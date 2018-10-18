Всемирное наследие: Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

В древнем немецком городе Шпайере (Speyer) на Рейне находится самая крупная из сохранившихся романских церквей Европы - Шпайерский собор (Speyerer Dom). Его возвели в 1030-1061 годах во времена правления представителей Салической династии - королей Восточно-Франкского королевства (Германии) и императоров Священной Римской империи. Основателем храма был Конрад II (Konrad II).

Большой имперский собор в Шпайере (Kaiserdom zu Speyer), как его еще называют, неоднократно подвергался разрушениям во время войн, но каждый раз восстанавливался. Длина собора превышает 130 метров, высота среднего нефа составляет 33 метра, самой высокой башни - более 70 метров.

В склепе под алтарем находятся захоронения нескольких германских императоров и королей времен Средневековья. На примере этого храма можно изучать не только многовековую историю Германии, но и развитие реставрационного дела за несколько последних столетий. В частности, в середине XX века ему вернули изначальный романский облик.

В 1981 году Шпайерский собор стал вторым немецким объектом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Шпайерский собор. Фоторепортаж - Часть I

История и архитектура Шпайерского собора Историческое место Шпайер - небольшой город, но в истории Германии он занимает особое место. В XI веке в нем проживало около полутысячи человек, когда здесь возвели самый большой по тем временам храм всего христианского мира. В тени Шпайерского собора, как образно выражаются немецкие историки, прошли более 50 гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля.

История и архитектура Шпайерского собора Городской силуэт В 1990 году город отметил свое 2000-летие. В Средние века он был окружен крепкой стеной, но от нее осталось немного. Такой вид на собор открывается со смотровой площадки сохранившихся 55-метровых западных ворот Альтпёртель. Многие здания в историческом центре были возведены после разрушений в эпоху барокко и сейчас как бы обрамляют главную романскую жемчужину Шпайера.

История и архитектура Шпайерского собора Место в истории Собор до сих пор производит сильное впечатление. В былые времена службы в нем справляли до семидесяти священников. В одной только крипте под храмом насчитывалось семь алтарей. Кто и зачем заложил такой большой храм в этом месте? Что он поведал на своем веку, вернее - на протяжении почти тысячелетия? Какое место занимает в истории? Вопросов много, отправимся за ответами.

История и архитектура Шпайерского собора Пять поколений Большой имперский собор Девы Марии и Святого Стефана в Шпайере является самым крупным из дошедших до наших дней романских храмов Европы. Этот храм возводило пять поколений мастеров и рабочих. Позже на него ориентировались зодчие, строившие церкви в рейнских и многих других городах. Не исключено, что это влияние распространилось даже до русских земель.

История и архитектура Шпайерского собора Белокаменное зодчество Российский историк и искусствовед Сергей Заграевский в своей работе "Новые исследования памятников архитектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника" пришел в 2008 году к выводу, что Шпайерский собор мог быть предшественником архитектуры Юрия Долгорукого. То есть белокаменные храмы Древней Руси времен этого князя строились, вероятно, под началом мастеров, обучавшихся в Западной Европе.

История и архитектура Шпайерского собора Результаты исследования Особый интерес в этой связи представляет крипта - одна из старейших частей церкви. Автор исследования обнаружил в ней элементы, которые можно считать доказательством такого рода связей между немецким и древнерусским зодчеством. В своей работе Сергей Заграевский также указывает на многие другие исторические и архитектурные аспекты, подтверждающие эту теорию.

История и архитектура Шпайерского собора От Шпайера до Каноссы Вероятной датой закладки Шпайерского собора считается 1027 год. По замыслу правителя Священной римской империи Конрада II, представителя Салической династии, на фоне назревавшего конфликта с Папским Престолом храм должен был стать воплощенным в камне символом твердой власти императоров - не только светской, но и духовной. Пиком конфликта стало легендарное Хождение в Каноссу его внука Генриха IV.

История и архитектура Шпайерского собора Борьба за инвеституру "Идти в Каноссу": это выражение, означающее покаяние и капитуляцию, вошло во многие языки мира. Суть спора состояла в том, что Генрих IV настаивал на праве императоров вводить в должность епископов и других священников. В ответ папа Григорий VII отлучил его от церкви. В 1077 году император отправился из Шпайера в замок Каносса, чтобы просить у понтифика прощения.

