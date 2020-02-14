 Число новых случаев смертей от коронавируса продолжает снижаться | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Число новых случаев смертей от коронавируса продолжает снижаться

Четыре дня подряд идет снижение количества новых случаев смертей от последствий заражения коронавирусом. В то же время в провинции Хубэй обстановка продолжает оставаться критической.

китайские медработники

Свежие данные Госкомитета здравоохранения КНР подтверждают тенденцию снижения количества смертей от последствий заражения коронавирусом COVID-19. В воскресенье, 16 февраля, от связанных с ним заболеваний погибло 105 человек, сообщают официальные органы в ночь на понедельник. Таким образом число смертей снижается на протяжении 4 дней подряд.

Контекст

Китайские власти запретили больным с температурой или кашлем путешествовать по стране на автобусах, поездах и самолетах. Они объявили, что вводится уголовное преследование за распространение заболевания. (15.02.2020)

Изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус, считает эксперт в области инфекционных болезней из университета Флориды, консультант ВОЗ Айра Лонджини. (14.02.2020)

В то же время число новых случаев заражения вновь несколько повысилось до 2048 человек. Подавляющее большинство заражений зафиксировано в провинции Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса. Это может свидетельствовать о локализации эпидемии.

Всего в Китае, если учитывать последние данные, зафиксировано 70548 случаев заражения, число погибших составляет 1770 человек. Если не считать материкового Китая, в остальном мире зафиксировано 778 случаев заражения и 5 смертей - по одной в Японии, Гонконге, Франции, Тайване и на Филиппинах.

Между тем в провинции Хубэй жителям запрещено использовать частный автотранспорт. В некоторых населенных пунктах жителям запрещено покидать дома. Остановлена работа многих предприятий.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:47

Чем эпидемия коронавируса в Китае грозит "Газпрому"

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отразится эпидемия коронавируса на туризме в России  

Почему число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось в 10 раз  

Также по теме

Wuhan China Krankenhausmitarbeiter Pfleger Coronavirus

За последние сутки в Китае заразились коронавирусом 5000 человек 14.02.2020

Китайские власти обнародовали новую статистику заболевания коронавирусом. Несмотря на усилия врачей, каждый день заражаются тысячи человек. Число заболевших медработников превысило 1700 человек.

Реклама

Самые читаемые

Дебют Зеленского в Мюнхене: пришел, увидел, удивил  

Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса  

Как Алиев и Пашинян в Мюнхене говорили о Нагорном Карабахе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно