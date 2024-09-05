Несмотря на блэкауты: в Украине всё больше электромобилей

В Украине растут продажи электромобилей. С чем связан такой спрос и как украинцы пользуются электрокарами в условиях отключений света - в материале DW.

За последние десять лет продажи электромобилей на украинском рынке неуклонно растут. При этом, если раньше рост был постепенным, то в 2023 году произошел резкий скачок. Динамика сохраняется и в 2024 году даже несмотря на отключение электроэнергии. С чем связан такой спрос и как украинцы пользуются электрокарами в условиях блэкаутов - в материале DW.

Рекордные продажи электромобилей

По данным Института исследования авторынка, только в августе украинцы приобрели почти 9,4 тысячи новых и подержанных машин с электроприводом. Это стало абсолютным месячным рекордом с 2014 года, за все время продаж электроавто в Украине. Если считать с начала года, то за восемь месяцев было приобретено более 54,8 тысячи электрокаров, что уже больше, чем за весь 2023 год.

Динамика продаж неуклонно росла также в прошлые годы, и этому не помешала даже полномасштабная война России против Украины. Так, в 2021 году было продано 15 900 авто, в 2022-м - 23 тысячи, в 2023-м - 54,2 тысячи.

Украинцы больше отдают предпочтение подержанным автомобилям, доля которых ежегодно занимает более 80 процентов. В частности, это электромобили из США, преимущественно марки Tesla. Среди новых электроавто большинство предпочитает китайские.

"Правда, импорт электромобилей из Китая несколько замедлился, - отмечает в разговоре с DW глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий. - Я предполагаю, что рынок насытился ими. Стоит учитывать, что электромобиль из Китая - это новый электромобиль, стоимостью минимум 23-25 тысяч долларов. Зато подержанную Tesla уже можно купить за 12-13 тысяч долларов".

Большинство новых автомобилей покупают в Киеве и Киевской области - около 30 процентов. А в общей статистике лидирует Львовская область. Бучацкий связывает это с тем, что машины прибывают из-за границы, а во Львове проходит таможенное оформление. "Затем, скорее всего, значительная их доля едет в другие регионы", - отмечает эксперт.

Количество электрокаров в Украине уже достигло почти 120 тысяч, из которых большинство - легковые, подсчитали в Институте исследований авторынка. "Это почти вдвое больше, чем в Польше. Таким образом, Украина является достаточно электромобилизованной страной, - говорит Бучацкий, отмечая в то же время, что относительно общего количества авто в Украине это до сих пор не много: - В Украине более 12 миллионов авто, поэтому мы видим, что доля электромобилей довольно мала - почти один процент. Но эта доля постепенно растет".

Стоимость проезда и обслуживание электромобилей

Житель Киевской области Андрей Хлапонин - один из тех, кто пополнил ряды электроавтомобилистов. "Я живу в 35 километрах от Киева. Когда была проблема с бензином в 2022 году, решил купить электрокар Hyundai Ioniq 5. Тогда не было совсем горючего, а на работу надо ездить", - говорит он в разговоре с DW. С тех пор Андрей почти не использует свое второе авто с двигателем внутреннего сгорания - на нем он ездит лишь на дальние расстояния, например во Львов или Одессу.

Главным преимуществом автомобиля с электромотором Андрей называет стоимость проезда. "Зарядить авто дома можно по 4,32 гривны за киловатт по обычному тарифу или за 2,68 гривны по ночному. Я всегда заряжаю где-то на 50 киловатт или 80 процентов от емкости батареи, это на 430 километров. По ночному тарифу получится 134 гривны", - подсчитал он. Собеседник DW утверждает, что отключения света не помешали пользоваться электромобилем: "Свет ведь дают на какой-то промежуток времени, и машина уже будет иметь определенный заряд. Если же солнечная погода, то я дома заряжаю от солнечных панелей. Так будет дольше, но все равно ехать можно".

Электрокар Zeekr 001 жителя Киевской области Дмитрия Фото: privat

Отключения света не пугают также и жителя Киевской области Дмитрия, который недавно купил китайский электрокар Zeekr 001. "Живу в частном доме, поэтому имею уже генератор, инвертор, батареи. Сейчас планирую поставить себе солнечные панели. Но все равно, хоть и с перерывами свет включают, - рассказывает он в разговоре с DW. - Мне нужно где-то четыре часа, чтобы зарядить 20 процентов, то есть на 100 километров - этого мне хватает на день езды".

