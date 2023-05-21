Лучшие музеи Германии
С 2004 года немецкая секция Международной ассоциации арт-критиков (AICA) ежегодно выбирает из немецких музеев один, заслуживающий почетный титул "музей года".
2022: Художественные музеи Крефельда
Музейный комплекс включает Музей кайзера Вильгельма, открывшийся в центре Крефельда в 1897 году, и виллы Haus Lange и Haus Esters, которые проектировал знаменитый немецкий архитектор-модернист Людвиг Мис ван дер Роэ. Уже на этапе создания Художественных музеев во главу угла ставилась задача сформировать у горожан чувство хорошего вкуса и стиля, подчеркнули в ассоциации искусствоведов.
2021: Художественный музей Штутгарта
Музей в форме стеклянного куба, ставший преемником Городской галереи искусств Штутгарта, был открыт весной 2005 года. Критики высоко оценили как арт-сцену мирового уровня, так и представленное в заведении художественное творчество Баден-Вюртемберга.
2020: Музей Баухауса
Формировать коллекцию Высшей школы строительства и художественного конструирования начали в 1976 году. Критики отмечают, что музей, открытый в городе Дессау в 2019 году, хранит память о Баухаусе как об "одной из самых значимых школ формообразования", а сама идея Баухауса "впечатляюще перенесена в настоящее".
2019: Музей Фолькванг
Музей был основан в 1902 году в Хагене меценатом Карлом Эрнстом Остхаусом, а затем собрание перешло в Эссен. Фолькванг специализируется на предметах искусства стиля модерн и располагает в числе прочего одной из самых значимых в ФРГ коллекцией фотографий.
2018: Музей Людвига в Ахене
Музей размещен в здании бывшей фабрики в Ахене, построенной Йозефом Бахманом в 1920-е годы. Это центр современного интернационального искусства. Признавая его музеем года, жюри AICA особо выделило грамотную выставочную стратегию заведения.
2017: Музей Шпренгеля
Музей был открыт в Ганновере в 1979 году, а в 1992-м - расширен. В основе экспозиции - коллекция современного искусства мецената Бернхарда Шпренгеля. Музей признали лучшим за "превосходные фонды, осознанную городскую привязку" и уникальную архитектуру.
2016: Музей Абтайберг
Музей современного искусства Abteiberg в Мёнхенгладбахе, построенный на холме с учетом особенностей ландшафта, - первый пример музейного здания, которое само по себе является произведением искусства. Как говорится в обосновании жюри AICA, Abteiberg заслуживает титула "музей года" как "всемирно признанная веха в развитии музейной архитектуры постмодернизма".
Революция в камне
Построил музей в Мёнхенгладбахе австрийский архитектор Ханс Холляйн (1934 - 2014). Планировка и строительство продолжались десять лет. В 1982 году здание было открыто для публики.
Сам как скульптура
Построенный на склоне холма музей имеет множество уровней, лестниц, подъемов, переходов, по которым посетитель может ходить как внутри, так и снаружи. Идея архитектора была поместить искусство в искусство. Внутри музея посетителя ожидает, как отмечает AICA, "великолепная коллекция интернационального арта". Снаружи - артефактом является сам музей, окруженный скульптурами.
2015: Художественный музей Равенсбург
Спроектированный архитектурным бюро Lederer+Ragnarsdóttir+Oei из Штутгарта музей современного искусства в баварском Равенсбурге был открыт 8 марта 2013 года. Он является первым в мире энергосберегающим музеем. Многослойные стены из кирпича и бетона практически без окон обеспечивают хорошую изоляцию, а значит малое энергопотребление и отсутствие необходимости в отоплении внутренних помещений.
Против тренда
Немецкая секция AICA сочла этот музей заслуживающим почетного титула "музей года" потому, что он "успешно противостоит коммерциализации художественного бизнеса и выработал свой собственный, уникальный профиль". Музей специализируется на изобразительном искусстве XX-XXI веков и особое внимание уделяет классическому модерну, в частности, экспрессионизму, а также актуальному арту.
2014: MARTa в Херфорде - эксклюзивный дизайн
Лучшим в 2014 году был признан Музей современного искусства, дизайна и архитектуры MARTa в Херфорде. Построенный по проекту знаменитого архитектора Фрэнка Гери и открывшийся в 2005 году, музей демонстрирует впечатляющим образом гармоничное сочетание необычной архитектуры и популяризации современного изобразительного искусства, говорится в обосновании жюри AICA.
На стыке искусства и быта
Экстравагантное здание расположено в просторном искусно устроенном парке и гармонично вписывается в городской пейзаж. Внутри музея часто проходят выставки прикладного искусства. Особое внимание музей уделяет культуре повседневной жизни.
