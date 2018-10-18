 Всемирное наследие: Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы | Советы туристам в Германии | DW | 19.10.2018

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Туристу на заметку

Всемирное наследие: Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира. В 1981 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Шпайерский собор

В древнем немецком городе Шпайере (Speyer) на Рейне находится самая крупная из сохранившихся романских церквей Европы - Шпайерский собор (Speyerer Dom). Его возвели в 1030-1061 годах во времена правления представителей Салической династии - королей Восточно-Франкского королевства (Германии) и императоров Священной Римской империи. Основателем храма был Конрад II (Konrad II).

Большой имперский собор в Шпайере (Kaiserdom zu Speyer), как его еще называют, неоднократно подвергался разрушениям во время войн, но каждый раз восстанавливался. Длина собора превышает 130 метров, высота среднего нефа составляет 33 метра, самой высокой башни - более 70 метров.

В склепе под алтарем находятся захоронения нескольких германских императоров и королей времен Средневековья. На примере этого храма можно изучать не только многовековую историю Германии, но и развитие реставрационного дела за несколько последних столетий. В частности, в середине XX века ему вернули изначальный романский облик.

В 1981 году Шпайерский собор стал вторым немецким объектом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Шпайерский собор. Фоторепортаж - Часть I

  • Силуэт Шпайерского собора во время захода солнца

    История и архитектура Шпайерского собора

    Историческое место

    Шпайер - небольшой город, но в истории Германии он занимает особое место. В XI веке в нем проживало около полутысячи человек, когда здесь возвели самый большой по тем временам храм всего христианского мира. В тени Шпайерского собора, как образно выражаются немецкие историки, прошли более 50 гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля.

  • Вид на Шпайерский собор с западной стороны со смотровой площадки городских ворот Альтпёртель

    История и архитектура Шпайерского собора

    Городской силуэт

    В 1990 году город отметил свое 2000-летие. В Средние века он был окружен крепкой стеной, но от нее осталось немного. Такой вид на собор открывается со смотровой площадки сохранившихся 55-метровых западных ворот Альтпёртель. Многие здания в историческом центре были возведены после разрушений в эпоху барокко и сейчас как бы обрамляют главную романскую жемчужину Шпайера.

  • Шпайерский собор. Вид со смотровой площадки на территории Технического музея Шпайера

    История и архитектура Шпайерского собора

    Место в истории

    Собор до сих пор производит сильное впечатление. В былые времена службы в нем справляли до семидесяти священников. В одной только крипте под храмом насчитывалось семь алтарей. Кто и зачем заложил такой большой храм в этом месте? Что он поведал на своем веку, вернее - на протяжении почти тысячелетия? Какое место занимает в истории? Вопросов много, отправимся за ответами.

  • Шпайерский собор на литографии около 1850 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Пять поколений

    Большой имперский собор Девы Марии и Святого Стефана в Шпайере является самым крупным из дошедших до наших дней романских храмов Европы. Этот храм возводило пять поколений мастеров и рабочих. Позже на него ориентировались зодчие, строившие церкви в рейнских и многих других городах. Не исключено, что это влияние распространилось даже до русских земель.

  • Восточная сторона Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Белокаменное зодчество

    Российский историк и искусствовед Сергей Заграевский в своей работе "Новые исследования памятников архитектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника" пришел в 2008 году к выводу, что Шпайерский собор мог быть предшественником архитектуры Юрия Долгорукого. То есть белокаменные храмы Древней Руси времен этого князя строились, вероятно, под началом мастеров, обучавшихся в Западной Европе.

  • Крипта Шпайерского собора
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    История и архитектура Шпайерского собора

    Результаты исследования

    Особый интерес в этой связи представляет крипта - одна из старейших частей церкви. Автор исследования обнаружил в ней элементы, которые можно считать доказательством такого рода связей между немецким и древнерусским зодчеством. В своей работе Сергей Заграевский также указывает на многие другие исторические и архитектурные аспекты, подтверждающие эту теорию.

  • Императорская корона в Шпайерском соборе

    История и архитектура Шпайерского собора

    От Шпайера до Каноссы

    Вероятной датой закладки Шпайерского собора считается 1027 год. По замыслу правителя Священной римской империи Конрада II, представителя Салической династии, на фоне назревавшего конфликта с Папским Престолом храм должен был стать воплощенным в камне символом твердой власти императоров - не только светской, но и духовной. Пиком конфликта стало легендарное Хождение в Каноссу его внука Генриха IV.

