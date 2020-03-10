"Чрезвычайные времена" в Европарламенте: коронавирус охватывает Брюссель

Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 Европарламент пошел на беспрецедентные меры. С 9 по 12 марта он должен был собраться на пленарную неделю в Страсбурге. Сперва заседание перенесли в Брюссель, чтобы уберечь от лишней поездки из столицы ЕС несколько тысяч человек, среди которых чиновники, помощники депутатов, журналисты.

Затем, когда евродепутаты вечером 9 марта собрались в Брюсселе, руководство Европарламента решило сократить пленарную неделю до одного дня - 10 марта. В первой половине дня евродепутаты провели дебаты о распространении коронавируса, а после обеда обсуждали долгосрочный бюджет ЕС и ситуацию с мигрантами на турецко-греческой границе. Остальные темы и все голосования, включая резолюцию в связи с пятилетием минских соглашений, перенесли. Когда их будут рассматривать, неизвестно.

Должен ли Европарламент закрыться?

Во время дебатов евродепутаты вначале хвалили такие шаги. Лидер крупнейшей фракции Европейской народной партии Манфред Вебер (Manfred Weber) назвал действия Европарламента рассудительными. А замглавы либеральной фракции "Обновить Европу" Фредерик Рис выразила уверенность, что парламент ЕС продемонстрировал "необходимую осмотрительность".

Позже в выступлениях евродепутатов, не входящих в руководство фракций, начало звучать недовольство. Австриец Роман Хайдер из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" заявил об отсутствии плана и непродуманных действиях Европарламента. Он рассказал, что в то время как сотрудникам парламента предписали оставаться дома при наименьших симптомах простуды, ему самому по прилете в Брюссель пришлось ехать в полном автобусе.

Евродепутат от "зеленых" Мишель Ривази назвала Европарламент "супер-распространителем" вируса и призвала закрыть его на некоторое время. Противоположного мнения был внефракционный хорват Мислав Колакушич: "Давайте не закрывать двери Европарламента. Ведь так мы подадим неправильный сигнал тем, кто продает продукты питания, кто работает на заправках, что они также могут закрыться. Давайте не способствовать распространению страха".

Венеция без туристов

Спикер Европарламента Давид Сассоли лично ответить на критику не мог. Хотя накануне он сам открыл пленарную неделю и сообщил о ее сокращении, во вторник его в зале уже не было. Причина стала известна лишь в разгар дебатов. Дело в том, что Сассоли на выходных был в Риме. И когда власти Италии распространили карантин на всю территорию страны, он "из предосторожности" изолировал себя дома в Брюсселе.

Солидарна ли Европа с Италией?

Сассоли был одним из немногих итальянцев, поместивших себя на карантин. Многие его соотечественники на пленарное заседание пришли. Более того, евродепутаты из его страны были самыми активными участниками дебатов о коронавирусе.

Чуть ли не больше всего критики вызвало решение Германии и Франции запретить экспорт средств индивидуальной защиты в другие страны. Сильвия Сардоне из правопопулистской партии "Лига" заявила, что ей стыдно за эти страны. В этом с ней были согласны немало парламентариев из других фракций и стран. "Это не то понимание солидарности, которое мы разделяем. Если Италия оказалась в такой особой ситуации и нуждается в этих масках, то другие государства ЕС должны быть готовы помочь", - отметил Манфред Вебер.

Итальянцев возмущало и то, что в других странах их начинают сторониться из-за распространения в их стране COVID-19. "Не следует думать, что Италия - особый случай. Потому что данные в таких странах, как Франция или Германия, показывают такое же развитие событий, но только девять дней спустя", - предостерег социал-демократ Брандо Бенифей.

Проверки в Италии

Обычные дебаты в "чрезвычайные времена"

Многие евродепутаты не сдерживались, описывая ситуацию с распространением коронавируса в ЕС как "чрезвычайные времена", требующие "чрезвычайных мер".

Впрочем, дебаты о коронавирусе не выглядели чрезвычайными. На них присутствовало больше евродепутатов, чем на многих других дебатах. Ни на ком не было масок. На столах не было видно бутылочек со средствами для дезинфекции. Лишь одна евродепутат пришла на заседание в синем халате и резиновых перчатках. Как выяснилось, это никак не было связано с SARS-CoV-2. Она хотела по случаю 8 марта обратить внимание на права женщин, в частности работающих на низкооплачиваемых работах, например уборщицами.

На протяжении всех трех часов дебатов председательницей была ирландка Майрид Макгиннесс. Закрывая их, она попросила прощения, что прикасалась к своему лицу, несмотря на рекомендации воздерживаться от этого. В свое оправдание она показала бутылочку со средством для дезинфекции. Макгиннесс призвала всех чихать в бумажные платки. "А если у вас их нет, то делайте это в локоть - их у вас два. Это серьезные времена", - подытожила она.

Коронавирус охватывает Брюссель

Тем временем распространение SARS-CoV-2 все больше влияет на политическую жизнь в Брюсселе. Случаи заражения COVID-19 обнаружили уже и в Совете ЕС, и в НАТО, и в Еврокомиссии. Еще 9 марта в Совете ЕС решили ограничить число заседаний и участников встреч. А уже на следующий день полностью отменили заседание министров, посвященное международной торговле. На нем 12 марта должны были рассмотреть влияние коронавируса на цепочки поставок товаров.

Также во вторник глава Европейского Совета Шарль Мишель решил на высшем уровне в ЕС обсудить, как ограничить распространение коронавируса и смягчить последствия для экономики. Для участия в таком на скорую руку созванном "саммите" никто из глав государств и правительств не будет ехать или лететь в Брюссель. Они встретились виртуально, в формате видеоконференции.

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