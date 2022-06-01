 10 причин любить Балтийское море | Информация о Германии и советы туристам | DW | 04.06.2022

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По Германии

10 причин любить Балтийское море

От пляжных корзин - до сувениров из янтаря. Чем интересны прибрежные балтийские регионы и острова в Германии?

Песчаный пляж и дюны на острове Амрум

Песчаный пляж и дюны на острове Амрум

Остзе (Ostsee), то есть Восточное море - так немцы называют Балтику. Общая протяженность балтийского побережья в немецких землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн составляет почти 2250 километров. 

Кайтсерферы в коммуне Лабё в земле Шлезвиг-Гольштейн

Кайтсерферы в коммуне Лабё в земле Шлезвиг-Гольштейн

Морские курорты

На немецких курортах Балтийского моря можно прекрасно заниматься виндсерфингом, но большинство туристов приезжает сюда, чтобы купаться и загорать. Именно здесь находится самое солнечное место в Германии - остров Фемарн, над которым солнце светит, в среднем, около 2200 часов в году. Во многих регионах страны этот показатель часов на 500-600 меньше.

Пляж в Кюлунгсборне

Пляж в Кюлунгсборне

Пляжные корзины

Ни один балтийский курорт не обходится без традиционных плетеных сидений - пляжных корзин, которые позволяют комфортно проводить время: они защищают от солнца, дождя и ветра. Первую пляжную корзину придумали и сделали в 1882 году в Ростоке по заказу одной знатной дамы, страдавшей от ревматизма. Она просто хотела иметь возможность удобно сидеть на пляже.

Пляжный курорт Херингсдорф на острове Узедом

Пляжный курорт Херингсдорф на острове Узедом

Морские причалы

Еще одна характерная достопримечательность немецких курортов на Балтике - такие пассажирские причалы, порой уходящие в море на много сотен метров. Любители рыбной ловли, до зубов вооруженные удочками, любят здесь заниматься своим хобби, а туристы - прогуливаться, чтобы издалека окинуть взглядом прибрежную линию. Самый длинный такой 500-метровый причал в Германии находится на курорте Херингсдорф.

Песчаные дюны на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст

Песчаные дюны на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст

Раздолье для натуристов

На балтийских курортах насчитывается больше всего в Германии пляжей для тех, кто любит загорать и купаться в чем мать родила (нем. FKK-Strände). Натуризм был популярен здесь еще во времена ГДР, где считался совершенно естественным делом. Однако не будем мешать отдыхающим без плавок и купальников, а просто посмотрим на одну из здешних песчаных дюн.

Меловые скалы на острове Рюген

Меловые скалы на острове Рюген

Впечатляющие ландшафты

Балтийское побережье отличается ландшафтным разнообразием. Песчаные дюны мы уже видели. Теперь пришел черед легендарных Меловых скал на острове Рюген. Их высота достигает 120-ти метров, а толщина известняковых отложений составляет здесь целых полкилометра. В свое время скалы воодушевляли художников эпохи немецкого романтизма, а сейчас служат излюбленным мотивом для фотографов.

Парад парусников в Кильской бухте

Парад парусников в Кильской бухте

Морская романтика

Где море, там и корабли, но еще лучше - парусники, которыми можно очень долго любоваться. Отправиться в тур на катере или яхте тоже просто, - нужно лишь это организовать. Особенное событие для любителей морской романтики - праздник и регата Кильская неделя, во время которой была сделана эта фотография.

Старый город в Любеке

Старый город в Любеке

Всемирное наследие

Балтийское побережье Германии богато архитектурными достопримечательностями. Особое место занимают Любек, а также Висмар и Штральзунд. Исторические архитектурные ансамбли этих древних городов включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Исторический центр Висмара

Исторический центр Висмара

Ганзейский союз

Эти и многие другие города региона входили в Ганзейский союз - средневековое объединение, созданное для охраны торговых путей и защиты общих коммерческих интересов. Об этом историческом периоде напоминают импозантные храмы в стиле кирпичной готики, роскошные фасады ратуш, купеческих и бюргерских домов, - например, в Висмаре.

Рыбный ларек в порту Висмара

Рыбный ларек в порту Висмара

Дары моря

Для любителей рыбных деликатесов на балтийском побережье - настоящий рай. Основную часть улова здешних рыбаков в море составляют селдь, треска, камбала, угорь и лосось. В озерах водятся окуни, карпы, щуки и судаки. 

Янтарная мастерская в Рибнице-Дамгартене

Янтарная мастерская в Рибнице-Дамгартене

Янтарные берега

Если повезет, то во время прогулки по пляжу или вдоль берега можно найти янтарь, украшения из которого в этих местах делали уже 10 тысяч лет назад. Самые высокие шансы на удачу для искателей янтаря - после шторма на островах ХиддензеРюген и Узедом.

Контекст

10 лучших морских курортов Германии

Популярные пляжные курорты на Балтийском и Северном морях в Германии - от Зюльта до Прерова.  

Самые популярные немецкие острова

Рюген, Зюльт, Узедом, Гельголанд… В Балтийском и Северном морях насчитывается около 80 немецких островов. Представляем самые известные и популярные.  

Рюген - романтический остров на Балтике

Меловые скалы, охотничий замок, ганзейский лепрозорий, нацистский санаторий, "Неистовый Роланд" и другие достопримечательности Рюгена - в фоторепортажах DW.  

Курортная архитектура "Северного Сорренто"

В Бинце на немецком острове Рюген проходит Месяц курортной архитектуры, во время которого здесь можно заглянуть в такие вот исторические виллы и резиденции.  

"Балтийский Капри" - остров одиноких искателей Хиддензе

Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.  

Герхарт Гауптман - король острова Хиддензе

Писатель Герхарт Гауптман очень не хотел, чтобы его остров становился мировым курортом. Он ценил здешнюю тишину.  

10 причин любить Мекленбург - Переднюю Померанию

Мекленбург - Передняя Померания - земля балтийских курортов и живописных озер на востоке Германии.  

10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Морской причал Зеллин - #DailyDrone  

Бинц - #DailyDrone  

Рыболовецкая гавань в Заснице - #DailyDrone  

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