  • Генрих IV перед воротами Каноссы. Гравюра на дереве 1878 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Борьба за инвеституру

    "Идти в Каноссу": это выражение, означающее покаяние и капитуляцию, вошло во многие языки мира. Суть спора состояла в том, что Генрих IV настаивал на праве императоров вводить в должность епископов и других священников. В ответ папа Григорий VII отлучил его от церкви. В 1077 году император отправился из Шпайера в замок Каносса, чтобы просить у понтифика прощения.

  • Генрих IV в Каноссе перед папой Григорием VII. Гравюра на дереве 1875 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Папа и император

    В Каноссе Генрих IV вернулся в лоно церкви. Папа простил его, унизительно продержав до этого три дня перед входом в замок на снегу, в одеждах кающегося. Формально в споре победил папа, но Генрих IV, известный тем, что не признал традиционные правила и неписаные законы своего времени, одержал тактическую победу. Позже некоторые лютеране даже называли этого императора первым немецким протестантом.

  • Мадонна с младенцем в Шпайерском соборе

    История и архитектура Шпайерского собора

    Реформация

    Шпайер сыграл особую роль в истории Реформации, начавшейся в 1517 году, когда Мартин Лютер огласил в Виттенберге свои знаменитые тезисы. Монах был объявлен еретиком, однако это не помешало распространению его идей. В 1529 году на рейхстаге в Шпайере шесть князей, поддерживавших евангелические взгляды, подали протест против преследования лютеран в империи...

  • Большое распятие в Шпайерском соборе

    История и архитектура Шпайерского собора

    Протестантизм

    Их поддержали еще почти полтора десятка свободных городов. Именно от этой "Шпайерской протестации" (Protestation zu Speyer) произошло общее название конфессий, возникших в ходе Реформации, - протестантские. Заседания рейхстага 1529 года проходили в Имперском подворье, разрушенном в XVII столетии, а богослужения - в соборе, которому к этому времени как раз исполнилось полтысячи лет.

  • Вид на Рейн со смотровой площадки на одной из башен Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Большой собор

    Первый этап возведения собора, заложенного в 1027 году при Конраде II, продолжался около трех с половиной десятилетий. Древесину и камень доставляли из Пфальцского леса по специально прорытому каналу и Рейну. Храм освятили в 1061 году, но уже через двадцать лет при Генрихе IV приступили к его перестройке, чтобы сделать еще более мощным и внушительным.

  • Юго-восточная часть Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Аркадная галерея

    При Генрихе IV под крышей церкви появилась открытая аркадная галерея. Особенность Шпайерского собора состоит в том, что галерея опоясывает его по всему периметру. В других немецких храмах этой эпохи она украшает лишь отдельные части, например, алтарную апсиду. Кстати, наиболее ярким примером использования таких галерей является знаменитая Пизанская башня в Италии, возведенная в 1173-1360 годах.

  • Центральный неф Шпайерского собора. 1855 год

    История и архитектура Шпайерского собора

    Гармония пространства

    Длина собора от входа до восточной апсиды составляет 134 метра. Высота центрального нефа, показанного на этом рисунке в продольном разрезе, достигает 33 метров. Боковые нефы - в два раза ниже. Выдающимся достижением зодчих, строивших этот храм, считается создание гармоничной структуры и ритма внутреннего пространства с помощью архитектурных элементов романского стиля.

  • Центральный неф Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Центральный неф

    При Генрихе IV в Шпайерском соборе также заменили плоский деревянный потолок центрального нефа сводчатым из камня. На тот момент он стал самым большим по площади в Европе потолком такого типа, созданным со времен античности, знания мастеров которой были утрачены. Во время этих работ центральный неф вырос еще на пять метров.

  • Купол над алтарем Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    На грани возможного

    В итоге внутренний объем этого романского храма превысил 40 тысяч кубических метров. Это составляет примерно одну десятую от внутреннего пространства Кельнского собора, заложенного в 1248 году и после завершения строительства (более чем через шесть веков) ставшего на некоторое время самым большим зданием мира. В романскую же эпоху шпайерские зодчие добились результатов почти на грани возможного.

