 Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19 | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.04.2020

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Россия

Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

Карикатура - разговор двух QR-кодов в виде человеческих фигур, идущих навстречу друг другу: Привет! - Как дела?.

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Контекст

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