Незабываемые образы Ангелы Меркель в СМИ (фотогалерея)

Ее сравнивали с Гитлером, доминой и матерью Терезой. Смотрите, как пресса реагировала на смену имиджа канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Согласно официальным предварительным результатам, выборы в немецкий бундестаг выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 24,1% голосов.
Уход Ангелы Меркель сильно изменил расстановку политических сил в Германии. В следующее правительство непременно войдут окрепшие "зеленые" и либералы. Но кто его возглавит?
Около 15 тысяч евро будет получать нынешний канцлер Германии, когда осенью покинет свой пост. Расчет ее пенсии производился согласно соответствующим законам.
Судя по итогам выборов в бундестаг 22 сентября, канцлером ФРГ снова станет Ангела Меркель - уже в третий раз. В чем секрет успеха дочки пастора из восточногерманской провинции?