, а через несколько лет по соседству - этот небольшой замок для соколиной охоты.

Вид на Кельнский собор с противоположного берега Рейна

Готический памятник

Кельнский собор - не первый в нашей подборке, но первый по количеству посетителей не только в Северном Рейне - Вестфалии, но и во всей Германии. Ежегодно его обычно осматривает 6 миллионов человек. Собор называют самым длительным долгостроем в немецкой истории. На возведение храма с учетом всех перерывов ушло 632 года. Главная реликвия собора - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.

Надшахтный копер и надпись "Цольферайн"

Cамая красивая шахта в мире

Горнодобывающий комплекс "Цольферайн" в Эссене считается эталоном шахтостроительной архитектуры. Заложили его еще в середине XIX века, а свой нынешний облик он приобрел в 1927-1932 годах. Сейчас шахта является индустриальным памятником и одним из центров культурной жизни региона. В 2001 году эта достопримечательность Рурской области получила статус памятника Всемирного наследия.

Дома на Принципальмаркте в Мюнстере

Город велосипедистов и студентов

Вестфальский город Мюнстер считается своего рода велосипедной столицей Германии. На 300 тысяч жителей здесь приходится 500 тысяч велосипедов. Он также входит в число самых крупных университетских городов страны. Здесь обучается около 55 тысяч студентов. Главная историческая улица города Принципальмаркт ("Главный рынок") известна с XII столетия.

Пульфермар - заполненный водой кратер в Айфелье около города Даун

Айфель

В этой земле много мест, которые могут представлять интерес для любителей природы. Один из таких регионов - Айфель. Особенностью Айфеля являются вулканические горы и кратерные озера. Здесь также много других достопримечательностей - фахверковых домов, старых церквей, средневековых замков и виноградников на реке Ар. В 2021 году регион сильно пострадал от разрушительного наводнения.

Первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр в феврале 1963 года принимает в Бонне представителей городских карнавальных сообществ

Бонн

Бонн, как Кельн и Дюссельдорф, тоже расположен на Рейне. После Второй мировой войны он на протяжении четырех десятилетий был столицей Западной Германии, а этот период в истории ФРГ принято называть "Боннской республикой". Заглянуть в его недавнее прошлое можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии".

Участники карнавальных шествий в Кельне

Карнавал

Особый повод любить Северный Рейн - Вестфалию - здешний традиционный карнавал. Наиболее бурно его отмечают в прирейнских городах, а самое большое карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" проходит в Кельне. В нем принимает участие около 12 тысяч человек, а посмотреть на них собирается до 1,5 миллиона зрителей. Из-за пандемии, правда, карнавалу пришлось взять тайм-аут.