История и архитектура Шпайерского собора Папа и император В Каноссе Генрих IV вернулся в лоно церкви. Папа простил его, унизительно продержав до этого три дня перед входом в замок на снегу, в одеждах кающегося. Формально в споре победил папа, но Генрих IV, известный тем, что не признал традиционные правила и неписаные законы своего времени, одержал тактическую победу. Позже некоторые лютеране даже называли этого императора первым немецким протестантом.

История и архитектура Шпайерского собора Реформация Шпайер сыграл особую роль в истории Реформации, начавшейся в 1517 году, когда Мартин Лютер огласил в Виттенберге свои знаменитые тезисы. Монах был объявлен еретиком, однако это не помешало распространению его идей. В 1529 году на рейхстаге в Шпайере шесть князей, поддерживавших евангелические взгляды, подали протест против преследования лютеран в империи...

История и архитектура Шпайерского собора Протестантизм Их поддержали еще почти полтора десятка свободных городов. Именно от этой "Шпайерской протестации" (Protestation zu Speyer) произошло общее название конфессий, возникших в ходе Реформации, - протестантские. Заседания рейхстага 1529 года проходили в Имперском подворье, разрушенном в XVII столетии, а богослужения - в соборе, которому к этому времени как раз исполнилось полтысячи лет.

История и архитектура Шпайерского собора Большой собор Первый этап возведения собора, заложенного в 1027 году при Конраде II, продолжался около трех с половиной десятилетий. Древесину и камень доставляли из Пфальцского леса по специально прорытому каналу и Рейну. Храм освятили в 1061 году, но уже через двадцать лет при Генрихе IV приступили к его перестройке, чтобы сделать еще более мощным и внушительным.

История и архитектура Шпайерского собора Аркадная галерея При Генрихе IV под крышей церкви появилась открытая аркадная галерея. Особенность Шпайерского собора состоит в том, что галерея опоясывает его по всему периметру. В других немецких храмах этой эпохи она украшает лишь отдельные части, например, алтарную апсиду. Кстати, наиболее ярким примером использования таких галерей является знаменитая Пизанская башня в Италии, возведенная в 1173-1360 годах.

История и архитектура Шпайерского собора Гармония пространства Длина собора от входа до восточной апсиды составляет 134 метра. Высота центрального нефа, показанного на этом рисунке в продольном разрезе, достигает 33 метров. Боковые нефы - в два раза ниже. Выдающимся достижением зодчих, строивших этот храм, считается создание гармоничной структуры и ритма внутреннего пространства с помощью архитектурных элементов романского стиля.

История и архитектура Шпайерского собора Центральный неф При Генрихе IV в Шпайерском соборе также заменили плоский деревянный потолок центрального нефа сводчатым из камня. На тот момент он стал самым большим по площади в Европе потолком такого типа, созданным со времен античности, знания мастеров которой были утрачены. Во время этих работ центральный неф вырос еще на пять метров.

История и архитектура Шпайерского собора На грани возможного В итоге внутренний объем этого романского храма превысил 40 тысяч кубических метров. Это составляет примерно одну десятую от внутреннего пространства Кельнского собора, заложенного в 1248 году и после завершения строительства (более чем через шесть веков) ставшего на некоторое время самым большим зданием мира. В романскую же эпоху шпайерские зодчие добились результатов почти на грани возможного.

История и архитектура Шпайерского собора От романики к готике Потолок боковых нефов изначально был сводчатым. При этом их оформление характерно для раннего романского периода, а центральный неф является примером зрелого романского стиля с некоторыми техническими решениями, предвещавшими готику. Кладка его стен не связана с несущими колоннами, что найдет свое развитие в каркасной системе следующей архитектурной эпохи.

История и архитектура Шпайерского собора Имперские соборы Всего в Германии насчитывается семь храмов, особо тесно связанных с историей Священной римской империи и поэтому получивших название имперских соборов (Kaiserdom). Помимо Шпайера они находятся в Ахене, Бамберге, Майнце, Вормсе, Франкфурте-на-Майне и Кёнигслуттере. Шпайерский, Ахенский и Бамбергский соборы имеют статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История и архитектура Шпайерского собора Перед разрушением Таким Шпайер с его имперским собором швейцарский художник Маттеус Мериан увидел в 1637 году - примерно за полвека до опустошительного пожара во время Войны за пфальцское наследство (1688-1697). В ходе войны армия французского короля Людовика XIV систематически разрушала немецкие города в этом регионе, о чем мы уже упоминали в репортажах из Вормса.

