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Электромобиль

Электромобиль - это автономное транспортное средство с электроприводом.

Электромобиль (электрический автомобиль) - наземное транспортное средство, которое приводится в движение электродвигателем или электродвигателями, питающимися автономного источника электроэнергии. Автономностью источника питания электромобили отличаются от трамваев или троллейбусов. Первые электромобили были созданы еще в середине 19-го века, но из-за проблем с батареями и процесса их зарядки они не получили широкого распространения.

People take part in the 'Global march for climate justice' while environment ministers meet ahead of Glasgow's COP26 meeting, in Milan, Italy, October 2, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Саммит ООН по климату: последний шанс остановить глобальное потепление? 30.10.2021

Борьба с обезлесением, электромобили и правила торговли на рынке эмиссионных квот - о чем мировые лидеры пытаются договориться на климатическом саммите ООН в Глазго.

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021) 11.10.2021

Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
30.12.2019, Shanghai, China, China-made Tesla Model 3 vehicles are seen at the Shanghai Gigafactory of the U.S. electric car maker in Shanghai, China December 30, 2019. REUTERS/Yilei Sun

Любимый автомобиль немцев: пока еще VW Golf, а скоро Tesla Model 3? 09.10.2021

Немецкий авторынок стоит на пороге знаковой смены лидера: самой продаваемой в Германии легковой машиной может стать американский электромобиль. Новый хит продаж и в классе "люкс".
CEO Elon Musk departs from the justice center in Wilmington, Del., Tuesday, July 13, 2021. Testifying for a second day, Musk pushed back again Tuesday against a lawsuit that blames him for engineering Tesla’s 2016 acquisition of a financially precarious company called SolarCity that was marred by conflicts of interest and never generated the profits Musk insisted it would. (AP Photo/Matt Rourke)

Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla в Техас 08.10.2021

Илон Маск исполнил старую угрозу и перенес штаб-квартиру Tesla в техасский Остин. Он отметил, что стоимость жизни в Техасе ниже, чем в Калифорнии.
ARCHIV - 12.07.2019, Niedersachsen, Hannover: Ein Stecker einer Ladesäule für E-Autos des Energieversorgers Enercity. Elektroautos und autonomes Fahren müssen um die Gunst der Deutschen kämpfen. Nach wie vor sind viele Menschen skeptisch gegenüber den beiden Zukunftstechnologien, wie eine Umfrage der Beratungsgesellschaft EY kurz vor der Automesse IAA in Frankfurt ergab. Dabei zeigt sich, dass vor allem drei klassische Probleme das Verbraucherinteresse weiter schmälern: Reichweite, Kosten, Ladenetz. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Электромобили вызвали стремительные изменения на авторынке Германии 07.10.2021

Конкуренция между двигателями внутреннего сгорания и электромоторами резко обостряется. Что ждет дизели и плагин-гибриды? Какой рост у Tesla? Кто лидеры продаж в электросегменте?
The idle Tesla Factory is seen in Fremont, California on Sunday, May 10, 2020. Shelter in place orders because of coronavirus have closed the plant. In a series of tweets Saturday, Tesla CEO Elon Musk threatened to move the company's headquarters to Texas or Nevada, where shelter-in-place rules are less restrictive. Photo by Terry Schmitt/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Tesla проиграла дело по обвинению в расизме на рабочем месте 05.10.2021

Американская компания по производству электромобилей Tesla выплатит около 7 миллионов долларов бывшему лифтеру по делу о расистских оскорблениях и дискриминации на одном из ее заводов.
03.04.2013 ILLUSTRATION - Der Mechatroniker Manuel Schulz prüft am 03.04.2013 in der Werkstatt des VW Autohaus Bargteheide den Zustand des Unterbodens und der dort angebrachten Teile und Leitungen. | Verwendung weltweit

Что обходится дороже: ремонт электромобилей или машин с ДВС? 03.10.2021

Немецкий страховой концерн Allianz сравнил расходы на починку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с электромоторами, а также выяснил, какие авто чаще возгораются.

"В сауну с Путиным он не пойдет", или Что ждать Кремлю от возможного преемника Меркель. DW Новости 13.09.2021

26 сентября в ФРГ состоятся выборы бундестага. У социал-демократа Олафа Шольца, согласно опросам, сейчас наиболее высокие шансы занять пост канцлера ФРГ. Какой будет его политика по отношению к Москве в случае победы?