  • Центральный и боковые нефы Шпайерского собора. Поперечный профиль, 1855 год

    История и архитектура Шпайерского собора

    От романики к готике

    Потолок боковых нефов изначально был сводчатым. При этом их оформление характерно для раннего романского периода, а центральный неф является примером зрелого романского стиля с некоторыми техническими решениями, предвещавшими готику. Кладка его стен не связана с несущими колоннами, что найдет свое развитие в каркасной системе следующей архитектурной эпохи.

  • Восточный боковой неф Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Имперские соборы

    Всего в Германии насчитывается семь храмов, особо тесно связанных с историей Священной римской империи и поэтому получивших название имперских соборов (Kaiserdom). Помимо Шпайера они находятся в Ахене, Бамберге, Майнце, Вормсе, Франкфурте-на-Майне и Кёнигслуттере. Шпайерский, Ахенский и Бамбергский соборы имеют статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпайер на гравюре Маттеуса Мериана 1637 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Перед разрушением

    Таким Шпайер с его имперским собором швейцарский художник Маттеус Мериан увидел в 1637 году - примерно за полвека до опустошительного пожара во время Войны за пфальцское наследство (1688-1697). В ходе войны армия французского короля Людовика XIV систематически разрушала немецкие города в этом регионе, о чем мы уже упоминали в репортажах из Вормса.

  • Разграбление Шпайерского собора во время Войны за пфальцское наследство. Гравюра на дереве около 1860 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Мародеры

    Шпайер был отдан на разграбление в 1689 году. Многие жители в надежде спасти свое имущество снесли его в собор, что имело роковые последствия. Когда пожар, начавшийся в городе, перекинулся на храм, вещи и мебель вспыхнули гигантским костром... В это время французы грабили соборную крипту, где успели вскрыть несколько саркофагов императоров и королей.

  • Каменный барельеф около 1480 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Императорская усыпальница

    Когда начали рушиться своды, солдаты бежали из собора, успев осквернить лишь верхние захоронения, а до более древних, находившихся ниже в земле, не добрались. После пожара о могилах средневековых правителей здесь надолго забыли. Уцелевшие гробницы вскрыли в начале прошлого века в ходе реконструкции собора, во время которой под алтарем обустроили новую усыпальницу, открытую для доступа.

  • Каменный барельеф около 1480 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Германские короли

    На предыдущем снимке изображены похороненные здесь императоры Салической династии Конрад II, Генрих III, Генрих IV и Генрих V, на этом - германские короли Филипп Швабский, Рудольф I, Адольф Нассауский и Альбрехт I. Оба готических барельефа созданы около 1480 года. В Шпайере также хотели похоронить Фридриха Барбароссу, но он умер во время крестового похода, и место его захоронения неизвестно.

  • Каменный барельеф около 1285 года

    История и архитектура Шпайерского собора

    Из династии Габсбургов

    У входа в усыпальницу находится также надгробная плита короля Рудольфа I из династии Габсбургов. Предполагается, что работа над ней была начата еще при его жизни в 1285 году, а изображение имеет с ним портретное сходство, что в Средние века было редкостью. В крипте Шпайерского собора также покоятся останки нескольких императриц, королев и принцесс.

  • Крипта Шпайерского собора

    История и архитектура Шпайерского собора

    Продолжение следует

    Реликвии из гробниц сегодня можно увидеть в Историческом музее Пфальца. Эта крипта зального типа считается самой большой в Европе. Она сохранилась в неизменном виде со времен раннего Средневековья. Сам храм чуть было не снесли, но об этом, а также об истории его восстановления речь пойдет в следующей части репортажа.

    Автор: Максим Нелюбин


Восемь вопросов

Йоханнес Херманс (Johannes Hermanns) - помощник хранителя Шпайерского собора.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Всемирным наследием в Шпайере?

Йоханнес Херманс: Романскую крипту зального типа под собором - самую большую в Европе.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Собор Шпайера дает возможность как бы побывать в Средних веках. Особенная историческая атмосфера ожидает посетителей в романской крипте с колоннами и сводами, по масштабам - уникальном памятнике этого архитектурного периода.

- Ваша рекомендация для будущих посетителей?

- Часовня Святой Афры Аугсбургской (Afrakapelle). Она находится за неприметной дверью в боковом нефе собора. Здесь тихо, можно побыть наедине с собой даже тогда, когда в основной части храма проходят экскурсии и полно туристов.