История и архитектура Шпайерского собора Мародеры Шпайер был отдан на разграбление в 1689 году. Многие жители в надежде спасти свое имущество снесли его в собор, что имело роковые последствия. Когда пожар, начавшийся в городе, перекинулся на храм, вещи и мебель вспыхнули гигантским костром... В это время французы грабили соборную крипту, где успели вскрыть несколько саркофагов императоров и королей.

История и архитектура Шпайерского собора Императорская усыпальница Когда начали рушиться своды, солдаты бежали из собора, успев осквернить лишь верхние захоронения, а до более древних, находившихся ниже в земле, не добрались. После пожара о могилах средневековых правителей здесь надолго забыли. Уцелевшие гробницы вскрыли в начале прошлого века в ходе реконструкции собора, во время которой под алтарем обустроили новую усыпальницу, открытую для доступа.

История и архитектура Шпайерского собора Германские короли На предыдущем снимке изображены похороненные здесь императоры Салической династии Конрад II, Генрих III, Генрих IV и Генрих V, на этом - германские короли Филипп Швабский, Рудольф I, Адольф Нассауский и Альбрехт I. Оба готических барельефа созданы около 1480 года. В Шпайере также хотели похоронить Фридриха Барбароссу, но он умер во время крестового похода, и место его захоронения неизвестно.

История и архитектура Шпайерского собора Из династии Габсбургов У входа в усыпальницу находится также надгробная плита короля Рудольфа I из династии Габсбургов. Предполагается, что работа над ней была начата еще при его жизни в 1285 году, а изображение имеет с ним портретное сходство, что в Средние века было редкостью. В крипте Шпайерского собора также покоятся останки нескольких императриц, королев и принцесс.

История и архитектура Шпайерского собора Продолжение следует Реликвии из гробниц сегодня можно увидеть в Историческом музее Пфальца. Эта крипта зального типа считается самой большой в Европе. Она сохранилась в неизменном виде со времен раннего Средневековья. Сам храм чуть было не снесли, но об этом, а также об истории его восстановления речь пойдет в следующей части репортажа. Автор: Максим Нелюбин



Восемь вопросов

Йоханнес Херманс (Johannes Hermanns) - помощник хранителя Шпайерского собора.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Всемирным наследием в Шпайере?

Йоханнес Херманс: Романскую крипту зального типа под собором - самую большую в Европе.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Собор Шпайера дает возможность как бы побывать в Средних веках. Особенная историческая атмосфера ожидает посетителей в романской крипте с колоннами и сводами, по масштабам - уникальном памятнике этого архитектурного периода.

- Ваша рекомендация для будущих посетителей?

- Часовня Святой Афры Аугсбургской (Afrakapelle). Она находится за неприметной дверью в боковом нефе собора. Здесь тихо, можно побыть наедине с собой даже тогда, когда в основной части храма проходят экскурсии и полно туристов.

