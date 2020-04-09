Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.
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