Шпайерский собор. Фоторепортаж - Часть II

  • Вид на западную сторону собора с улицы Максимилианштрассе

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Всемирное наследие

    В первой части репортажа о Большом имперском соборе в Шпайере (Speyerer Dom) мы познакомились с тем, как его строили и какое значение он имел в Священной римской империи. Принадлежащий к числу главных немецких достопримечательностей, Шпайерский собор был внесен в 1981 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня речь пойдет о том, как он страдал и уцелел.

  • Резные украшения Шпайерского собора

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Памятник романской эпохи

    Этот собор, расположенный в городе с 2000-летней историей, был заложен в 1027 году. Он является самой большой из дошедших до наших дней в Европе церковью романской эпохи. Лишь один романский храм, ныне разрушенный, превосходил его по размерам - церковь аббатства Клюни в Бургундии, длина центрального нефа которой составляла 187 метров - после перестройки, завершенной в XII веке.

  • Аббатство Клюни на рисунке 1887 года

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Французское аббатство Клюни

    До возведения барочного собора Святого Петра в Ватикане в начале XVII века пятинефная церковь бенедиктинского аббатства в Клюни была самым большим христианским храмом в мире. После Великой французской революции аббатство распустили, а монастырское имущество было конфисковано. В 1810 году часть храма взорвали, а затем его использовали в качестве каменоломни.

  • Шпайер на рисунке 1550 года

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Город на Рейне

    В это же время аналогичная судьба ожидала Шпайерский собор - после захвата Пфальца французскими революционными войсками. Жертвами секуляризации стали тогда многие монастыри и храмы Европы. В конечном итоге его спасло вмешательство одной знатной дамы, но об этом - позже. Дело в том, что от французов собор страдал не один раз, поэтому вернемся примерно еще на 120 лет назад.

  • Вид на собор с юго-восточной стороны

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Король-солнце

    Первый раз это случилось во время Войны за пфальцское наследство (1688-1697), о чем мы уже упоминали в предыдущей части репортажа. Самая большая катастрофа в истории храма произошла после того, как город был занят войсками Людовика XIV. В начале войны французский "король-солнце", как его называли, последовательно разрушал взятые им города Пфальца. Шпайер не стал исключением.

  • Вид на город со смотровой площадки

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Стечение обстоятельств

    Город был подожжен французами 31 мая 1689 года. Королевский маршал, командовавший войсками, обещал соборному капитулу пощадить древний храм, поэтому жители снесли сюда свои вещи, которые надеялись спасти от пожара. То есть, не желая того, сами сложили внутри собора огромный костер. Когда огонь стал подбираться к зданию, они предприняли все возможное, чтобы спасти церковь, но тщетно.

  • Шпайерский собор

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Июньская гроза

    Препятствуя продвижению огненной стихии, жители Шпейера разбирали крыши соседних домов, поливали стены водой, всеми силами пытались тушить новые очаги пожара. Может быть, их попытки оказались бы успешными, если бы не начавшаяся в ночь на 2 июня гроза: сильный ветер раздул пламя, окончательно вышедшее из-под контроля.

  • Почтовая марка 1990 года

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Первое разрушение

    В результате пожара большего всего пострадала западная часть собора, изображенная на этой почтовой марке, выпущенной к 2000-летию Шпайера. Отметим, что он ведет свою историю от древнеримского военного лагеря. Его основали здесь в 10 году до нашей эры, а через полтора века Шпайер уже был обозначен на карте мира Клавдия Птолемея под кельтским названием Noviomagus, то есть Новый рынок.

  • Вид на купол собора со смотровой площадки Южной башни

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    После пожара

    Западная половина центрального нефа обрушилась, а восточная часть храма, несмотря на то, что пожар добрался до купола, все же устояла. После возвращения жителей в Шпайер эту половину отгородили стеной и возобновили здесь богослужения. Средств на полноценный ремонт и восстановление собора в городе не было. С такой зияющей дырой он простоял почти девяносто лет.

  • Западные башни собора

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Западные башни

    Разрушительному влиянию погоды в это время были особенно подвержены западные башни и портал, которые устояли, хотя серьезно пострадали от огня. Многие камни потрескались. В трещины проникала вода, замерзала, испарялась... Постепенно возникла угроза обрушения, поэтому в 1755 году их были вынуждены почти полностью разобрать. Только через несколько десятилетий занялись восстановлением храма.

