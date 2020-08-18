10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

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Кельн, Дюссельдорф, Ахен, Бонн… Все эти города находятся в Северном Рейне - Вестфалии - самой большой по численности населения федеральной земле Германии.
Северный Рейн - Вестфалия (Nordrhein-Westfalen / NRW) - немецкая федеральная земля, состоящая из очень разных, непохожих друг на друга регионов: от индустриальной Рурской области до заповедного Айфеля, от равнин Нижнего Рейна до живописных холмов Бергишес-Ланд. Здесь проживает около 18 миллионов человек, и насчитывается огромное количество культурных, исторических, природных и прочих достопримечательностей.
Знакомство с достопримечательностями Северного Рейна - Вестфалии начнем в Дюссельдорфе - столице этой земли. Среди современных зданий города особое место занимают так называемые "Пьяные дома", построенные в "Медийной гавани" по проекту американского архитектора Фрэнка Гери в 1996-1998 годах. Впечатляющий вид на бывший портовый квартал открывается со смотровой площадки здешней телебашни.
В Северном Рейне - Вестфалии находится несколько объектов Всемирного культурного наследия. Среди них - Ахенский собор, заложенный при императоре Карле Великом в 796 году. Он стал первой немецкой достопримечательностью, получившей особый статус памятника ЮНЕСКО. Решение было принято в 1978 году.
Аббатство Корвей - бенедиктинская обитель, расположенная на берегу реки Везер под вестфальским городом Хёкстер. Этот имперский монастырь был основан по воле Карла Великого. Он должен был стать форпостом христианизации завоеванных им саксонских земель. Монастырь действовал до 1792 года. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО его включили в 2014 году.
В городе Брюль под Кельном находятся две резиденции - дворец Аугустусбург и охотничий замок Фалькенлуст, также внесенные в список Всемирного наследия. Построенные на заре эпохи рококо под влиянием французской моды, они принадлежат к числу наиболее ранних примеров этого стиля в Германии. Сначала в 1725 году заложили основную летнюю резиденцию, а через несколько лет по соседству - этот небольшой замок для соколиной охоты.
Кельнский собор - не первый в нашей подборке, но первый по количеству посетителей не только в Северном Рейне - Вестфалии, но и во всей Германии. Ежегодно его обычно осматривает 6 миллионов человек. Собор называют самым длительным долгостроем в немецкой истории. На возведение храма с учетом всех перерывов ушло 632 года. Главная реликвия собора - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.
Горнодобывающий комплекс "Цольферайн" в Эссене считается эталоном шахтостроительной архитектуры. Заложили его еще в середине XIX века, а свой нынешний облик он приобрел в 1927-1932 годах. Сейчас шахта является индустриальным памятником и одним из центров культурной жизни региона. В 2001 году эта достопримечательность Рурской области получила статус памятника Всемирного наследия.
Вестфальский город Мюнстер считается своего рода велосипедной столицей Германии. На 300 тысяч жителей здесь приходится 500 тысяч велосипедов. Он также входит в число самых крупных университетских городов страны. Здесь обучается около 55 тысяч студентов. Главная историческая улица города Принципальмаркт ("Главный рынок") известна с XII столетия.
В этой земле много мест, которые могут представлять интерес для любителей природы. Один из таких регионов - Айфель. Особенностью Айфеля являются вулканические горы и кратерные озера. Здесь также много других достопримечательностей - фахверковых домов, старых церквей, средневековых замков и виноградников на реке Ар. В 2021 году регион сильно пострадал от разрушительного наводнения.
Первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр в феврале 1963 года принимает в Бонне представителей городских карнавальных сообществ
Бонн, как Кельн и Дюссельдорф, тоже расположен на Рейне. После Второй мировой войны он на протяжении четырех десятилетий был столицей Западной Германии, а этот период в истории ФРГ принято называть "Боннской республикой". Заглянуть в его недавнее прошлое можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии".
Особый повод любить Северный Рейн - Вестфалию - здешний традиционный карнавал. Наиболее бурно его отмечают в прирейнских городах, а самое большое карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" проходит в Кельне. В нем принимает участие около 12 тысяч человек, а посмотреть на них собирается до 1,5 миллиона зрителей. Из-за пандемии, правда, карнавалу пришлось взять тайм-аут.
В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.
Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия. Основные сведения и советы туристам.
Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия. Основные сведения и советы туристам.
Комитет Всемирного культурного наследия на заседании в Дохе 21 июня удовлетворил заявку Германии присвоить этот престижный статус бывшему Корвейскому монастырю под Хёкстером.
Аббатство Корвей под Хёкстером являлось одним из важнейших средневековых центров сохранения и распространения знаний, а теперь само стало объектом Всемирного наследия.
Самый посещаемый исторический памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Кельнским собором владеет сам собор! Его главная реликвия - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.
Реставрационно-строительные мастерские европейских готических храмов включены ЮНЕСКО в список Нематериального культурного наследия человечества.
Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.
Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия. Основные сведения и советы туристам.
Шахта "Цольферайн" в Рурской области - не только памятник индустриальной истории, но и уникальный биотоп.
23 мая 2019 года исполняется 70 лет церемонии подписания и обнародования Основного закона ФРГ. Главные события послевоенного конституционного процесса происходили в Бонне.
"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны. Бонн был столицей ФРГ. Правительство и парламент работали тогда в этом небольшом городе на Рейне.
25 лет назад, 20 июня 1991 года, бундестаг принял решение о переносе столицы из Бонна в Берлин. Правительство переехало, но здания остались. Среди них - канцлерское бунгало.
Этот вестфальский Музей под открытым небом впервые широко распахнул ворота и двери ровно 50 лет назад - 7 июля 1971 года.
Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
В отличие от мегалитов в Стоунхендже, эти исполины - Эксерские камни - появились здесь в Вестфалии вполне естественным образом - поднялись ввысь под воздействием тектонических сил.
Около въезда в бывшую таможенную крепость Цонс мирно пасется стадо бронзовых поросят. Они напоминают о победе жителей города в конфликте с кельнским архиепископом в 1577 году.
Где еще можно найти деревню на сотню-другую дворов, у которой есть право называться городом и иметь свой герб?