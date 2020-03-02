Экспресс-тест на коронавирус: как он работает и когда его надо делать

Ни лекарств, ни вакцин против нового коронавируса SARS-CoV-2 до сих пор нет. По самым оптимистическим прогнозам, пройдет не менее 18-24 месяцев, прежде чем соответствующая вакцина будет разработана, проверена на побочные эффекты на всех этапах испытаний, одобрена органами здравоохранения и только после этого произведена в больших количествах и, в конечном счете, появится на мировом рынке. И даже тогда люди будут решать: делать прививку, или нет.

Поэтому в ближайшие месяцы наиболее разумной мерой, способной по крайней мере замедлить дальнейшее распространение коронавируса, являются надежные экспресс-тесты. Они смогут помочь выявить инфицированных и, возможно, "горячие точки" распространения. С помощью результатов теста можно будет принять решение о карантине - в медицинском учреждении или, в случае легких симптомов заболевания, в домашних условиях.

Однако при резкой вспышке заболевания медицинские учреждения и лаборатории даже в экономически развитых странах быстро достигают предела своих возможностей. Поэтому экспресс-тесты стоит проводить только в действительно подозрительных случаях, "ковровое тестирование" невозможно и не имеет особого смысла.

Я вернулся из Италии. Мне нужно сделать тест?

Если человек вернулся из зоны повышенного риска, но при этом у него нет каких-либо симптомов заболевания, тест на коронавирус ему делать не нужно. Да и симптомы простуды или кашель тоже далеко не всегда означают инфицирование вирусом SARS-CoV-2.

Однозначным поводом для экспресс-теста являются признаки вирусной пневмонии "неясной причины". Сделать тест имеет смысл также при наличии явных симптомов заболевания коронавирусной инфекцией - кашля, высокой температуры и затрудненного дыхания, при этом больной либо контактировал с инфицированным SARS-CoV-2 человеком, либо находился в зоне карантина.

В ряде городов Южной Кореи появились мобильные лаборатории для тестов на коронавирус

В конечном счете, решение о проведении теста на коронавирус принимает врач. По данным немецкого института имени Роберта Коха, тесты на наличие коронавируса выборочно делают также пациентам с симптомами гриппа. В Германии стоимость теста составляет около 200 евро, и его оплачивают больничные кассы - но лишь в тех случаях, когда пациент классифицируется врачом как "подозрительный случай".

Обычно для теста у пациента берут мазок из горла или из носа. Институт имени Роберта Коха рекомендует также "при наличии обоснованных подозрений" брать пробы не только из верхних, но и из нижних дыхательных путей.

Как проводится тест?

Взятые образцы проверяют на наличие коронавируса в диагностических лабораториях. Процедура основана на так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот метод применяется во многих областях - от криминалистики до научных экспериментов. С его помощью, к примеру, выявляют наследственные заболевания или определяют отцовство.

При ПЦР специально отобранный фрагмент ДНК копируется и размножается в термоциклере для поиска конкретных фрагментов ДНК, например, коронавируса. Процедура позволяет установить, присутствуют ли в организме болезнетворные микроорганизмы, и если да, то в каком количестве. При вирусных инфекциях это называется "вирусная нагрузка".

Как пациенты узнают о результатах?

Сам тест длится около пяти часов, плюс время транспортировки образцов в лабораторию. Результаты, как правило, получает врач через один-два дня, после чего он информирует о них пациента. Если инфекция выявлена, врач также ставит в известность местные органы здравоохранения. При необходимости пациента помещают в стационар в специально оборудованную изолированную палату. Если болезнь протекает легко, больные могут оставаться на домашнем карантине до тех пор, пока они остаются распространителями вируса.

Результатам тестов можно верить?

Если результат теста положительный, сомнений быть не может - пациент заражен коронавирусом. Однако при отрицательном результате стопроцентно исключить возможное инфицирование SARS-CoV-2 нельзя.

Негативный результат не всегда означает, что человек не инфицирован

Это связано с тем, что пробы могли быть неправильно взяты или транспортированы в лабораторию без соблюдения надлежащих правил. Поэтому если существует опасение, что человек с большой вероятностью может быть инфицирован коронавирусом, тест проводится несколько раз.

Есть ли более простые и быстрые экспресс-тесты?

Диагностика с помощью метода полимеразной цепной реакции требует специального лабораторного оборудования и высококвалифицированных технических специалистов, которых нет во многих странах мира. Даже в достаточно развитом Китае лаборатории были не в состоянии справиться с наплывом пациентов из-за резкого увеличения числа заражений.

В Европе и США тоже иногда возникают проблемы с транспортировкой тестов, наличием отдельных компонентов, необходимых для тестирования, или с медицинским оборудованием. Поэтому после горького опыта эпидемий лихорадки Эбола и вируса Зика ученые пытаются создать переносные молекулярные диагностические мини-лаборатории, чтобы иметь возможность тестировать пациентов в клиниках, оснащенных не по последнему слову техники, или даже в домашних условиях.

Работы ведутся по всему миру, и уже есть первые многообещающие подходы к проведению упрощенных экспресс-тестов, аналогичных тестам на уровень сахара в крови. Например, экспресс-тест, представленный Национальной комиссией здравоохранения Китая, позволяет всего за 15 минут найти в крови пациента иммуноглобулины - антитела, которые человеческий организм начинает вырабатывать сразу же при наличии новой инфекции.

Похожий тест на антитела разработала медицинская школа Duke-NUS в Сингапуре. Метод уже был успешно протестирован министерством здравоохранения страны.

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