Шпайерский собор. Фоторепортаж - Часть II

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Всемирное наследие В первой части репортажа о Большом имперском соборе в Шпайере (Speyerer Dom) мы познакомились с тем, как его строили и какое значение он имел в Священной римской империи. Принадлежащий к числу главных немецких достопримечательностей, Шпайерский собор был внесен в 1981 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня речь пойдет о том, как он страдал и уцелел.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Памятник романской эпохи Этот собор, расположенный в городе с 2000-летней историей, был заложен в 1027 году. Он является самой большой из дошедших до наших дней в Европе церковью романской эпохи. Лишь один романский храм, ныне разрушенный, превосходил его по размерам - церковь аббатства Клюни в Бургундии, длина центрального нефа которой составляла 187 метров - после перестройки, завершенной в XII веке.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Французское аббатство Клюни До возведения барочного собора Святого Петра в Ватикане в начале XVII века пятинефная церковь бенедиктинского аббатства в Клюни была самым большим христианским храмом в мире. После Великой французской революции аббатство распустили, а монастырское имущество было конфисковано. В 1810 году часть храма взорвали, а затем его использовали в качестве каменоломни.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Город на Рейне В это же время аналогичная судьба ожидала Шпайерский собор - после захвата Пфальца французскими революционными войсками. Жертвами секуляризации стали тогда многие монастыри и храмы Европы. В конечном итоге его спасло вмешательство одной знатной дамы, но об этом - позже. Дело в том, что от французов собор страдал не один раз, поэтому вернемся примерно еще на 120 лет назад.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Король-солнце Первый раз это случилось во время Войны за пфальцское наследство (1688-1697), о чем мы уже упоминали в предыдущей части репортажа. Самая большая катастрофа в истории храма произошла после того, как город был занят войсками Людовика XIV. В начале войны французский "король-солнце", как его называли, последовательно разрушал взятые им города Пфальца. Шпайер не стал исключением.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Стечение обстоятельств Город был подожжен французами 31 мая 1689 года. Королевский маршал, командовавший войсками, обещал соборному капитулу пощадить древний храм, поэтому жители снесли сюда свои вещи, которые надеялись спасти от пожара. То есть, не желая того, сами сложили внутри собора огромный костер. Когда огонь стал подбираться к зданию, они предприняли все возможное, чтобы спасти церковь, но тщетно.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Июньская гроза Препятствуя продвижению огненной стихии, жители Шпейера разбирали крыши соседних домов, поливали стены водой, всеми силами пытались тушить новые очаги пожара. Может быть, их попытки оказались бы успешными, если бы не начавшаяся в ночь на 2 июня гроза: сильный ветер раздул пламя, окончательно вышедшее из-под контроля.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Первое разрушение В результате пожара большего всего пострадала западная часть собора, изображенная на этой почтовой марке, выпущенной к 2000-летию Шпайера. Отметим, что он ведет свою историю от древнеримского военного лагеря. Его основали здесь в 10 году до нашей эры, а через полтора века Шпайер уже был обозначен на карте мира Клавдия Птолемея под кельтским названием Noviomagus, то есть Новый рынок.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора После пожара Западная половина центрального нефа обрушилась, а восточная часть храма, несмотря на то, что пожар добрался до купола, все же устояла. После возвращения жителей в Шпайер эту половину отгородили стеной и возобновили здесь богослужения. Средств на полноценный ремонт и восстановление собора в городе не было. С такой зияющей дырой он простоял почти девяносто лет.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Западные башни Разрушительному влиянию погоды в это время были особенно подвержены западные башни и портал, которые устояли, хотя серьезно пострадали от огня. Многие камни потрескались. В трещины проникала вода, замерзала, испарялась... Постепенно возникла угроза обрушения, поэтому в 1755 году их были вынуждены почти полностью разобрать. Только через несколько десятилетий занялись восстановлением храма.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Эпоха барокко В 1772-1778 годах брешь в центральном нефе заделали. Эту часть восстановили в прежнем романском виде, однако разобранные западные башни отстроили по новой моде эпохи барокко: в виде остроконечных пирамид, как видно на рисунке 1817 года. В этом же стиле барочными скульптурами и другими декоративными элементами оформили частично сохранившийся романский портал.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Второе нашествие Восстановлением Шпайерского собора руководил тогда Франц Нейман - сын знаменитого зодчего эпохи барокко Бальтазара Неймана. После окончания работ прошло всего полтора десятка лет, как храм вновь ожидало нашествие французов, правда, на этот раз сражавшихся не за интересы короля, а распространявших в Европе идеалы революции - со всеми вытекавшими последствиями.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Роспуск епископства В 1794 году французские революционные солдаты опустошили и осквернили собор, а затем стали использовать его в качестве хлева и хранили здесь фураж и снаряжение. В 1801 году земли на левом берегу Рейна официально отошли Франции. Собор стал ее собственностью, а папа римский Пий VII был вынужден признать роспуск Шпайерского епископства, главным храмом которого являлся собор.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Триумфальная арка В 1805 году французы вознамерились превратить Шпайерский собор в каменоломню, как это произошло с храмом в Клюни. Правда, действовали уже не в революционном порыве, а основываясь на заключении архитектора об аварийном состоянии собора. Западный фасад планировали переделать в триумфальную арку. На пути этих планов сначала встал городской совет, отказавшийся финансировать такого рода варварство.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора В последний момент Затем в дело включился тогдашний епископ Майнца, в ведение которого после роспуска Шпайерского епископства отошли здешние общины. Используя, в частности, хорошие личные связи с женой Наполеона Жозефиной Богарне, он смог через нее убедить императора отозвать уже подписанное решение о сносе. В 1806 году Наполеон издал декрет о возвращении храма прихожанам, обязав их нести расходы по его содержанию.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Баварский период После разгрома Наполеона эти территории по решению Венского конгресса отошли Австрии, которая затем передала их Баварии. Баварскими они оставались до создания земли Рейнланд-Пфальц в 1946 году. Когда в 1817 году Шпайерское епископство было восстановлено, эту чашу перед собором, вмещающую 1580 литров, новые епископы вновь стали наполнять вином в честь своего назначения в Шпайер.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Восстановление На этом век страданий Шпайерского собора, можно сказать, закончился и начался отсчет его восстановления, история которого служит примером для реставраторов и специалистов по охране архитектурных памятников не только в Германии. Сегодня храму в целом возвращен его исконный романский вид, а оставленные на память свидетельства непростой истории гармонично вписываются в общий облик.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Неороманский вестверк После ремонта собор вновь освятили в 1822 году. В 1854-1858 годах по заказу баварского короля Людвига I, австрийского императора Франца I и герцога Адольфа Нассау-Люксембургского в неороманском стиле был заново отстроен западный фасад. Его украсили круглым окном с барельефом Иисуса, изображениями Девы Марии и других святых покровителей собора, а также многочисленными резными фигурами.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Новые фрески на старых стенах Тогда же весь собор был расписан орнаментами и фресками в так называемом назарейском (западно-итальянском) стиле. Идея принадлежала Людвигу I, знаменитому строителю замка Нойшванштайн. От результатов баварский король был в полном восторге. Однако его воодушевление разделяли далеко не все, а некоторые даже сочли эти новые росписи чуть ли ни большим уроном храму, чем разрушения французов.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Перенос фресок Почти всю эту роспись удалили со стен, потолка и колонн во время последовательного возвращения церкви исконного романского облика в середине XX века, оставив лишь отдельные фрагменты в верхней части центрального нефа. При этом почти все фрески, подлежавшие удалению и находившиеся в хорошем состоянии, сохранили с помощью специально разработанной технологии, перенеся их на подготовленную ткань.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Императорский зал Некоторые из удаленных фресок сейчас выставлены в так называемом Императорском зале. Он находится за фасадом вестверка в просторном надвратном помещении, раньше никак не использовавшимся. В 2012 году его переделали для постоянной экспозиции, которую можно посетить в рамках экскурсии на смотровую площадку, оборудованную в это же время на Южной башне собора.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Алтарная фреска Несмотря на то, что фрески из собора удалили, это нисколько не преуменьшает мастерства их создателя - Йозефа Шварцмана, придворного художника Людвига I. Центральное место в Императорском зале занимает эта фреска коронования Богоматери, раньше находившаяся над алтарем. Рядом выставлены монументальные изображения, на которых представлены сцены из жизнеописаний других покровителей этого храма.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Крестовый поход Например, на этой фреске, перенесенной на специально подготовленную ткань, изображен французский монах и богослов Бернард Клервоский. В Рождество 1146 года он посетил Шпайер для встречи с императором Конрадом III, где убедил его принять участие в очередном Крестовом походе. Этот фрагмент показывает сцену исцеления Бернардом Клервоским больного мальчика перед собором.

