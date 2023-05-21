Уникальное здание кельнского музея "Колумба" спроектировано лауреатом Притцкеровской премии Петером Цумтором. Музей был основан еще в 1853 году и был назван, как и позднеготическая церковь, где он некогда располагался, в честь святого монаха Колумбы. Во время Второй мировой войны храм был разрушен. Его уцелевшие части интегрированы в фасад нового музейного здания, возведенного в 2007 году.