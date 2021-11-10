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Эстония

09.01.2020, USA, New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät sich zum Thema Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter Wahrung der UN-Charta im UN-Hauptquartier in New York. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Donnerstag eine Erklärung des Präsidenten angenommen, in der alle Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, die UN-Charta vollständig zu erfüllen und gleichzeitig die entscheidende Bedeutung der Charta für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit anzuerkennen. Foto: --/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.

Секретный город времен СССР вдруг появился на карте. Европа в фокусе 14.10.2021

Также в программе: почему французы против ветряков и где в Германии находится рай для коров и быков?
Estonian-Russian band Rainday Station performing at Tallin Music Week 2021 Photo Benjamin Bathke

Рок, техно, хип-хоп: поможет ли музыка сблизить жителей Эстонии? 14.10.2021

Такие фестивали, как Таллинская неделя музыки, призваны помочь русскоязычным жителям Эстонии почувствовать себя своими в этой стране. Его организаторы надеются, что искусству удастся то, что не получается у политиков.
Entrepreneurs and small businesses' owners protest outside the parliament to demand the cancellation of quarantine restrictions imposed to curb the spread of the coronavirus disease, in Kiev on December 15, 2020. (Photo by GENYA SAVILOV / AFP) (Photo by GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом 08.10.2021

В ФРГ с воскресенья ужесточают правила для въезжающих из Украины. В список стран c высоким риском заражения коронавирусом также попали Эстония и Латвия.

Bildnummer: 54186755 Datum: 23.06.2010 Copyright: imago/ecomedia/robert fishman estnische Nationalflagge blau-schwarz-weiss / Estonian national flag blue-black-white /23.6.2010, estnische Nationalflagge Objekte Estland kbdig xsp 2010 quer 2011 Capital Culture Estland Estonia European Europäische Fahne Flagge Kulturhauptstadt Nationalflagge Reval Symbol Tallinn blau-schwarz-weiss estnisch estonial flag national Bildnummer 54186755 Date 23 06 2010 Copyright Imago EcoMedia Robert Fishman Estonian National flag Blue Black white Estonian National Flag Blue Black White 23 6 2010 Estonian National flag Objects Estonia Kbdig xsp 2010 horizontal 2011 Capital Culture Estonia Estonia European European Flag Flag Capital of Culture National flag Reval symbol Tallinn Blue Black white Estonian estonial Flag National

Глава Сил обороны Эстонии дал оценку возможности нападения России 11.09.2021

По мнению эстонского генерал-лейтенанта Херема, нападение России на Эстонию не исключено и может произойти "в течение ближайших нескольких лет". В МИД РФ его слова пока не прокомментировали.
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Таллин отказал в визе дипломату из РФ в ответ на высылку эстонского дипломата 30.08.2021

После того как в июле Таллин и Москва обменялись высылкой дипломатов, из России был выслан еще один сотрудник эстонского посольства. На это Эстония ответила отказом предоставить визу российскому дипломату.
Polish border patrol officers guard a group of migrants who attempted to cross the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Gorny, Poland August 18, 2021. Grzegorz Dabrowski/Agencja Gazeta/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Страны Балтии и Польша призвали ООН принять меры в ситуации с мигрантами из Беларуси 23.08.2021

Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши назвали поток нелегалов с территории Беларуси "гибридной атакой" на ЕС, организованной режимом Лукашенко.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Россия высылает эстонского дипломата 03.08.2021

Сотрудник посольства Эстонии в Москве объявлен персоной нон грата на фоне шпионского скандала, сообщает МИД Российской Федерации. МИД Эстонии обдумывает, отвечать ли на действия России аналогичным шагом.

