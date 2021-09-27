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Элла Володина

Журналистка Deutsche Welle, автор и редактор отделов культуры и социальных сетей DW.

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Элла Володина: избранные публикации

На выставке в Берлине

Этого немецкого художника стыдно не знать

Листайте галерею, знакомьтесь с творчеством Герхарда Рихтера, чьи работы покупают на аукционах за миллионы евро.
Культура9 февраля 2022 г.
Рождественский рынок в Нюрнберге до ковидной пандемии

Рождественские базары в эпоху пандемии

Как они будут выглядеть в этом году?
Общество15 ноября 2021 г.
Портрет Ангелы Меркель в газете Bild

Незабываемые образы Ангелы Меркель в СМИ

Милосердная и очень опасная - какой видел мир канцлера Германии Ангелу Меркель.
Культура27 сентября 2021 г.
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Элла Володина: другие публикации

Музей Абтайберг

Лучшие музеи Германии

Лучшие музеи Германии

С 2004 года немецкая секция Международной ассоциации арт-критиков (AICA) выбирает "музей года" в Германии.
Культура21 мая 2023 г.25 фото
Триптих Базелица

"Плохая живопись" за миллионы: секрет успеха Георга Базелица

"Плохая живопись" за миллионы: секрет успеха Георга Базелица

Cегодня он один из самых дорогих и выставляемых немецких художников.
Культура23 января 2023 г.
Джина Лоллобриджида

Джина Лоллобриджида: 95 лет нескучной жизни

Джина Лоллобриджида: 95 лет нескучной жизни

Итальянская актриса скончалась в возрасте 95 лет. Яркие моменты ее реальной и экранной жизни - в фотоподборке DW.
Культура16 января 2023 г.8 фото
Кадр из фильма

Что смотрят в Германии в новогоднюю ночь

Что смотрят в Германии в новогоднюю ночь

"Dinner for one" - фильм, который в Новый год показывают по телевизору в Германии уже больше 60 лет подряд.
Культура31 декабря 2022 г.
Плакат Берлинале в Берлине

Берлинале и пандемия

Берлинале и пандемия

Международный кинофестиваль в Берлине стартует в самый разгар коронавирусной пандемии.
Кино10 февраля 2022 г.
"Лиза с зонтиком" Огюста Ренуара и две скульптуры Родена

100 лет музею Фолькванг

100 лет музею Фолькванг

Как один немецкий филантроп основал самый прекрасный в мире музей.
Искусство5 февраля 2022 г.
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