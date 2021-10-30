Электромобиль - это автономное транспортное средство с электроприводом.
Электромобиль (электрический автомобиль) - наземное транспортное средство, которое приводится в движение электродвигателем или электродвигателями, питающимися автономного источника электроэнергии. Автономностью источника питания электромобили отличаются от трамваев или троллейбусов. Первые электромобили были созданы еще в середине 19-го века, но из-за проблем с батареями и процесса их зарядки они не получили широкого распространения.
Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
26 сентября в ФРГ состоятся выборы бундестага. У социал-демократа Олафа Шольца, согласно опросам, сейчас наиболее высокие шансы занять пост канцлера ФРГ. Какой будет его политика по отношению к Москве в случае победы?
С 2030 года в Великобритании можно будет продавать только электромобили. Для британского автопрома - это гонка наперегонки со временем. Узким местом является массовое производство батарей. Но для небольшой компании в Сильверстоуне - на юге Англии - это не проблема. Lunaz переоборудует в электромобили олдтаймеры и грузовики.
Борьбу с небывалыми пожарами сейчас ведут в Турции, Греции, Италии… На тушение пожаров брошены все силы: от пожарных и военных до волонтеров. Местных жителей и туристов эвакуируют, огонь подобрирается вплотную к отелям. В многих регионах возникла острая нехватка воды. Окутанные дымом греческие Афины накануне остались без электричества.