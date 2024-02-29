Что делать тем, кто родился 29 февраля?

В Германии проживает около 55 тысяч человек, родившихся 29 февраля. И в 2024 году у них снова есть долгожданный повод для полноценного праздника.

В Германии проживает около 55 тысяч человек, родившихся 29 февраля. Все вместе они могли бы заселить небольшой город - например, Баден-Баден. В 2024 году у них снова будет долгожданный повод для праздника: они смогут отметить свой день рождения в правильную дату, а не 1 марта или 28 февраля.

Мы побеседовали с девушкой и молодым человеком, родившимися в последний февральский день високосного года.

Удобно ли это, когда день рождения 29 февраля?

У Лизы, которая работает в сфере туризма в немецком городе Хильдесхайм, день рождения выпадает на 29 февраля. В невисокосные года она отмечает его 28 числа. "Так научила мама, ведь родилась я все-так в феврале, а не в марте", - делится она. Раз в четыре года девушка устраивает тематические вечеринки, но в этом году отметит в спа-отеле.

Лиза говорит, что не испытывает почти никаких сложностей из-за такой необычной даты рождения, только сайты иногда не принимают это число - и тогда приходится вводить 28.02. "Я очень горжусь своим днем рождения, - рассказывает она. - В детстве меня всегда дразнили по этому поводу, но чем старше я становилась, тем больше гордилась".

А вы когда бы отмечали - 1 марта или 28 февраля? Фото: Lukas Schulze/dpa/picture alliance

Станислав тоже отмечает свой день рождения 29 февраля. Родился молодой человек в Москве, но с началом полномасштабного вторжения России в Украину переехал в Германию. Ему пришлось сменить сферу деятельности: вместо психологии он теперь занимается IT.

"Вне високосного года я праздную день рождения 1 марта, потому что не принято заранее отмечать. Но вообще я человек общительный и в юности праздновал с 28 февраля по 8 марта, - делится он. - 29 февраля хотелось бы оставить для себя, празднование с друзьями я перенес на выходные. Обычно я стараюсь брать в этот день отпуск, чтобы меня никто не трогал. Получается эгоцентричный день для самого себя".

Станислав говорит, что уже привык за столько лет к необычному дню рождения. "Может быть, такой возраст, как подступающие 9 лет, стимулирует фантазию о вечной юности!?" - говорит молодой человек о своем "реальном" возрасте.

На юге Германии, в регионе Альгой, раз в четыре года проводят вечеринку для тех, кто родился 29 февраля - Schaltjahr-Geburtstags-Party. На этом снимке - вечеринка 2020 года. На переднем плане - Лена (тогда 8 лет) и Михаэль (тогда 84 года), самая юная и самый возрастной участники праздника Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Рожать 29 февраля стали реже

В последнее время в этот день в Германии рождается все меньше детей, сообщает Федеральное статистическое ведомство. Так, за предыдущие два високосных года - 2016 и 2020 - 29 февраля в Германии родилось меньше детей, чем в обычный февральский день. Одна из возможных причин такого спада - то, что 29 февраля намеренно избегают проводить кесарево сечение.

Интересно, что февраль в Германии типично беден на именинников: в последнюю декаду в среднестатистический февральский день рождается меньше детей, чем в среднем за сутки в течение года.

Конечно, в немецком законодательстве предусмотрен особый параграф для этой особой даты. Так, 118 пункт Гражданского кодекса Германии гласит, что люди, родившиеся 29 февраля, достигают совершеннолетия 1 марта.

Откуда взялось 29 февраля?

Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения Yougov, 13 процентов немцев либо не знают, либо забыли о дополнительном дне в феврале и о причинах его появления. Причем лучше помнят основы астрономии вовсе не те, кто недавно закончили школу, а немцы в возрасте от 45 до 54 лет (в этой возрастной категории 81 процент опрошенных уверенно ответил на вопрос о високосном годе).

Напоминаем для всех, кто тоже позабыл, откуда берется "лишний” день в году. Земля совершает полный оборот вокруг Солнца не ровно за 365 дней, а за 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. Чтобы компенсировать эту разницу, был придуман високосный год с одним дополнительным днем, ведь за 4 года 6 часов превращаются в целые сутки.

Первым високосным годом стал 45 год до н. э. Юлий Цезарь поручил римским астрономам усовершенствовать календарь, который ранее состоял из 355 дней (каждые два года к нему добавлялся еще один месяц из 22 дней с красивым названием мерцедоний). Такой календарь отставал от времен года, поэтому было решено увеличить количество дней до 365. С тех пор и появился дополнительный день в феврале (у римлян это был последний месяц года, а новый год начинался с марта).

Однако даже после этой реформы все равно оставалась небольшая погрешность: разница между юлианским календарным годом и тропическим годом. А это - 11 минут в год. И за 128 лет они превращаются почти в сутки. Со столетиями разница приумножалась - и папа римский Григорий XIII пошел на крайние меры. В 1582 году он выбросил из календаря 10 дней - и после 4 октября сразу наступило 15-е. Именно в честь этого папы был назван григорианский календарь, который сегодня используется в большинстве стран мира.

Для многих россиян февраль - грустный месяц

В феврале началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины, в феврале убили Бориса Немцова, о смерти Алексея Навального также стало известно в феврале... Многим, рожденным в феврале, сейчас не до праздников. "Я помню день рождения 2022 года. Я отмечал его в Питере незадолго до отъезда, и это действительно было похоже на пир во время чумы, - вспоминает Станислав. - Это было какое-то кафе в центре, недалеко от Невского ОМОН хватал людей с антивоенной позицией. Это было тяжело, но с людьми в такие моменты проще быть, чем горевать одному".

"Что касается этого года, то убийство Навального - это горе для тех, кому он был небезразличен, тем более что он олицетворяет собой несколько эпох политической борьбы, - считает Станислав. - Это влияет на настроение, но человек, даже самый интровертный, - существо социальное, поэтому и беды-горести лучше переживать вместе. Пожалуй, я подниму тост за его мужество и за мужество его супруги, которой придется бороться одной".