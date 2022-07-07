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Эля Новопашенная

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Эля Новопашенная: избранные публикации

Автомобиль Trabant производства ГДР

Историю потопить нельзя: в Берлине снова открыли Музей ГДР

Берлинский Музей ГДР хранит воспоминания об ушедшей эпохе - как теплые, так и ужасные.
Культура3 апреля 2023 г.
Немецкая школа

Украинские родители в шоке от немецких школ. А дети?

Более 200 тысяч украинских детей учатся сейчас в немецких школах. DW пообщалась с учениками и педагогами.
Культура26 января 2023 г.
Франкфуртский аэропорт

Россияне-уклонисты: истории тех, кто добрался до Германии

DW удалось поговорить с теми, кто оказался в Германии, а также с волонтерами, которые помогают уклонистам.
Конфликты15 ноября 2022 г.
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Эля Новопашенная: другие публикации

Музейный остров, Новый музей, в котором хранится бюст Нефертити

В Берлине студенты получили 50 евро

В Берлине студенты получили 50 евро

Акция действует пока только для берлинцев, но вскоре подобную карту получат жители всей Германии.
Культура22 апреля 2023 г.
Студенты в аудитории университета в Майнце

Студенты из РФ в Германии: от дискриминации до поддержки

Студенты из РФ в Германии: от дискриминации до поддержки

Одни студенты из России жалуются на дискриминацию в Германии, другим здесь помогли. Вот их истории.
Культура12 октября 2022 г.
Фотография Юрия Косина "Ирпень. Переселение Ленина на опушку леса". 2004 год

Снимать, а не стрелять: выставка фотографов из Украины и РФ

Снимать, а не стрелять: выставка фотографов из Украины и РФ

Фотовыставка в Museumsberg в городе Фленсбурге представляет работы двух известных фотографов - из Украины и России.
Культура22 июля 2022 г.
Девушка с татуировкой

У каждого пятого в Германии есть татуировка

У каждого пятого в Германии есть татуировка

Во время пандемии тату-студии пережили кризис. Насколько жив тренд сейчас?
Стиль жизни12 июля 2022 г.
Девушка-волонтер в Польше помогает беженке из Украины

Соцопрос: как молодежь стран ЕС взрослеет в эпоху кризисов

Соцопрос: как молодежь стран ЕС взрослеет в эпоху кризисов

Для молодых европейцев война в Украине - поворотный момент в жизни, свидетельствует опрос фонда TUI.
Общество8 июля 2022 г.
Засуха обнажила затопленную возле плотины Линдосо в Галисии деревню Асередо

Аномальные засухи и изменение климата лишают Европу воды

Аномальные засухи и изменение климата лишают Европу воды

Чрезмерное потребление воды и редкие дожди привели к истощению источников питьевой воды в Южной Европе.
Климат7 июля 2022 г.
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