  • Шпайерский собор на рисунке 1817 года

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Эпоха барокко

    В 1772-1778 годах брешь в центральном нефе заделали. Эту часть восстановили в прежнем романском виде, однако разобранные западные башни отстроили по новой моде эпохи барокко: в виде остроконечных пирамид, как видно на рисунке 1817 года. В этом же стиле барочными скульптурами и другими декоративными элементами оформили частично сохранившийся романский портал.

  • Сцена из Страстей Христовых в Шпайерском соборе

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Второе нашествие

    Восстановлением Шпайерского собора руководил тогда Франц Нейман - сын знаменитого зодчего эпохи барокко Бальтазара Неймана. После окончания работ прошло всего полтора десятка лет, как храм вновь ожидало нашествие французов, правда, на этот раз сражавшихся не за интересы короля, а распространявших в Европе идеалы революции - со всеми вытекавшими последствиями.

  • Центральный неф Шпайерского собора

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Роспуск епископства

    В 1794 году французские революционные солдаты опустошили и осквернили собор, а затем стали использовать его в качестве хлева и хранили здесь фураж и снаряжение. В 1801 году земли на левом берегу Рейна официально отошли Франции. Собор стал ее собственностью, а папа римский Пий VII был вынужден признать роспуск Шпайерского епископства, главным храмом которого являлся собор.

  • Центральный неф Шпайерского собора

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Триумфальная арка

    В 1805 году французы вознамерились превратить Шпайерский собор в каменоломню, как это произошло с храмом в Клюни. Правда, действовали уже не в революционном порыве, а основываясь на заключении архитектора об аварийном состоянии собора. Западный фасад планировали переделать в триумфальную арку. На пути этих планов сначала встал городской совет, отказавшийся финансировать такого рода варварство.

  • Восточная сторона Шпайерского собора

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    В последний момент

    Затем в дело включился тогдашний епископ Майнца, в ведение которого после роспуска Шпайерского епископства отошли здешние общины. Используя, в частности, хорошие личные связи с женой Наполеона Жозефиной Богарне, он смог через нее убедить императора отозвать уже подписанное решение о сносе. В 1806 году Наполеон издал декрет о возвращении храма прихожанам, обязав их нести расходы по его содержанию.

  • Чаша перед собором (Domnapf)

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Баварский период

    После разгрома Наполеона эти территории по решению Венского конгресса отошли Австрии, которая затем передала их Баварии. Баварскими они оставались до создания земли Рейнланд-Пфальц в 1946 году. Когда в 1817 году Шпайерское епископство было восстановлено, эту чашу перед собором, вмещающую 1580 литров, новые епископы вновь стали наполнять вином в честь своего назначения в Шпайер.

  • Шпайер на почтовой карточке около 1900 года

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Восстановление

    На этом век страданий Шпайерского собора, можно сказать, закончился и начался отсчет его восстановления, история которого служит примером для реставраторов и специалистов по охране архитектурных памятников не только в Германии. Сегодня храму в целом возвращен его исконный романский вид, а оставленные на память свидетельства непростой истории гармонично вписываются в общий облик.

  • Дева Мария и другие покровители Шпайерского собора

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Неороманский вестверк

    После ремонта собор вновь освятили в 1822 году. В 1854-1858 годах по заказу баварского короля Людвига I, австрийского императора Франца I и герцога Адольфа Нассау-Люксембургского в неороманском стиле был заново отстроен западный фасад. Его украсили круглым окном с барельефом Иисуса, изображениями Девы Марии и других святых покровителей собора, а также многочисленными резными фигурами.

  • Одна из фресок в Шпайерском соборе

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Новые фрески на старых стенах

    Тогда же весь собор был расписан орнаментами и фресками в так называемом назарейском (западно-итальянском) стиле. Идея принадлежала Людвигу I, знаменитому строителю замка Нойшванштайн. От результатов баварский король был в полном восторге. Однако его воодушевление разделяли далеко не все, а некоторые даже сочли эти новые росписи чуть ли ни большим уроном храму, чем разрушения французов.

