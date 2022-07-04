Джина Лоллобриджида: 95 лет нескучной жизни
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. Яркие моменты ее реальной и экранной жизни - в фотоподборке DW.
Национальное достояние
Она экспортировала итальянский идеал красоты далеко за пределы Италии, за что на родине ее называют "Gina nazionale". В три года Джина стала "Самым красивым ребенком Италии", в 20 лет была второй на конкурсе красоты "Мисс Рим" и третьей - на "Мисс Италия". Фото: "Хлеб, любовь и ревность", 1954 год.
Лучшая Эсмеральда
Она призналась как-то: "В школе я училась на художника и скульптора и стала актрисой по ошибке". Мировую известность ей принесли французские фильмы. "Фанфан-тюльпан" (1951) стал ее первым крупным успехом. А ее Эсмеральда в "Соборе Парижской богоматери" 1956 года считается лучшим экранным воплощением образа главной героини романа Гюго.
К Голливуду равнодушна
Голливуд не смог переманить к себе знойную диву. Лоллобриджида хранила верность Италии, но снималась и у американских режиссеров - когда они приезжали в Европу. Ее экранными партнерами были Хамфри Богарт, Берт Ланкастер, Тони Кертис, Фрэнк Синатра. На фото - с Роком Хадсоном в картине "Приходи в сентябре".
С самыми красивыми мужчинами
На протяжении целого десятилетия Джина Лоллобриджида считалась воплощением самых жгучих мужских фантазий. С Хамфри Богартом в картине "Посрами дьявола".
Реальный брак
В жизни экранная богиня была замужем за югославским врачом Милко Скофичем. В 1957 года у них родился единственный сын - Милко-младший. После 19 лет брак был расторгнут в 1971 году.
Завершение карьеры
По красоте с Джиной могли сравниться только более юные конкурентки - Клаудиа Кардинале и Софи Лорен. Джина говорила, что ушла из кино, потому что "не хотела раздеваться". С 1970-х Лоллобриджида крайне редко появлялась на экране.
Фотограф, документалист
Покинув кинобизнес, Лоллобриджида решила снова попробовать себя в качестве скульптора, а также фотографа. Ей позировали Пеле, Рональд Рейган, Пол Ньюман и Сальвадор Дали. Для ее документального фильма, который она снимала на Кубе, согласился дать интервью сам Фидель Кастро.
Скучать было некогда
"Проще найти мужчину, чем от него потом избавиться", - говаривала Лоллобриджида. Ей не довелось завоевать "Оскара", как Софи Лорен и Анне Маньяни, но событий из ее личной жизни вполне хватит на отличное голливудское кино.