Кроме того, машина Дмитрия имеет функцию, которая позволяет использовать ее в качестве источника питания: "Благодаря этой функции можно отдавать до семи киловатт. Для потребления дома достаточно пять киловатт. В авто стоит 100-киловаттная батарея, поэтому ее хватит надолго". Хотя главная мотивация купить электромобиль для Дмитрия были стоимость проезда и эксплуатационного обслуживания. "Мне не надо менять фильтр, масло, коробку передач как в машине с ДВС. В электроавто меньше механизмов, которые надо обслуживать. Также я меньше плачу за проезд: чтобы зарядить авто дома на 100 километров я заплачу 80 гривен, тогда как на ДВС за это расстояние надо заплатить 600 и более", - приводит он свои подсчеты. Также, по словам Дмитрия, большое преимущество покупки "электричек" - отсутствие в Украине НДС и ряда других налогов.

Стимулы покупки электромобилей

Именно низкие налоги опрошенные DW эксперты называют одним из основных факторов спроса на электрический автотранспорт среди украинцев. В Украине действует нулевая пошлина и НДС на растаможку электромобиля. "То есть все, что вы заплатите за растаможку электроавтомобиля в Украине, - это ставку акцизного налога в размере один евро за один киловатт емкости электрической батареи. На практике это 70-100 евро", - объясняет Станислав Бучацкий.

Кроме того, по его словам, покупать электрокары украинцев стимулирует относительная дешевизна восстановления после ДТП, а также отсутствие в Украине обязательного технического осмотра для легковых автомобилей. "Не нужно проходить испытания. Достаточно сертификата соответствия, для которого, однако, не проверяется качество восстановления автомобиля или безопасность дальнейшей эксплуатации батареи после ДТП. Он просто подтверждает, что авто соответствует нормам и стандартам, действующим в Украине", - поясняет глава Института исследований авторынка.

Другим фактором эксперт называет отсутствие в Украине норм по утилизации электрокаров, что, однако, грозит серьезными рисками для окружающей среды. "По статистике ввозятся машины со средним возрастом около 8-10 лет. Эти автомобили еще некоторое время, 3-5 лет, могут передвигаться по дорогам, дальше батарея потеряет свою способность и запас хода станет таким, что авто будет непригодно к эксплуатации. Сейчас экономического смысла покупать новую батарею нет. А куда денутся эти батареи? Нет никакого контроля за утилизированными автомобилями", - говорит Бучацкий.

Стоимость электромобилей и доступ к зарядкам

Еще больше стимулировать спрос на электрические автомобили среди украинцев может их дальнейшее удешевление, убежден эксперт: "На украинском авторынке стоимость сделок в 80 процентах случаев меньше 8000 долларов. В этот бюджет очень трудно вместить любой электромобиль. Есть буквально несколько моделей, которые можно купить за эти средства. То есть электромобили не попадают в массмаркет с точки зрения покупательской способности".

Кроме того, по словам главы Института исследований авторынка, сдерживает рост интереса к электромобилям доступность зарядки. "Большинство покупателей электромобилей - люди, которые рассчитывают на зарядку электромобиля дома ночью, а это могут делать преимущественно жители частных домов. Заряжать на публичных станциях не так выгодно экономически", - отмечает Бучацкий.

Плюс к этому, по его словам, публичные зарядки очень часто размещены в неудобных для маршрутов местах, и чтобы зарядиться, нужно съезжать с маршрута. "При этом разные автомобили имеют разные типы коннекторов на зарядные порты. Поэтому нужно учесть, будет ли правильный коннектор на этой зарядной точке, - указывает он. - Если нужного коннектора нет, то надо иметь переходник, который не всегда будет заряжать с достаточной скоростью. И даже если эту зарядку нашли, не факт, что там есть сейчас свободное место".

Владельцы электромобилей Дмитрий и Андрей также опасаются очередей на зарядных станциях, и поэтому не ездили еще на дальние расстояния. Хотя в Украине уже есть приложения с помощью, которых, как утверждают их разработчики, можно не только увидеть, свободна ли зарядная станция, но и, например, зарезервировать ее на определенное время.