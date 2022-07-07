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Эля Новопашенная
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Эля Новопашенная: избранные публикации
Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР
Берлинский Музей ГДР хранит воспоминания об ушедшей эпохе - как теплые, так и ужасные.
Культура
03.04.2023
3 апреля 2023 г.
Украинские родители в шоке от немецких школ. А дети?
Более 200 тысяч украинских детей учатся сейчас в немецких школах. DW пообщалась с учениками и педагогами.
Культура
26.01.2023
26 января 2023 г.
Россияне-уклонисты: истории тех, кто добрался до Германии
DW удалось поговорить с теми, кто оказался в Германии, а также с волонтерами, которые помогают уклонистам.
Конфликты
15.11.2022
15 ноября 2022 г.
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Эля Новопашенная: другие публикации
В Берлине студенты получили 50 евро
В Берлине студенты получили 50 евро
Акция действует пока только для берлинцев, но вскоре подобную карту получат жители всей Германии.
Культура
22.04.2023
22 апреля 2023 г.
Студенты из РФ в Германии: от дискриминации до поддержки
Студенты из РФ в Германии: от дискриминации до поддержки
Одни студенты из России жалуются на дискриминацию в Германии, другим здесь помогли. Вот их истории.
Культура
12.10.2022
12 октября 2022 г.
Снимать, а не стрелять: выставка фотографов из Украины и РФ
Снимать, а не стрелять: выставка фотографов из Украины и РФ
Фотовыставка в Museumsberg в городе Фленсбурге представляет работы двух известных фотографов - из Украины и России.
Культура
22.07.2022
22 июля 2022 г.
У каждого пятого в Германии есть татуировка
У каждого пятого в Германии есть татуировка
Во время пандемии тату-студии пережили кризис. Насколько жив тренд сейчас?
Стиль жизни
12.07.2022
12 июля 2022 г.
Соцопрос: как молодежь стран ЕС взрослеет в эпоху кризисов
Соцопрос: как молодежь стран ЕС взрослеет в эпоху кризисов
Для молодых европейцев война в Украине - поворотный момент в жизни, свидетельствует опрос фонда TUI.
Общество
08.07.2022
8 июля 2022 г.
Аномальные засухи и изменение климата лишают Европу воды
Аномальные засухи и изменение климата лишают Европу воды
Чрезмерное потребление воды и редкие дожди привели к истощению источников питьевой воды в Южной Европе.
Климат
07.07.2022
7 июля 2022 г.
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