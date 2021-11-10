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Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
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Такие фестивали, как Таллинская неделя музыки, призваны помочь русскоязычным жителям Эстонии почувствовать себя своими в этой стране. Его организаторы надеются, что искусству удастся то, что не получается у политиков.
В ФРГ с воскресенья ужесточают правила для въезжающих из Украины. В список стран c высоким риском заражения коронавирусом также попали Эстония и Латвия.
По мнению эстонского генерал-лейтенанта Херема, нападение России на Эстонию не исключено и может произойти "в течение ближайших нескольких лет". В МИД РФ его слова пока не прокомментировали.
После того как в июле Таллин и Москва обменялись высылкой дипломатов, из России был выслан еще один сотрудник эстонского посольства. На это Эстония ответила отказом предоставить визу российскому дипломату.
Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши назвали поток нелегалов с территории Беларуси "гибридной атакой" на ЕС, организованной режимом Лукашенко.
Сотрудник посольства Эстонии в Москве объявлен персоной нон грата на фоне шпионского скандала, сообщает МИД Российской Федерации. МИД Эстонии обдумывает, отвечать ли на действия России аналогичным шагом.
Таллин не считает Александра Лукашенко законным главой Беларуси, поэтому новому послу Эстонии Яаку Ленсменту неуместно ехать в Минск для вручения верительных грамот, заявил эстонский МИД.
Таллин обеспокоен притоком нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу. На границах Эстонии с Россией и Латвией строится новая пограничная инфраструктура.
Консул Эстонии в Петербурге, обвиненный ФСБ в деятельности, враждебной по отношению к РФ, должен покинуть Россию за 48 часов. Эстония в ответ вышлет российского дипломата.
Выступление группы из Исландии покажут в записи из-за положительного теста на ковид у одного из музыкантов. Среди участников второго полуфинала Грузия, Латвия, Молдова и Эстония.
Трехнедельные маневры "Весенний шторм" пройдут с 17 мая по 5 июня с участием военнослужащих из боевой группы НАТО.
Российский Ил-96 нарушил границу в районе острова Вайндлоо и пробыл в воздушном пространстве около минуты. МИД Эстонии вручил ноту протеста послу РФ Александру Петрову.
На аэродроме Нурмси и центральном полигоне Сил обороны Эстонии отрабатывается высадка американских десантников. Учения проводятся в рамках крупнейших за последние 25 лет маневров США в Европе.
Латвия, Литва и Эстония выразили поддержку Чехии в дипломатическом конфликте с Россией и вслед за Прагой решили выслать сотрудников российских дипмиссий.
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