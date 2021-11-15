 100 лет музею Фолькванг | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.02.2022

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Культура и стиль жизни

100 лет музею Фолькванг

Как один немецкий филантроп превратил провинциальный немецкий город в центр мирового художественного авангарда и основал самый прекрасный в мире музей.

Лиза с зонтиком Агюста Ренуара и две скульптуры Родена

"Лиза с зонтиком" Агюста Ренуара и две скульптуры Родена - до сих пор в коллекции музея Фолькванг

Ван Гог, Сезанн, Кандинский - совершенно бесплатно! Полюбоваться шедеврами изобразительного искусства различных эпох в Германии можно, не тратя денег на входной билет. Но только в одном единственном месте - в музее Фолькванг. Этот уникальный, возможно, не только в немецких, но и глобальных масштабах сервис для посетителей существует здесь с 2015 года. И возник он не случайно, а является логическим следствием 100-летней истории знаменитого музея в бывшей угледобывающей области Германии.  

Культовые объекты из Океании в коллекции музея Фолькванг

Культовые объекты из Океании в коллекции музея Фолькванг

Первое, что видят посетители музея Фолькванг в Эссене, - это самих себя. Видеоинсталляция "Город абстракций" хореографа Уильяма Форсайта ловит кинокамерой всех входящих в музейное фойе и проецирует слегка искаженное изображение с временной задержкой на стену. В 2001 году инсталляцию показывали на Манежной площади в Москве. В эссенском музее эти "веселые картинки" служат своего рода приветствием каждому посетителю, отважившемуся явиться в мир высокого искусства. Радуются такой встрече не только дети. "Я видел людей за семьдесят, танцующих с зонтиками", - рассказывает директор музея Фолькванг Петер Горшлютер (Peter Gorschlüter).  

Карл Эрнст Остхаус

Карл Эрнст Остхаус

Современная стратегия музея, с его бесплатным входом на постоянную экспозицию и интерактивными артефактами, уходит корнями в концепцию основателя музея, коллекционера и мецената, Карла Эрнста Остхауса (Karl Ernst Osthaus) (1874–1921). Отпрыск преуспевающей семьи банкиров и промышленников из немецкого Хагена с юности был не равнодушен к прекрасному и верил, что с помощью искусства можно улучшить общественный вкус. "Без искусства невозможно решение ключевых вопросов мироздания", - таково было его убеждение. В 22 года он стал наследником многомиллионного состояния и на эти деньги решил превратить родной город в "культурную метрополию" индустриального немецкого Запада. 

Фолькванг - первый в мире музей современного искусства 

Первым проектом, а у Остхауса было их много, по "облагораживанию человека" стало строительство музея "Фолькванг", в котором должна была разместиться огромная коллекция этнографических экспонатов, собранных во время его путешествий на Восток и в Африку. Название было позаимствовано из древненорвежского стихотворного эпоса "Эдда", где Folgwang обозначает "народный зал", то есть дворец богини Фрейи, помимо прочего и покровительницы искусств. 

Здание музея Фолькванг в Хагене

Здание музея Фолькванг в Хагене спроектировано берлинским архитектором Карлом Герардом

Знакомство с бельгийским архитектором, дизайнером и теоретиком искусства Анри ван де Велде, однако, перенаправило помыслы мецената от естествознания и этнографии в сторону современного изобразительного искусства. Ван де Велде получил заказ на оформление интерьера строящегося музея и стал посредником в приобретении первого важного произведения для будущей художественной коллекции музея. Им стало полотно Агюста Ренуара "Лиза с зонтиком", которое до сих пор является центральным экспонатом коллекции Фолькванг. "Наша Мона Лиза", - говорят про нее в Эссене.  

В 1902 году Фолькванг был достроен и открыт как "общественный зал" для встреч народа с культурой, в котором было место и естественной истории, и прикладным ремеслам, и изобразительному искусству. Уже в первые годы после своего рождения в Хагене музей приобрел и выставил работы Сезанна, Гогена, Ван Гога и Матисса - по его собственным данным, первым из публичных музеев в Германии. Фактически Фолькванг был первым в мире музеем современного искусства для публики. 

Лодки дю Рон, Винсент ван Гог

"Лодки дю Рон" Винсента ван Гога - в коллекции музея Фолькванг

Карл Эрнст Остхаус выставлял и приобретал работы импрессионистов, экспрессионистов, кубистов, сюрреалистов и прочих европейских модернистов его времени и расширял свой горизонт поездками по миру, включая путешествие в Россию, где он познакомился с коллекционерами Иваном Морозовым и Сергеем Щукиным. В Хаген приезжали известные и начинающие художники. Так, благодаря деятельности одного филантропа провинциальный город, в котором до Фолькванга вообще не было публичных музеев, всего за несколько лет стал важной вехой на карте мирового культурного авангарда. 

Сто лет новой жизни музея Фолькванг в Эссене  

После смерти Карла Эрнста Остхауса в 1921 году музейное собрание, которое его основатель завещал сохранить в целостности, было продано в Эссен, где его приобрело Общество музея Фолькванг, основанное меценатами и почитателями искусства из самых разных общественных слоев. С 1922 года и начинается история нынешнего музея Фолькванг в Эссене.  

Во время национал-социалистической диктатуры в Германии музей потерял 1400 своих экспонатов, которые фашисты объявили"дегенеративным искусством". После Второй мировой войны эту утрату большей частью компенсировали за счет возвращенных или вновь приобретенных произведений искусства.  

Музей Фолькванг в Эссене

Музей Фолькванг в Эссене

В 1960-е годы в центре Эссена для музея было построено новое здание, сегодня находящееся под охраной как памятник архитектуры. В 2010 году к нему добавили новый музейный комплекс, на строительство которого выделил 55 миллионов евро концерн Krupp. Шесть кубических построек разных размеров, сталь, стекло, изобилие дневного света и широкая лестница у входа. Внешний облик нового Фолькванга, спроектированного знаменитым архитектором Дэвидом Чипперфилдом, продолжает идею Карла Эрнста Остхауса о гармоничном сосуществовании искусства и общества: интегрированный в городскую среду музей с огромными окнами открыт для обзора своих шедевров прямо с улицы.  

Музей Фолькванг в Эссене

Музей Фолькванг в Эссене

С 2015 Фолькванг начал систематически расследовать происхождения своих экспонатов, поступивших после войны, чтобы выявить те, которые были экспроприированы нацистами у их законных владельцев. В настоящее время, по данным музея, в его коллекции нет ни одной картины или скульптуры с "конфискационным контекстом". Информационные таблички в выставочных залах сообщают статус расследования, что отнюдь не является само собой разумеющимся в немецком музейном ландшафте, отметила немецкая секция ассоциации художественных критиков Aica, которая назвала Фолькванг "Музеем года" в 2019 году. 

Сегодня Фолькванг располагает большой коллекций произведений изобразительного искусства 19 века, классического модерна, послевоенного, прежде всего, американского искусства, собранием фотографий и плакатов, а также античных и этнографических экспонатов. Постоянную экспозицию регулярно дополняют временные выставки.  

Музей Фолькванг в Эссене

Музей Фолькванг в Эссене

В 1933 году Пол Джей Сакс, один из основателей Музея современного искусства в Нью-Йорке (MOMA), назвал Фолькванг "самым прекрасным музеем". С тех пор прошло немало лет, но этот титул в Эссене по-прежнему считают себя достойным и заслуженным. 

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    Автор: Наталия Королева


Контекст

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