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Элла Володина
Журналистка Deutsche Welle, автор и редактор отделов культуры и социальных сетей DW.
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Элла Володина: избранные публикации
Этого немецкого художника стыдно не знать
Листайте галерею, знакомьтесь с творчеством Герхарда Рихтера, чьи работы покупают на аукционах за миллионы евро.
Культура
09.02.2022
9 февраля 2022 г.
Рождественские базары в эпоху пандемии
Как они будут выглядеть в этом году?
Общество
15.11.2021
15 ноября 2021 г.
Незабываемые образы Ангелы Меркель в СМИ
Милосердная и очень опасная - какой видел мир канцлера Германии Ангелу Меркель.
Культура
27.09.2021
27 сентября 2021 г.
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Элла Володина: другие публикации
Лучшие музеи Германии
Лучшие музеи Германии
С 2004 года немецкая секция Международной ассоциации арт-критиков (AICA) выбирает "музей года" в Германии.
Культура
21.05.2023
21 мая 2023 г.
25 фото
"Плохая живопись" за миллионы: секрет успеха Георга Базелица
"Плохая живопись" за миллионы: секрет успеха Георга Базелица
Cегодня он один из самых дорогих и выставляемых немецких художников.
Культура
23.01.2023
23 января 2023 г.
Джина Лоллобриджида: 95 лет нескучной жизни
Джина Лоллобриджида: 95 лет нескучной жизни
Итальянская актриса скончалась в возрасте 95 лет. Яркие моменты ее реальной и экранной жизни - в фотоподборке DW.
Культура
16.01.2023
16 января 2023 г.
8 фото
Что смотрят в Германии в новогоднюю ночь
Что смотрят в Германии в новогоднюю ночь
"Dinner for one" - фильм, который в Новый год показывают по телевизору в Германии уже больше 60 лет подряд.
Культура
31.12.2022
31 декабря 2022 г.
Берлинале и пандемия
Берлинале и пандемия
Международный кинофестиваль в Берлине стартует в самый разгар коронавирусной пандемии.
Кино
10.02.2022
10 февраля 2022 г.
100 лет музею Фолькванг
100 лет музею Фолькванг
Как один немецкий филантроп основал самый прекрасный в мире музей.
Искусство
05.02.2022
5 февраля 2022 г.
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