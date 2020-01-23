Что происходит в Ухане: рассказ очевидца о вспышке вируса в Китае

Преподаватель университета в китайском Ухане рассказал DW о том, как и когда жители узнали о появлении вируса, какой была их реакция и что происходило в городе в последние дни.
Лектор Германской службы академических обменов DAAD Гайоз Цуцунашвили преподает в Уханьском унверситете. Он был в городе, когда стало известно, что в Ухане появился новый опасный вирус. До того, как в четверг, 23 января, китайские власти ввели запрет на въезд и выезд из Уханя, Цуцунашвили удалось уехать. Несколько дней назад он с женой и двухгодовалым сыном улетел в Австралию, чтобы избежать заражения. Однако Цуцунашвили поддерживает связь с оставшимися в Ухане друзьями и коллегами. В интервью DW он рассказал о том, что происходило в городе сразу после обнаружения вируса, и как сейчас живут люди в Ухане.
DW: Как лично вы узнали о появлении коронавируса? И как отреагировали на эту информацию в городе?
Гайоз Цуцунашвили: Я узнал о нем из социальных сетей еще 31 декабря. Сообщения о нем впервые появились в группах популярного в Китае мессенджера WeChat. В тот же день одна из моих студенток рассказала мне, что в Китае появилась опасная болезнь. А уже 1 января эта информация стала официальной, был закрыт рыбный рынок Хуанан, который предположительно стал источником вируса. Правда, люди поначалу не приняли проблему всерьез, жизнь текла своим чередом, как и прежде. Я не заметил больших изменений.
- Какой была ваша реакция? Вы испугались?
- Было немного страшно. Я сразу вспомнил, что несколько лет назад похожая ситуация была на юге Китая. Поэтому я, конечно, испугался. Со временем ситуация с коронавирусом обострилась, в какой-то момент я понял, что положение дел серьезное.
- Насколько исчерпывающей была информация о происходящем, которую власти доносили до населения?
- В самом начале не было исчерпывающей информации. Было известно, например, что приехали люди из Пекина, закрыли рынок и всё продезинфицировали. Об этом сообщалось. Но у меня не было ощущения, что я очень хорошо информирован.
- Когда вы с семьей уехали из Уханя?
- Почти неделю назад. Как у доцента университета, у меня есть определенные обязательства. К тому же от МИДа не поступало никаких предупреждений о том, что необходимо немедленно покинуть страну. Я сделал все возможное, чтобы уладить все дела как можно скорее, и потом мы улетели в Австралию.
К сожалению, в Ухане осталось много граждан Германии. Я постоянно поддерживаю с ними связь. Я составил список и направил его в немецкое посольство в Пекине. Они хотели иметь имена и контакты немцев, оставшихся в Ухане. Многие из моих друзей уехали из города, но там еще остается около 30 немецких граждан. У одного из них высокая температура, он болен. Его наблюдают врачи, однако непонятно, есть ли у него этот легочный вирус. Он может говорить и считает, что у него, вероятно, нет воспаления легких.
- Что происходило в городе перед вашим отъездом? Как вели себя люди?
- В последнее время на улицах появилось гораздо больше людей в защитных масках. Сейчас это уже обязательное требование в Ухане. Люди намного больше нервничали, чем в самом начале (когда о вирусе только стало известно. - Ред.), это было заметно. Я знаю, что сейчас ситуация кардинально изменилась. Город теперь полностью закрыт, из него нельзя выехать. Сегодня я получил предупреждение от министерства иностранных дел (Китая. - Ред.), что город нельзя покидать. Его получили все жители Уханя.
Люди, оставшиеся в городе, рассказали мне, что военные перекрыли аэропорты и вокзалы, общественный транспорт тоже приостановил работу. Не ходят автобусы, не работает метро. Люди в панике скупают продукты в супермаркетах. Жители запасаются едой, они боятся. Немцы, которые остались в городе, прислали мне пару видео. На них видно, что в супермаркетах гораздо больше людей, чем обычно. Иногда даже доходит до драки. Люди хотят купить определенные продукты, но покупателей слишком много, и в ход идут кулаки.
- Какова ситуация с продуктами питания в Ухане? Можно ли говорить о дефиците?
- Насколько я понимаю, да. Прежде всего, речь идет о свежих продуктах, о фруктах и овощах, их не хватает.
- Как реагируют власти Китая на происходящее? Какие чрезвычайные меры приняты в городе?
- Нам сказали, что мы должны избегать больших скоплений народа и воздержаться от использования общественного транспорта. Многие тогда поехали в аэропорт, потому что хотели уехать из города. Сегодня (в четверг. - Ред.) до десяти часов утра это еще было возможно. Люди также пытались достать билеты на вокзале, чтобы по возможности покинуть город. Многие хотели уехать.
Одним это удалось, другим нет. Совершенно неожиданно стало известно о том, что город закрывают и с десяти часов утра никто не может выезжать и въезжать. Это, конечно, вызвало панику у населения. Сейчас все недовольны тем, что больше не могут уехать из города. Это необычная ситуация. Но ничего не поделаешь, необходимо подчиняться требованиям властей. Думаю, они делают все от них зависящее, чтобы взять ситуацию под контроль.
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