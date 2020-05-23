 Чехия и Словакия открывают границу между двумя странами | Новости из Германии о Европе | DW | 03.06.2020

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Европа

Чехия и Словакия открывают границу между двумя странами

Находящийся с визитом в Чехии глава правительства Словакии Игор Матович пошутил, что, открыв 4 июня границу между двумя странами, Прага и Братислава "восстановят Чехословакию".

Премьер-министр Словакии Игор Матович

Поездка в Чехию стала первым зарубежным визитом Игора Матовича на посту премьера Словакии

Чехия и Словакия 4 июня намерены открыть границу между двумя странами. Об этом объявил в среду, 3 июня, новый глава правительства Словакии - Игор Матович - во время визита в Прагу по случаю собственного вступления в должность премьер-министра. Открытие границы Словакии с Чехией он назвал "подарком".

"Мы восстановим Чехословакию, обеспечив полную свободу передвижения между Словакией и Чехией",- заявил консервативный политик. До 1993 года сегодняшние члены Евросоюза Чехия и Словакия являлись единым государством.

Поговорили на родном языке

Визит в Чехию стал для Игора Матовича первой официальной зарубежной поездкой после его неожиданной победы на парламентских выборах в конце февраля. При этом он смог пообщаться с чешским коллегой на родном языке: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш родился в Братиславе и имеет словацкие корни.

В условиях пандемии COVID-19, однако, оба политика надели маски и белые перчатки, указывает агентство dpa.

Причиной закрытия границ для Чехии и Словакии, как и для многих других стран мира, стала пандемия коронавируса. Ранее Прага объявила о том, что с 15 июня туристы из Германии, Австрии, Швейцарии и других государств смогут въезжать в Чехию без предъявления негативного теста на SARS-CoV-2. В то же время Словакия в плане открытия границ пока действует более осторожно.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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