Cпасение и восстановление Шпайерского собора Вечерняя заря Храм был свидетелями многих исторических событий. К их числу также можно отнести эту церемонию Большой вечерней зари, которой в Германии провожают уходящих с должности президентов, канцлеров и министров обороны. В 1998 году Гельмут Коль, родина которого - Пфальц, пожелал для себя, чтобы она прошла в этом месте перед собором. Автор: Максим Нелюбин



- Что вам больше всего запомнилось во время первого посещения этого собора?

- Первый раз я побывал в нем еще ребенком, во время каникул с родителями. Уже тогда на меня особое впечатление произвели размеры его внутренних помещений и мощные пилоны.

- Как лучше всего осматривать этот памятник Всемирного наследия?

- Следует запастись временем, чтобы внимательнее все рассмотреть. В этом огромном храме повсюду встречаются разные средневековые символы. Распознать и понять их значение лучше всего можно с помощью гидов, проводящих здесь экскурсии.

- Что еще стоит посмотреть?

- Взойти на одну из башен собора. С нее открывается прекрасный вид на долину Рейна.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Если вы не очень сильно проголодались, можно купить шпайерский крендель - брецель (Speyerer Brezel), а к нему - бокал местного пфальцского вина.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Мачу-Пикчу - город древних инков в горах Перу.

ВИДЕО: Шпайерский собор за 60 секунд

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