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МИД Эстонии объяснил отказ отправлять нового посла в Беларусь 18.07.2021

Таллин не считает Александра Лукашенко законным главой Беларуси, поэтому новому послу Эстонии Яаку Ленсменту неуместно ехать в Минск для вручения верительных грамот, заявил эстонский МИД.
An informative poster is displayed at the Ikla crossing point between Estonia and Latvia on March 14, 2020 as the government has declared a state of emergency in response to the spread of the novel coronavirus. (Photo by Raigo PAJULA / AFP)

Эстония укрепляет границу из-за наплыва мигрантов в Литву 11.07.2021

Таллин обеспокоен притоком нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу. На границах Эстонии с Россией и Латвией строится новая пограничная инфраструктура.

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

Консул Эстонии объявлен в России персоной нон грата 07.07.2021

Консул Эстонии в Петербурге, обвиненный ФСБ в деятельности, враждебной по отношению к РФ, должен покинуть Россию за 48 часов. Эстония в ответ вышлет российского дипломата.
2021-05-13 14:52:56 ROTTERDAM - Daoi & Gagnamagnio aus Island mit dem Song 10 Years während der zweiten Probe des zweiten Halbfinales des Eurovision Song Contest. Das Festival findet in angepasster Form in Rotterdam statt. Aufgrund des Koronavirus ist eine begrenzte Anzahl von Besuchern willkommen. ANP POOL PATRICK VAN EMST

"Евровидение-2021": второй полуфинал пройдет без участия фаворита 19.05.2021

Выступление группы из Исландии покажут в записи из-за положительного теста на ковид у одного из музыкантов. Среди участников второго полуфинала Грузия, Латвия, Молдова и Эстония.
SANGASTE, ESTONIA - MAY 18: A member of the British Duke of Lancaster's Regiment takes a position near the enemy in a forest while participating in the NATO Spring Storm military exercises on May 18, 2014 near Sengaste, Estonia. The annual exercises, in which Estonian, Latvian, Lithuainian, U.S., British, Polish, Belgian and Danish troops are participating, are underway as sporadic fighting between Ukrainian and pro-Russian separatists continues in eastern Ukraine. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

В Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм" 17.05.2021

Трехнедельные маневры "Весенний шторм" пройдут с 17 мая по 5 июня с участием военнослужащих из боевой группы НАТО.
18.11.2016 +++ A view from an Ilyushin Il-96 plane, transporting journalists and officials of the Russian delegation heading for the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, shows a Swiss Air Force F/A-18 fighter jet in the airspace above Switzerland, November 18, 2016. REUTERS/Denis Pinchuk/File Photo

Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы 07.05.2021

Российский Ил-96 нарушил границу в районе острова Вайндлоо и пробыл в воздушном пространстве около минуты. МИД Эстонии вручил ноту протеста послу РФ Александру Петрову.
21.02.2020, Hamburg: Soldaten der 2.Brigade der 3. Infantriedivision aus Fort Steward im U.S. Staat Georgia kommen im Rahmen der laufenden Großübung Defender Europe 20 am Flughafen an und gehen über das Vorfeld zu den wartenden Bussen. Defender Europe 20 gilt als größte Truppen-Verlegeübung der Nato seit 25 Jahren. Laut Verteidigungsministerium werden bis zu 37 000 Soldaten aus 18 Nationen daran teilnehmen. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

В Эстонии проходят маневры в рамках крупномасштабных учений США Defender Europe 06.05.2021

На аэродроме Нурмси и центральном полигоне Сил обороны Эстонии отрабатывается высадка американских десантников. Учения проводятся в рамках крупнейших за последние 25 лет маневров США в Европе.
Es zeigt die Altstadt von Riga. Copyright: Nicole Meißner, die Kollegin stellt das Foto der Welle rechte- und kostenfrei zur Verfügung. Zulieferung durch Kerstin Schmidt

Страны Балтии высылают нескольких российских дипломатов 23.04.2021

Латвия, Литва и Эстония выразили поддержку Чехии в дипломатическом конфликте с Россией и вслед за Прагой решили выслать сотрудников российских дипмиссий.
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