Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 25 человек

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 25 человек, число инфицированных - до 830. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. За день число погибших выросло на 7 человек, число заразившихся - почти на 200.

Также в пятницу стало известно, что в Южной Корее и Японии выявлено по два случая заболевания. Один из заразившихся мужчин приехал в Японию из китайского Уханя. Правительство страны активизирует проверки на границе и призывает своих граждан носить маски, тщательно мыть руки и не поддаваться панике. В России Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от поездок в Китай.

Карантин в Китае

Ранее стало известно, что китайские власти остановили работу общественного транспорта в еще одном городе-милионнике - Сяньине. Карантин фактически объявлен в почти 12-миллионном Ухане: въезды и выезды в город перекрыты. В городе среди некоторых жителей царит паника из-за опасений нехватки продуктов.

Первые случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане. По информации ряда СМИ, до его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения. Китайские вирусологи склоняются к мысли, что наиболее вероятным животным-носителем инфекции была змея.

Смотрите также:

Вирус Зика: что о нем известно? 4 миллиона инфицированных Впервые вирус, который передается через укусы комаров, был обнаружен в 1947 году в лесу Зика в Уганде и долгое время оставался неактивным. В 2015 году был зарегистрирован резкий рост заболеваемости в странах Латинской Америки, в особенности в Бразилии и Колумбии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных в этом регионе может достигать 4 млн человек.

Вирус Зика: что о нем известно? Угроза для беременных Как правило, вирус не вызывает осложнений у взрослых людей, но представляет угрозу для беременных женщин. По предположению ученых, он повышает риск рождения ребенка с микроцефалией - заболеванием, характеризующимся значительным уменьшением массы головного мозга, что становится причиной умственной отсталости и неврологических отклонений. В Бразилии выявлено уже более 4 тысяч таких случаев.

Вирус Зика: что о нем известно? ВОЗ бьет тревогу В связи со стремительным распространением лихорадки Зика Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию. Медицинские организации многих стран рекомендовали женщинам воздержаться от поездок в Южную Америку во время беременности. Лекарств и вакцины от вируса Зика пока не существует.

Вирус Зика: что о нем известно? Власти США: Вирус передается половым путем В начале февраля в США зафиксирован первый случай возможного заражения вирусом Зика половым путем. Ранее считалось, что заболевание передается только через укусы комаров. Как сообщили власти штата Техас, человек, заразившийся вирусом, вступил в связь с лицом, недавно посетившим Венесуэлу. Президент США Барак Обама призвал ускорить работу по исследованию вируса и поиску вакцины.

Вирус Зика: что о нем известно? Бразилия: экстренные меры Накануне ежегодного карнавала власти Бразилии принимают экстренные меры по борьбе с вирусом. Более 200 тысяч солдат бразильской армии информируют население о способах профилактики инфекции, а также распыляют реагенты для уничтожения насекомых. Кроме того, средства защиты от комаров получили почти полмиллиона беременных женщин. Число заболевших в Бразилии, по данным ВОЗ, достигло 1,5 млн человек.

Вирус Зика: что о нем известно? Вирус добрался до Европы Отдельные случаи заражения лихорадкой Зика зафиксированы и в Европе. В Германии вирус выявлен у двух вернувшихся в декабре с Гаити туристов. О случаях заражениях также сообщили Швейцария, Дания, Швеция, Великобритания, Португалия, Нидерланды и Ирландия. Все заболевшие недавно вернулись из поездок по странам Латинской Америки. В ВОЗ предупреждают, что вирус также может затронуть Африку и Азию.

Вирус Зика: что о нем известно? Как бороться с вирусом Зика? В 20 процентах случаев симптомами лихорадки Зика являются тошнота, раздражительность, кожная сыпь, покраснение оболочек глаз и сильные суставные боли. Но в большинстве случаев заболевание протекает незаметно для больного, что делает его особенно опасным для беременных. При заболевании медики рекомендуют в первую очередь соблюдать постельный режим и пить много жидкости. Автор: Александра Ёлкина