2013: музей Kolumba в Кельне - уникальная архитектура
Уникальное здание кельнского музея "Колумба" спроектировано лауреатом Притцкеровской премии Петером Цумтором. Музей был основан еще в 1853 году и был назван, как и позднеготическая церковь, где он некогда располагался, в честь святого монаха Колумбы. Во время Второй мировой войны храм был разрушен. Его уцелевшие части интегрированы в фасад нового музейного здания, возведенного в 2007 году.
Оазис покоя
Немецкое отделение AICA, присудившее почетный титул музею Кельнского архиепископства, назвало здание выдающимся памятником архитектуры и особо отметило концепцию, в соответствии с которой здесь выставляются произведения искусства духовного содержания - от работ современных художников до творений старых мастеров. Экспонаты показывают без аннотаций, чтобы ничто не мешало восприятию искусства.
2012: Städel во Франкфурте-на-Майне
Художественный музей Städel, основанный более 200 лет тому назад, был расширен в 2012 году с применением новаторских архитектурных и технических решений. Под музейным газоном появился новый выставочный зал площадью 3000 квадратных метров. "Иллюминаторы" в земле пускают свет в подземную галерею, перекликаясь с круглыми окнами на фасаде старого здания.
Дом для нового искусства
Расширение музея Städel, стоившее 34 миллиона евро, позволило пополнить музейную коллекцию, одну из самых значительных в Германии, произведениями современного изобразительного искусства. Новые приобретения размещены в подземной галерее.
2011: Музей современного искусства в Зигене - наследие Бернда и Хиллы Бехер
Музей в Зигене специализируется на изобразительном искусстве послевоенного времени. В коллекции Museum für Gegenwartskunst Siegen представлены живопись и фотография, видео-арт, а также инсталляции. Особое внимание музей уделяет творческому наследию известных немецких фотографов Бернда Бехер, который родился в Зигене, и его Хиллы Бехер. На фото: инсталляция немецкой художницы Шарлотты Позененске.
2010: Художественные музеи Хемница - от Эдварда Мунка до Боба Дилана
Музеи Хемница получили почетный титул в знак признания за выставочную концепцию, благодаря которой этот восточногерманский город поднялся в первый ряд значимых культурных центров наряду с Дрезденом. Кunstsammlungen Chemnitz - это искусство XIX и XX столетий. Большой резонанс вызвали выставки работ Эдварда Мунка и Эрнста Людвига Кирхнера, а также премьерная презентация акварелей Боба Дилана.
2009: Музей Морсбройх в Леверкузене - немецкий послевоенный авангард
Музей Морсбройх разместился в барочном замке в Леверкузене. Он был создан в 1951 году и является первым музеем современного искусства ФРГ. В 1960-е годы музей был одним из главных центров творческого авангарда и прогрессивной философской мысли в Германии. В собрании музея представлены работы ведущих немецких художников послевоенного времени.
2008: Гравюрный кабинет в Дрездене - от Дюрера до Базелица
Собрание уникального музея Kupferstich-Kabinett считается одним из богатейших в мире. В дрезденском Гравюрном кабинете хранится более 515 тысяч работ, созданных в разные исторические эпохи: гравюры, рисунки, акварели, офорты, иллюстрированные книги, фотографии. В коллекции представлены, в частности, работы Дюрера, Рембрандта, Микеланджело, Кранаха, Пикассо и Базелица.
2007: Музей Висбадена - наследие Явленского
Великолепные выставки и осторожная, но последовательная стратегия пополнения музейных фондов - жюри немецкого отделения AICA отметило в своем обосновании также то, как незаметно для широкой общественности висбаденский музей превратился в один из ведущих музеев Германии. В Висбадене, где 20 лет прожил русский художник-экспрессионист Алексей Явленский, хранится большое собрание его работ.
2006: "Квадрат" в Боттропе - необычная смесь
В своем нынешнем виде комплекс Quadrat в Боттропе открылся в 1983 году на базе городского краеведческого музея, получив на хранение коллекцию Джозефа Альберса, немецкого художника и одного из преподавателей Баухауза, эмигрировавшего в США. Жюри AICA отметило "умную и независимую от модных течений выставочную концепцию" и необычную смесь из краеведения и современного искусства в его коллекции.
2005: Музей в Шверине - скачок в современность
Государственный музей в Шверине (Staatliches Museum Schwerin) заслужил почетный титул, присуждаемый немецким отделением AICA, благодаря тому, что музею, как говорится в обосновании жюри, известному своим богатейшим собранием старых мастеров, удалось покорить и "сложную территорию концептуального искусства модерна".
2004: Музей "Курхаус" в Клеве - курортное прошлое
В 1997 году бывший роскошный отель в городе-курорте Клеве, в который до Первой мировой войны приезжала на воды прусская и нидерландская знать, был переоборудован в музей. В его собрании хранятся работы как мастеров Средневековья, так и немецкого авангардиста Йозефа Бойса. Титул "музей года" Museum Kurhaus получил за то, что сделал себе имя далеко за пределами региона, в котором он расположен.