  • Одна из фресок в Шпайерском соборе

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Перенос фресок

    Почти всю эту роспись удалили со стен, потолка и колонн во время последовательного возвращения церкви исконного романского облика в середине XX века, оставив лишь отдельные фрагменты в верхней части центрального нефа. При этом почти все фрески, подлежавшие удалению и находившиеся в хорошем состоянии, сохранили с помощью специально разработанной технологии, перенеся их на подготовленную ткань.

  • Круглое окно в Императорском зале

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Императорский зал

    Некоторые из удаленных фресок сейчас выставлены в так называемом Императорском зале. Он находится за фасадом вестверка в просторном надвратном помещении, раньше никак не использовавшимся. В 2012 году его переделали для постоянной экспозиции, которую можно посетить в рамках экскурсии на смотровую площадку, оборудованную в это же время на Южной башне собора.

  • Фреска в Императорском зале

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Алтарная фреска

    Несмотря на то, что фрески из собора удалили, это нисколько не преуменьшает мастерства их создателя - Йозефа Шварцмана, придворного художника Людвига I. Центральное место в Императорском зале занимает эта фреска коронования Богоматери, раньше находившаяся над алтарем. Рядом выставлены монументальные изображения, на которых представлены сцены из жизнеописаний других покровителей этого храма.

  • Фреска в Императорском зале

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Крестовый поход

    Например, на этой фреске, перенесенной на специально подготовленную ткань, изображен французский монах и богослов Бернард Клервоский. В Рождество 1146 года он посетил Шпайер для встречи с императором Конрадом III, где убедил его принять участие в очередном Крестовом походе. Этот фрагмент показывает сцену исцеления Бернардом Клервоским больного мальчика перед собором.

  • Торжественная военная церемония для Гельмута Коля в 1998 году

    Cпасение и восстановление Шпайерского собора

    Вечерняя заря

    Храм был свидетелями многих исторических событий. К их числу также можно отнести эту церемонию Большой вечерней зари, которой в Германии провожают уходящих с должности президентов, канцлеров и министров обороны. В 1998 году Гельмут Коль, родина которого - Пфальц, пожелал для себя, чтобы она прошла в этом месте перед собором.

    Автор: Максим Нелюбин


- Что вам больше всего запомнилось во время первого посещения этого собора?

- Первый раз я побывал в нем еще ребенком, во время каникул с родителями. Уже тогда на меня особое впечатление произвели размеры его внутренних помещений и мощные пилоны.

- Как лучше всего осматривать этот памятник Всемирного наследия?

- Следует запастись временем, чтобы внимательнее все рассмотреть. В этом огромном храме повсюду встречаются разные средневековые символы. Распознать и понять их значение лучше всего можно с помощью гидов, проводящих здесь экскурсии.

- Что еще стоит посмотреть?

- Взойти на одну из башен собора. С нее открывается прекрасный вид на долину Рейна.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Если вы не очень сильно проголодались, можно купить шпайерский крендель - брецель (Speyerer Brezel), а к нему - бокал местного пфальцского вина.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Мачу-Пикчу - город древних инков в горах Перу.

ВИДЕО: Шпайерский собор за 60 секунд
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    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

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    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

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    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

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    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2017 год

    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

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    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Самая старая миква севернее Альп

Эту ритуальную еврейскую купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.  

От "Аннушки" до "Бурана": советская техника в немецком музее

В его коллекции насчитывается более 3000 экспонатов со всего мира. Среди них в Шпайере можно увидеть - "Буран", капсулу "Союза ТМ-19", "Антей" и Ан-2, а также самолет Хонеккера.  

"Майбах", "Сталинец" и другие экспонаты шпайерской коллекции

Ежегодно Технический музей в Шпайере посещают более полумиллиона человек. Его автомобильная коллекция считается одной из самых интересных в Германии.  

Филателистический путеводитель по Германии

Немецкие достопримечательности на почтовых марках.  

Достопримечательности немецких земель

В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.  

10 причин любить Рейнланд-Пфальц

Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

История и архитектура Шпайерского собора

В 1981 году Шпайерский собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Cпасение и восстановление Шпайерского собора

В начале XIX века этот собор планировали использовать в качестве каменоломни.  

Немецкие памятники ЮНЕСКО  

Ссылки в интернете

www.dom-speyer.de

Шпайерский собор

www.kaiserdom-virtuell.de

Виртуальная прогулка по Шпайерскому собору

Аудио- и видеофайлы по теме

Вискирхе  

Ахенский собор  

Гослар  

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