Главные новинки IAA в Мюнхене: почему электромобили изменят наши представления об автодизайне? 13.09.2021

В Мюнхене завершился международный автосалон. Ведущие немецкие производители продемонстрировали свои перспективные концепт-кары с электроприводом. При этом особое внимание привлекает их дизайн.
11.09.2ß21 People attend a protest against pollution and the exploitation of a lithium mine in western part of the country, in Belgrade, Serbia, Saturday, Sept. 11, 2021. Hundreds activists gathered to protest against the exploitation of a lithium mine by international Rio Tinto company. (AP Photo/Darko Vojinovic)

В столице Сербии прошли массовые протесты в защиту окружающей среды 12.09.2021

Защитники природы потребовали от правительства Сербии отказаться от обязательств по договору о создании литиевого рудника, данных им компании Rio Tinto.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Mercedes-Benz eActros Weltpremiere 2021. Daimler stellt ersten volleketrischen LKW vor e-Actros

Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС 25.08.2021

Крупнейший в мире производитель грузового автотранспорта Daimler Truck готов к внедрению альтернативных двигателей. Его конкуренты MAN и Scania верят только в одну технологию.

Зачем британцы оснащают "Роллс-Ройсы" и мусоровозы электромоторами 06.08.2021

С 2030 года в Великобритании можно будет продавать только электромобили. Для британского автопрома - это гонка наперегонки со временем. Узким местом является массовое производство батарей. Но для небольшой компании в Сильверстоуне - на юге Англии - это не проблема. Lunaz переоборудует в электромобили олдтаймеры и грузовики.

Юг Европы в огне: катастрофические пожары в Греции, Италии и Турции. DW Новости (06.08.21) 06.08.2021

Борьбу с небывалыми пожарами сейчас ведут в Турции, Греции, Италии… На тушение пожаров брошены все силы: от пожарных и военных до волонтеров. Местных жителей и туристов эвакуируют, огонь подобрирается вплотную к отелям. В многих регионах возникла острая нехватка воды. Окутанные дымом греческие Афины накануне остались без электричества.
Hier verdichten. Unterkannte des Fotos bitte die Hofanlage. Rechter Rand vom Bild die grüne Biogasanlage. Im Hintergrund sieht man dann die Windanlagen links Sprakebüll: Landwirtschaftlicher Betrieb, Biogasanlage und Firmensitz von Sonnenenergie Andresen GmbH. Im Hintergrund Wind und Solarparks von Sprakebüll Stichwörter: Sprakebüll, Solarenergie; Photovoltaik, Fotovoltaik Quelle: SEA, Rechtefrei

Шпракебюлль: поселок, где будущее "зеленой" энергетики уже наступило 06.08.2021

В Шпракебюлле переход на "зеленую" энергию давно совершен: ветер, солнце и биогаз обеспечивают подачу электричества и тепла, а электромобильность стала нормой. И все это - с сохранением рабочих мест и доходов.
ARCHIV - Ein elektrisch angetriebenes Tesla Model S 85D lädt am 27.06.2016 an einer Ladesäule in Wilkau-Haßlau (Sachsen). Der Elektroautobauer Tesla ist im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Байден хочет сделать американский автопром более экологичным 05.08.2021

К 2030 году 50 процентов новых автомобилей в США должны составить электромобили, такая цель содержится в указе президента США Джо Байдена.
ARCHIV - 29.04.2016, Bayern, München: Ein Parkplatz extra für Elektrofahrzeuge an der Münchner Freiheit. Europa und Deutschland hinken bei der Fertigung von Batteriezellen für E-Autos weit hinterher. Im Frühjahr soll nun entschieden werden, wo die erste Batteriezellfabrik deutscher Unternehmen gebaut werden soll - möglicherweise in jetzigen Braunkohlerevieren. (zu dpa: «Altmaier will Batteriezellfabrik mit einer Milliarde Euro fördern» vom 13.11.2018) Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Число электромобилей на дорогах Германии превысило 1 миллион 02.08.2021

Заданную планку удалось взять с опозданием в несколько месяцев: изначально правительство ФРГ намеревалось достичь миллионной отметки к концу 2020 года.
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