Она экспортировала итальянский идеал красоты далеко за пределы Италии, за что на родине ее называют "Gina nazionale". В три года Джина стала "Самым красивым ребенком Италии", в 20 лет была второй на конкурсе красоты "Мисс Рим" и третьей - на "Мисс Италия". Фото: "Хлеб, любовь и ревность", 1954 год.